Neuer Kinderspielplatz und neuer fixer Gastgarten Dieser Straßenzug bekommt ein neues Gesicht

Derzeit wird in der Feldbacher Innenstadt fleißig gegraben. Davon stark betroffen sind auch die Ungarstraße und die Bürgergasse. Was sich in der "Modestraße" alles ändert, das lesen Sie hier.