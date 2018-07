Das Feldbacher Geschäft Stoffwechsel punktet mit fairer Mode und nachhaltiger Produktion seiner Ware. Im Oktober eröffnet eine neue Filiale in der steirischen Landeshauptstadt. Den Feldbachern bleibt man jedoch erhalten.

Stefan Preininger und Margarita Mera packen die Koffer. © Stoffwechsel

Ein Facebook-Post des Feldbacher Modegeschäfts Stoffwechsel sorgte kurz für Aufregung im Internet. Das Jungunternehmen postete ein Foto von Stefan Preininger mit Koffern in den Händen unter dem Titel "Stoffwechsel geht nach Graz!". Daraufhin fragten viele besorgte Kunden, ob das Modegeschäft in Feldbach nun Geschichte ist. Preininger kann die Feldbacher nun beruhigen. "Natürlich bleibt unser Geschäft in Feldbach bestehen", erklärt er.