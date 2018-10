Facebook

Eröffnung der Kompostieranlage in Raabau mit Planer, Vertretern von Stadt, AWV und Baufirmen © Helmut Steiner

Fünf langgezogene, dunkelbraune Haufen liegen nebeneinander auf dem Gelände an der Raab. In jedem steckt ein Messgerät. Es zeigt die Temperatur im Inneren. Die Haufen sind gemischt aus Biomüll, Grünschnitt und Häckselgut von Sträuchern. Jeder Haufen befindet sich in einem anderen Reifegrad. Auf der sogenannten Hauptrotte entsteht innerhalb von zehn bis zwölf Wochen wertvoller Kompost.

