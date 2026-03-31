Vor den Osterfeiertagen brodelt es noch einmal gehörig in Bad Radkersburg: Die Interessensgemeinschaft „Lebenswertes Bad Radkersburg“ bringt auf Facebook erneut ihren Unmut zum Orthopädie-Aus am LKH zum Ausdruck – und attackiert die Politik: „Das Interesse und die Sorge um die Orthopädie Bad Radkersburg sind und bleiben groß! Doch während die Menschen aufschreien, herrscht bei den Verantwortlichen Funkstille“, schreibt die Plattform in den sozialen Medien.

Denn: Auf offizielle Anfragen an Landeshauptmann Mario Kunasek und Gesundheitslandesrat Karlheinz Kornhäusl habe es keine Reaktion gegeben – ebenso keine Rückmeldung auf die Petition mit rund 5800 Unterschriften und rund 2200 Kommentaren. „Wie ‚wurst‘ kann man der Politik eigentlich sein?“, schreibt die Plattform weiter.

SPÖ will Anfrage einbringen

Konkret fordert die Plattform eine Auskunft zu den Kosten, die bei der Verlegung der Orthopädie nach Deutschlandsberg anfallen, und zu den Experten, die den Kages-Plan unterstützen: „Wer erklärt uns glaubhaft, wie man eine renommierte Fachabteilung ohne Qualitätsverlust einfach von A nach B verlegen kann?“, so die Plattform unter Christian Neuhold.

SPÖ-Chef Max Lercher springt nun auf den Zug auf und kritisiert scharf: „Das Schweigen der Kunasek-Regierung in Bad Radkersburg ist ohrenbetäubend. Es ist eine unglaubliche Art und Weise, wie hier mit der Bevölkerung umgegangen wird.“ Er kündigt an, die Fragen der Bürgerinnen und Bürger als schriftliche Anfrage im Landtag einbringen zu wollen.