Ab sofort werden in einem Hotel in Mureck Kampf- und Verteidigungstechniken gelehrt. Das stößt auch auf Widerstand.

Corino Fabiani und Mirza David mit angehenden Instruktoren © Gangl

Am Mittwoch (19. Dezember) lud Hotelier Corino Fabiani nach Mureck. Der Gastronom bietet ab sofort in Zusammenarbeit mit der International Security Academy Israel (ISA) Ausbildungen für Kampf- und Verteidigungstechniken an. Gegründet wurde die ISA von Mirza David - er soll für den Mossad tätig gewesen sein. Fabiani unterstreicht den präventiven und defensiven Charakter des Kurses: "Es geht bei uns um eine Lebensphilosophie - damit man gar nicht in so eine Situation kommt, in der man eine Waffe braucht."

