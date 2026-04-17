Mitte Mai geht in Wien der 70. Eurovision Song Contest über die Bühne – und das Borg Bad Radkersburg ist mit dabei. Rund 30 Schülerinnen und Schüler des Popularmusik-Zweiges dürfen am 12. Mai zur „Afternoon Preview Show“, einer der offiziellen ESC-Shows in der Wiener Stadthalle, anreisen.

Der Grund: Das Borg wurde beim bundesweiten Schulmusikwettbewerb „United by Music“ – initiiert vom Bildungsministerium und dem ORF – zum Landessieger der Steiermark auserkoren. Im Rahmen des Wettbewerbs waren Oberstufenschülerinnen und -schüler aufgerufen, ein Musikprojekt zu realisieren. Die Musikerinnen und Musiker des Borg Bad Radkersburg setzten sich unter allen steirischen Einsendungen als bester steirischer Beitrag durch.

Musikvideo gedreht

Der Erfolg gelang den Schülerinnen und Schülern mit dem Cover von Rayes Chart-Hit „Where Is My Husband“. Für die Einreichung beim Wettbewerb wurde von den Jugendlichen innerhalb weniger Wochen auch ein neues Musikvideo konzipiert, gedreht und geschnitten – im schuleigenen Ton- und Schnittstudio.

Gesangslehrer Romeo Jarz hat mit den Schülerinnen und Schülern das Cover einstudiert: „Wir haben das erste Mal bei einem solchen Wettbewerb mitgemacht und dass wir da gleich den ersten Platz belegen, ist natürlich unbeschreiblich. Ich bin wirklich stolz auf unsere Schülerinnen und Schüler. Das Projekt hat sie als Team auch wirklich noch einmal zusammengeschweißt.“

Innerhalb weniger Wochen haben die Schülerinnen und Schüler ein Musikvideo produziert © Borg Bad Radkersburg

Größter Musikwettbewerb der Welt

Das kann Schülerin Anna Marlen Frühwirth bezeugen, die sich freut, nach Wien reisen zu dürfen: „Dadurch, dass wir alle sehr große Musikfans sind, finden wir es schon sehr cool, dass wir zum ESC fahren können – immerhin ist es der größte Musikwettbewerb der Welt.“

Direktor Hannes Schuster ist stolz auf seine musikalischen Talente: „Es ist wirklich beeindruckend zu sehen, mit welcher Leidenschaft unsere Schülerinnen und Schüler dieses Vorhaben umgesetzt haben. Ich möchte mich an dieser Stelle auch ausdrücklich bei unseren Musikprofessoren bedanken, die unsere Schülerinnen und Schüler hier bestmöglich begleitet haben, und ich freue mich, dass sie heuer ein Teil des Eurovision Song Contests in Wien sein können.“

Musikvideo des Borg Bad Radkersburg: