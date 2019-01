Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Das Hotel Fabiani in Mureck © Verena Gangl

Das Hotel „Villaggio Fabiani“ in Mureck hat kürzlich für Aufsehen gesorgt: In Zusammenarbeit mit der „International Security Academy Israel“ werden dort Kampf- und Verteidigungstechniken unterrichtet. Am Donnerstag (10. Jänner) gibt es am Bezirksgericht Feldbach einen Termin zur Versteigerung des Geländes, das auch eine Tennishalle inkludiert.

Jetzt anmelden zum Mittags-Newsletter Mit der Anmeldung stimme ich den Allgemeinen Nutzungsbedingungen einschließlich der darin geregelten Datenverwendung zu. Der Newsletter ist kostenlos und jederzeit abbestellbar.