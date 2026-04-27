Das traditionelle Speedway-Rennen in Mureck war wieder ein voller Erfolg, freut sich der Obmann von Speedway Austria, Heinrich Schatzer. Es war der Startschuss in die neue Saison mit 16 internationalen Top-Fahrern, die gegeneinander antraten und die Motorsport-Fans zum Jubeln brachten.

Dass das sportliche Event auch heuer wieder stattfinden konnte, war nicht immer klar: Im vergangenen Jahr sah sich das Speedway Center Austria mit erheblichen finanziellen Herausforderungen konfrontiert. Notwendig wurde die Neuanschaffung sogenannter „Airfences“, moderner Sicherheitspolster, die bei Stürzen den Schutz der Fahrer gewährleisten und aus behördlichen Gründen erneuert werden mussten, schreibt die FPÖ in einer Aussendung.

Die Investitionen sind mit 60.000 Euro kostenintensiv für das Speedway Center, wie Obmann Schatzer im Gespräch mit der Kleinen Zeitung erklärt: „Wir sind ein Privatverein, wir hätten die Sicherheit für die Fahrer und die Zuschauer nicht gewährleisten können.“

Dass die Motorsportveranstaltung auch heuer wieder über die Bühne gehen konnte, sei einer Förderung in Höhe von 20.000 Euro geschuldet. Diese kommt von der steirischen Landesregierung unter Landeshauptmann Mario Kunasek, wie der FPÖ-Landtagsabgeordneter Michael Wagner und FPÖ-Gemeinderat Tim Tschinkel informieren. „Und der Bürgermeister von Mureck, (Anm. d. Red.: Klaus Strein, Liste Klaus), hat das eingeleitet. Der ganze Stadtrat steht hinter der Unterstützung“, freut sich Veranstalter Schatzer, der die wirtschaftliche Bedeutung für Mureck kennt. Die Speedway-Bahn hat in Mureck eine lange Tradition, die bis in die 1950er Jahre zurückreicht.