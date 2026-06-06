Wer zur Buchpräsentation von Christian Wehrschütz nach Fürstenfeld gekommen war und eine klassische Lesung erwartete, wurde überrascht. Statt Passagen aus seinem neuen Buch „Frontlinien – 25 Jahre zwischen Krise, Krieg und Hoffnung“ vorzulesen, begann der langjährige ORF-Korrespondent zu erzählen – pointiert, humorvoll und mit einem Erfahrungsschatz, der in jedem Satz spürbar war.

Organisiert wurde die Veranstaltung von Rudolf Buchner. Ursprünglich sollte sie in dessen Buchhandlung stattfinden, doch das Interesse war so groß, dass kurzerhand in den Medienraum der Mittelschule Fürstenfeld übersiedelt werden musste.

Buchner bezeichnete Wehrschütz als „Legende“. Der Journalist selbst nahm die Zuschreibung mit gewohnt trockenem Humor: „Alt, uralt, Zeitzeuge, Legende – Hauptsache, ich bekomme keine Auszeichnung fürs Lebenswerk. Wenn man die bekommt, rechnen schon alle damit, dass’d okrotzt.“

Die Veranstaltung musste kurzerhand von der Buchhandlung in die Mittelschule verlegt werden © KLZ / Tamara Himsl

„Demut vor dem Nichtwissen“

Mit Blick auf seine Arbeit zitierte Wehrschütz einen Grundsatz, der ihn bis heute begleitet: „Die Tugend des Journalisten ist die Demut vor dem Nichtwissen.“ Er sprach über Unterschiede zwischen den Konflikten in der Ukraine und im Iran, über Geheimdienste und moderne Überwachung. „Heutzutage braucht man niemanden mehr zu foltern. Es gibt Handys, die auch im ausgeschalteten Zustand senden, und dann noch die Geheimdienstquellen Instagram und Facebook“, meinte er augenzwinkernd.

Auch persönliche Erlebnisse kamen zur Sprache, etwa ein Drohnenangriff auf jenes Fahrzeug, in dem er unterwegs war. Natürlich gebe es Tage mit einem mulmigen Gefühl. Seine Haltung sei dennoch klar: „Wenn’s haarig wird, foahr i.“ Gleichzeitig betonte er, dass ihn keineswegs eine Todessehnsucht antreibe. „Ich liebe meine Frau, meine Töchter und meine Enkeltochter.“

Begehrt an diesem Abend: Eine persönliche Widmung des Autors © KLZ / Tamara Himsl

Umtriebig auch nach der Pensionierung

Auf die Frage aus dem Publikum, warum er trotz aller Gefahren immer wieder in Krisengebiete fahre, antwortete Wehrschütz mit einem Verweis auf „Raumschiff Enterprise“: „Es geht darum, in Galaxien vorzustoßen, die nie zuvor ein Mensch betreten hat.“

Mit Jahresende wird Wehrschütz den ORF verlassen. Langweilig werde ihm in der Pension aber nicht. Seine rund 8000 Bücher umfassende Bibliothek in Salzburg müsse sortiert werden, ebenso der Werkzeugschuppen auf der Teichalm. Außerdem möchte er seiner Enkeltochter viele jener Orte zeigen, an denen er unterwegs war – sofern die Sicherheitslage dies zulässt.

Ganz verschwinden werde er jedoch nicht. Nur die Krisengebiete wolle er künftig meiden. Dass er dennoch nicht ständig zu Hause sein müsse, stellte seine Frau Elisabeth aus dem Publikum klar. Ihr trockener Kommentar sorgte für einen der größten Lacher des Abends.