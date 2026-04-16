„Ich würde gern noch länger bleiben – aber dafür muss ich halt och mehr Songs schreiben“, sagte ein von der Stimmung sichtlich bewegter Johannes Pietsch alias JJ nach einer Stunde im kleinen Saal des Grazer Orpheums, den er sich für seine erste Live-Show mit eigener Band ausgesucht hatte – knapp ein Jahr nach seinem Triumph beim ESC in Basel. Noch gibt es kein Album des 24-jährigen Wieners mit philippinischen Wurzeln, so standen einige noch unveröffentlichte Nummern auf dem Programm.

Elf eigene Titel und zwei Coverversionen (Loreens Ohrwurm „Euphoria“ und den Evergreen „Somewhere Over the Rainbow“) hat der Countertenor für sein Live-Debüt vorbereitet, ein Stück aus dem klassischen Fach plante er nicht ein – das gibt es dann mit der „Königin der Nacht“ im Finale am 16. Mai in der Wiener Stadthalle vor weltweit rund 160 Millionen Zuschauern. Die Strahlkraft seiner Stimme verlieh dem Konzert mit vier Musikern (am Keyboard, am Schlagzeug, am Cello und an der Geige) eine besondere Atmosphäre – in intimem Rahmen bei exzellentem Sound vor 250 Besuchern, die Bravourstücke wie die aktuelle Single „Ballerina“ feierten, die der Soundtrack zu einem Kinofilm aus der goldenen Hollywood-Ära sein könnte.

Die jungen weiblichen Fans direkt vor der Bühne erwiesen sich bei den 2025 veröffentlichten Singles „Shapeshifter“, „Haunting me“ und „Back to Forgetting“ als absolut textsicher und als unterstützender Chor. Mitgebrachte Papierschiffchen – ein Element der ESC-Inszenierung – wurden bei „Wasted Love“ geschwenkt.

Kreischende Fans in den ersten Reihen

Sogar aus Serbien und Slowenien waren Verehrerinnen angereist; sie bekamen etwa erstmals die zärtliche Mini-Oper „Silhouette“ oder das poppige „Showpony“ zu hören, wo JJ über seine Erfahrungen im Showbusiness seit dem Sieg und über Trittbrettfahrer des Erfolgs singt. Noch unter Verschluss hält der Song-Contest-Sieger jenes Lied, das er neben „König der Nacht“ beim zweiten Halbfinale vorstellen wird. Das soll nämlich im Rahmen des ESC eine Weltpremiere außer Konkurrenz sein, ist aber laut seinem Umfeld „bombastisch“.

Vier Singles sind seit "Wasted Love“ von JJ erschienen © KLZ/Daniel Winter

Fazit: Kleiner Mann, ganz groß – dessen Mix aus Arien, Pop, treibenden Beats und Dance-Vibes eine kurzweilige, unterhaltsame und auch emotionale Stunde zu bieten vermochte. Heute tritt JJ in Wien (Lorely-Saal) auf.

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Konzertdebüt in Graz: JJ © Klz / Daniel Winter

Countertenor JJ live © Klz / Daniel Winter

Fans brachten dem ESC-Sieger Zeichnungen und Geschenke mit © Klz / Daniel Winter