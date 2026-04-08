Das Thermen- und Vulkanland erfasste auch in diesem Jahr ein Plus von 4,2 Prozent oder 90.000 Nächtigungen bei den Gästen und schaffte damit, abermals den größten absoluten Nächtigungszuwachs aller steirischen Erlebnisregionen. Zudem erzielte man in der Region einen Umsatz von 356,1 Millionen Euro – ein Plus von 28,5 Millionen Euro gegenüber 2024.

Auch der Anteil an Gästen aus dem Ausland stieg von fünf Prozent im Jahr 2021 auf nunmehr zehn Prozent. „Der Tourismus wird oft in Zahlen gemessen, doch bedeutet er für eine Region sehr viel mehr. Wir sind auf einem sehr guten Weg, weil die Menschen dahinterstehen und zusammenhalten“, so Sonja Skalnik, Vorsitzende des Tourismusverbandes.

Lutterschmied und Gady feiern Jubiläum

Übernächsten Sonntag (12. April) ist es wieder so weit: In Fehring geht zum 36. Mal der Frühlingsmarkt über die Bühne. Die traditionelle Leistungsschau, organisiert von den Firmen Lutterschmied, Gady, Spiel und Autohaus Kalcher, steht heuer im Zeichen zweier Jubiläen: Lutterschmied wird 100, Gady sein 90-jähriges Bestehen.

Interessierte können sich auf Neuheiten rund ums Haus, auf Frühjahrs- und Jubiläumsaktionen sowie aktuelle Trends aus den Bereichen Landwirtschaft, Automobil und E-Bikes freuen. Für Unterhaltung sorgen ab 10.30 Uhr die Stadtkapelle Fehring beim Frühschoppen, ein Vergnügungspark, Kinderanimation oder Hubschrauberrundflüge.

Award für Post-Zustellbasis Feldbach

Auch die Post-Zustellbasis Feldbach hat Grund zur Freude: Das Feldbacher Team errang beim Logistik Award der Österreichischen Post den ersten Platz in der Kategorie „Größe M – Region Mittel-Österreich“. Die Verleihung fand kürzlich im Logistikzentrum Salzburg statt.