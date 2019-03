Zwei Jugendliche waren Sonntag am Nachmittag in St. Peter am Ottersbach bei einer Schule unterwegs. Der eine fuhr Moped, der andere mit dem Fahrrad - bis es zur Kollision kam.

Die Feuerwehr St. Peter am Ottersbach musste ausgelaufene Betriebsmittel binden © FF St. Peter am Ottersbach

Sonntag am Nachmittag waren zwei Jugendliche in St. Peter am Ottersbach auf einer Gemeindestraße bei einer Schule unterwegs - der eine am Moped, der andere am Fahrrad. Als der Bursche am Roller den Radfahrer überholen wollte, kollidierten die beiden. In der Folge kamen die zwei 16-Jährigen zu Sturz, heißt es seitens der Polizei. Die Burschen, die beide einen Helm trugen, wurden leicht verletzt.

