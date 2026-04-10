Wie lebten und arbeiteten Landwirte einst im Südosten der Steiermark und was hat sich daran bis heute verändert? Antworten auf diese Fragen liefert die Wanderausstellung „Bauernleben im Steirischen Vulkanland“. Sie kann ab 20. April am Hauptplatz in Feldbach besichtigt werden.

800 Jahre Bauernleben im Fokus

Nach den beiden Vulkanland-Ausstellungen „Du stirbst nur einmal“ und „Haus und Hof“ nimmt das dritte Ausstellungsprojekt von Johann Schleich und Karl Lenz Interessierte mit auf eine Zeitreise durch 800 Jahre bäuerliche Geschichte in der Südoststeiermark.

Wichtig war den beiden Regionskennern vor allem die Menschen, ihre Arbeit, ihr Wissen und ihre Lebensweise in den Fokus zu rücken. „In den letzten 65 Jahren habe ich versucht alle Lebensbereiche mit der Kamera festzuhalten. Die Auswahl aus den über eine Million Fotos war nicht leicht“, so Schleich.

Im gleichnamigen Buch dokumentierte Johann Schleich den bäuerlichen Alltag im Steirischen Vulkanland © KLZ / Ramona Lenz

Vulkanlandobmann Josef Ober unterstrich zudem die Bedeutung der Arbeit Schleichs für die Erhaltung dieses Kulturerbes: „Durch Professor Schleich sind wir die Region in Europa, die die Geschichte seiner Region für die Nachwelt am besten dokumentiert hat.“

3000 Fotos von damals

In Feldbach ist die Ausstellung, die 3000 Fotografien umfasst, bis zum 4. Mai zu sehen. Anschließend tourt sie im 14-Tage-Rhythmus durch 15 Gemeinden des Steirischen Vulkanlands. „Falls noch andere Gemeinden Interesse haben, können wir das Projekt bis ins nächste Jahr hinein verlängern”, so Karl Lenz.

Schleich und Lenz laden gemeinsam mit Vulkanlandobmann Josef Ober zur Wanderausstellung und Buchpräsentation „Bauernleben im Steirischen Vulkanland © KLZ / Ramona Lenz

Begleitet wird die Ausstellung von einem 474 Seiten starken, gleichnamigen Buch mit vielen Erzählungen von Bäuerinnen und Bauern sowie zahlreichen Fotos. Es wird am 22. April um 19 Uhr im Zentrum Feldbach vorgestellt.