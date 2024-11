Aktuell und ganz kompakt wollen wir über die Region informieren: Wo öffnet ein Bauernmarkt seine Pforten? Bietet das Eltern-Kind-Zentrum einen neuen Kurs an oder hat es eine Straßensperre infolge eines Unfalles gegeben? Kurzum, was tut sich im Südosten? Um herauszufinden, was sich im Südosten 2023 so tat, klicken Sie hier.

28. November: Die Kekse zugunsten von „Steirer helfen Steirern“ sind zum Verkauf bereit

Ob Vanillekipferl, Mokkaschiffchen oder Rumkugeln – insgesamt 150 Kilogramm mit Liebe zubereitete Kekse wurden am Vormittag in der „Frischen Kochschule“ der Landwirtschaftskammer Südoststeiermark sorgfältig in Papierschachteln verpackt. Die Benefizkeksaktion der Bäuerinnen aus der Südoststeiermark zugunsten der Hilfsinitiative „Steirer helfen Steirern“ der Kleinen Zeitung nähert sich ihrem Höhepunkt.

Zum fünften Mal haben sich die Bäuerinnen der Region ehrenamtlich engagiert und dabei Punschkrapfen, Linzer Augen und viele andere Köstlichkeiten gebacken und liebevoll verziert. Auch in diesem Jahr unterstützten zahlreiche Helfer die Aktion, indem sie Kekse für den Verkauf spendeten. „Die Arbeit und Zeit, die nicht nur die Bäuerinnen, sondern auch viele Steirerinnen und Steirer in diese Kekse gesteckt haben, ist beeindruckend. Es ist wie ein Erntedankfest im Winter“, so Magdalena Siegl von der „Frischen Kochschule“.

Die Kekse werden am Freitag, den 29. November, ab 9 Uhr im Forum der Kleinen Zeitung in Feldbach (Hauptplatz 26) sowie am Hauptplatz in Bad Radkersburg zum Verkauf angeboten. Der Verkauf erfolgt, solange der Vorrat reicht. Die Packung kostet 8,50 Euro, das Kilo 34 Euro. Der gesamte Erlös kommt der Hilfsaktion „Steirer helfen Steirern“ zugute und unterstützt Menschen in Not in der Steiermark.

28. November: Steirisches Vulkanland und Geologe Ingomar Fritz präsentieren Folder zur Entdeckung der Vulkane

Die Entdeckung der Vulkane im Steirischen Vulkanland, kann seit kurzem mit dem Folder „Geologie Erleben“ erfolgen. Anhand von zehn „Vulkanplätzen“ wird die Entstehungsgeschichte des südoststeirischen Vulkanismus dargestellt. Den Grundstein dafür, wei die Landschaft der Südoststeiermark heute aussieht, wurde in zwei Vulkanismusperioden vor 15 und 2,5 Millionen Jahren gelegt. Noch heute haben sie eine starke Auswirkung auf die Region in den Bereichen Kultur, Wirtschaft und natürlich Natur. Diese Bedeutung, die die Erdgeschichte für die Menschen in der Südoststeiermark hat, zu vermitteln, das ist dem Steirischen Vulkanland besonders wichtig, weshalb der Folder und das Projekt entwickelt wurde.

Gemeinsam mit dem Geologen Ingomar Fritz wurde kürzlich das Projekt des Steirischen Vulkanlands „Geologie Erleben“ vorgestellt © KLZ / Johann Schleich

Um der Jugend bewusst zu machen, in welchem geologisch, mineralogisch und paläontologisch interessanten Gebiet sie lebt, wurde zudem vom Geologen Ingomar Fritz mit Schülerinnen und Schülern aus 14 Schulen eine Vulkangesteinskiste realisiert. Dafür sammelten sie markante Gesteine aus ihrer unmittelbaren Heimat.

Vorgestellt wurde „Geologie Erleben“ von Vulkanlandobmann Josef Ober, Regionalmanager Michael Fend, dem Geologen Ingomar Fritz, dem Regionsvorsitzenden Franz Fartek, Raphaela Fink vom LEADER-Management und der Projektleiterin Anna Knaus-Maurer. Besonders Interessierte können sich zusätzlich im Geologiemuseum in Kapfenstein und dem ersten steirischen Vulkangesteinsmuseum in Gniebing weiterbilden. Johann Schleich

28. November: In Riegersburg entstehen 18 geförderte Mietwohnungen

In Riegersburg erfolgte kürzlich der Spatenstich für ein neues ÖWG Wohnprojekt. Die Österreichische Wohnbaugenossenschaft errichtet 18 geförderte Wohnungen in zwei Häusern in zwei Bauabschnitten – die neuen Gebäude befinden sich in der Nähe des Seebads. Bereits im Frühjahr 2026 soll das erste und im darauffolgenden Herbst das zweite Gebäude fertiggestellt werden und bezugsbereit sein. Eine Vormerkung ist ab sofort unter www.oewg.at möglich.

27. November: „Da Chor“ der MMS Kirchberg auf Platz eins des „Kinderrechte-Song-Contests“

Grund zur Freude an der Musikmittelschule Kirchberg: „Da Chor“, eine Gruppe von Schülerinnen und Schülern der 3a-Klasse, hat beim „Kinderrechte-Song-Contest 2024“ den ersten Platz erzielt. Mit ihrem selbstarrangierten Lied „Kinderrechte Song“ überzeugten sie sowohl die Fans im Online-Voting als auch die Jury, zu der unter anderem Sänger Max Bieder von der Band „Alle Achtung“ gehörte. Sie setzten sich gegen sieben weitere Musikgruppen durch und sicherten sich so den Sieg. Als Preis dürfen sie ihren Titel nun im Tonstudio von Max Bieder professionell aufnehmen – inklusive Videodreh.

Die siegreiche Musikgruppe der MMS Kirchberg © MS Kirchberg an der Raab

Der „Kinderrechte-Song-Contest“ ist eine Initiative der Kinder- und Jugendanwaltschaft Steiermark. Ziel des Wettbewerbs ist es, Kinder und Jugendliche für die Bedeutung der Kinderrechte zu sensibilisieren und ihnen bewusst zu machen, dass diese Rechte keineswegs selbstverständlich sind.

27. November: Lava-Bräu präsentiert am Donnerstag, 28. November, exklusive Whisky- und Gin-Editionen

Die seit 2002 bestehende Bier- und Whiskymanufaktur Lava Bräu bringt zwei exklusive, limitierte Getränke Editionen heraus: den Ära-London Dry Gin und den Ära-Single Malt Whisky. Der Gin, auf 1000 Flaschen limitiert, vereint bis zu 15 Jahre gereifte Bierbrände des verstorbenen Braumeisters Günter Schmidt und besteche durch Hopfenfrische und Wacholderaroma, erklärt Geschäftsführer Roman Schmidt. Der Ära Single Malt Whisky, Jahrgang 2011, sei ein Meisterwerk, das weltweit zu den ersten Vakuum-gebrannten Whiskys zähle. Beide Produkte sollen die Tradition und Innovation des Steirischen Vulkanlands widerspiegeln.

Für Roman Schmidt von Lava-Bräu erzähle jede Flasche eine Geschichte von Tradition, Hingabe und Perfektion © Lava Bräu

Der Ära Gin und der Ära Whisky werden am Donnerstag, 28. November, um 18 Uhr im Rahmen des „Advent-Clubbing“ in der Brauerei Lava Bräu in Auersbach (Gemeinde Feldbach) präsentiert. Für die musikalische Umrahmung sorgen DJ Stillalive Luis Huber und die Sängerin Verozée mit ihrem neuen Song „Wind“. Kulinarisch verwöhnt wird das Publikum vom Schlosswirt im Schloss Kornberg und den Kreationen aus dem Hause Lava Bräu.

27. November: Hospizverein „Team Feldbach“ lädt am 6. Dezember zum 25-Jahr-Jubiläum ein

Vor 25 Jahren wurde in Feldbach die Hospizgruppe „Team Feldbach“ gegründet. Am 6. Dezember laden die ehrenamtlichen Hospizbegleiter und -begleiterinnen zur Feier zum 25-jährigen Bestehen in das Zentrum Feldbach ein. Erste Teamleiterin war Hildegard Stelzl, die mit ihrem Engagement maßgeblich dazu beitrug, den Verein in Feldbach zu etablieren.



Seitdem haben die Hospizmitglieder hunderte Menschen in den letzten Stunden ihres Lebens begleitet – sei es zu Hause, in Pflegeheimen oder an anderen Orten. „Neben der Begleitung von schwerkranken oder sterbenden Menschen bieten wir auch Trauerbegleitung für Angehörige an“, erklären die aktuellen Teamleiterinnen Sophie Jokesch und Margret Hofmeister. „Unser Team ist bestens ausgebildet und nimmt regelmäßig an Fortbildungen teil. Wir unterliegen der Schweigepflicht.“ Pflegearbeit wird von den Hospizbegleitern nicht übernommen. Dem Verein gehören derzeit 24 Frauen und ein Mann an. Erreichbar ist der Hospizverein unter 0664 2669338 oder 0664 2148665 sowie unter feldbach@hospiz-steiermark.at. Die 25-Jahr-Feier findet am, Freitag, 6. Dezember, um 19 Uhr im Zentrum Feldbach statt.

Teambesprechung im Hospiz: Die ehrenamtlichen Hospizbegleiterinnen und Hospizbegleiter lindern Ängste und Schmerzen © KLZ / Johann Schleich

27. November: Bad Gleichenberger Narrenkartell feiert begeht 40-jähriges Jubiläum

Kürzlich starteten die Faschingsgilden und Narrenvereine der Region in die fünfte Jahreszeit. Auch in Bad Gleichenberg eröffnete das Narrenkartell die närrische Saison feierlich in der Bergschenke Paul in Maierdorf. Für die Gleichenberger Narren ist dies zudem der Beginn eines Jubiläumsjahres: Unter dem Motto „40 Jahre Schmäh Narrensicher“ wird in der Gleichenberg Halle groß gefeiert – mit drei Sitzungen am 28. Februar sowie am 1. und 2. März 2025. Karten für die Jubiläumssitzungen, bei denen auch beliebte Figuren wie Tschentsche und Henriette wieder mit dabei sein werden, sind ab dem 1. Dezember erhältlich.

Präsident Günter Schneider, Vizepräsidentin Maria Rindler-Seidl, Obmann Günther Gaber und Pastpräsidentin Stefanie Stumpf © Herbert Fauster

Im Rahmen der Eröffnung wurde auch das neue Präsidium gewählt: Günter Schneider übernimmt das Amt des Präsidenten, Maria Rindler-Seidl wird Vizepräsidentin, und Stefanie Stumpf ist nun Pastpräsidentin.

26. November: Der „Stille Raum“ kommt ins Vulkanland

Dem von der Artgenossenschaft in Straden entwickelten Kunstprojekt „Grünes Licht“ folgt im Advent 2024 nun der „Stille Raum“. Die prägenden Punkte der hinter dem Kunstprojekt stehenden Philosophie, seien das Finden von Ruhe und Inspiration sowie das Schaffen von einem Resonanzraum für das Denken, heißt es seitens der Artgenossen.

An den Adventwochenenden werden sie im Ortszentrum von Straden thematisch gestaltete Banner zwischen den Gebäuden spannen, die einen stillen, warm beleuchteten Raum formen. „Ein zentral aufgebautes Podium bildet für den stillen Raum eine Bühne“, erklärt das Lichtkünstlerehepaar Karin und Anton Schnurrer – sie sind die Ideenträger des Projektes. Diese Bühne, die zu bestimmten Zeiten bespielt wird, dient mit einigen Sitzmöglichkeiten als Ruhepol. „Stille dient der Erholung. Die grundlegende Idee des grünen Lichtes, das nach mehr als 20 Jahren in fast allen Gemeinden des Vulkanlandes leuchtet, hat jedoch seine Seele verloren. Jetzt soll auf die Kraft der Stille aufmerksam gemacht werden“, so Anton Schnurrer ergänzend.

Gestartet wird der „Stille Raum“ am 30. Nov. um 16 Uhr mit einer Pantomimin, dem am 1. Dezember um 18 Uhr die Eröffnung einer Kunstinstallation in der Gedächtniskirche in Feldbach folgt. Die Künstlerin Roswitha Dautermann gestaltet die Gedächtniskirche zum stillen Raum um: „Im Kirchenzentrum wird ein mit Fäden bespannter Rahmen aufgehängt, der den Altartisch freigibt. Zu sehen bleibt ein mit Erde gefüllter Glaskörper mit Babygesichtsabdruck. Die seitlich zum Teil verhüllten Gedenktafeln, ergeben einen Text.“

Ausgeweitet wird der stille Raum auch auf den Krippenweg in Gossendorf und die moderne Dorfkapelle in Manning. Mit Lesungen, Gesang, Hör- und Sehmomente, Instrumentalmusik und Klängen der Klangschale wird das Kunstprojekt abgerundet. Das Programm über die jeweiligen Veranstaltungen kann im Internet hier abgerufen werden.

26. November: Neue Web-Plattform für inklusive Sportangebote namens „Sportfinder“

Sport ist wichtig. Man bleibt körperlich und geistig gesund, lernt viele Menschen kennen und entwickelt sich persönlich weiter. Aus unterschiedlichen Gründen können Menschen mit Behinderungen oder Menschen, die Benachteiligungen erfahren, oft keine passenden Sportangebote in ihrer Umgebung finden. „Sportfinder“ soll das ändern.

„Es handelt sich dabei um eine Web-Plattform, die Vereine, Organisationen und Sportler:innen zusammenbringt. Vereine und Organisationen können Angebote auf SportFinder präsentieren“, heißt es in einer Aussendung der gemeinnützigen GmbH Lebensgroß. Sie betreibt die Plattform gemeinsam mit Licht ins Dunkel, Special Olympics, Venuzle und Energie Steiermark. Das Team von Sportfinder bietet außerdem Schulungen und individuelle Beratung zum Thema an, um Vereinen und Sportlern zu helfen, die steirische Sportlandschaft inklusiver zu gestalten.

Auf der neuen Webseite können Sportbegeisterte inklusive Sportkurse in der Steiermark finden © KLZ / Lebenshilfen Sd Gmbh-silke Traunfellner

Interessierte Sportler sollen dann passende Angebote auf der Website finden. Im Raum Feldbach sind schon einige Vereine vermerkt: In St. Peter am Ottersbach zeigt Johann Saria, wie der Stocksport funktioniert, in Gleisdorf wird beim Schach der Kopf angestrengt und in Feldbach ziehen Petra Stoppachers Schützlinge Bahnen im Hallenbad. Doch nach wie vor können auch neue Vereine ihr Angebot auf www.sportfinder.at präsentieren und sich einfach anmelden.

26. November: Murecker Pestsäule durch Zusammenarbeit vieler fleißiger Hände saniert

Kürzlich weihten neun Murecker die generalsanierten Pestsäule bei der Straßenkreuzung Hohenrainerstraße/Bioenergiestraße offiziell ein. Damit feierten sie den Abschluss und das gelungene Resultat einer weitreichenden Zusammenarbeit lokaler Firmen. Nach Aufzeichnungen des Landes Steiermark raffte die Seuche in den Jahren 1600 und 1601 90 Murecker Bürger dahin und auch zwischen 1625 und 1627 wütete das „Pestialische Fieber“ in der Region. Die Gedenksäule, die danach als Zeichen des Dankes errichtet wurde, wurde nun von 2022 bis 2024 denkmalgerecht generalsaniert. Die Kosten von etwa 15.000 Euro wurden von AMK – Wassertechnik Gerhard Kaiser, sechs Bioenergiebetrieben, der Stadtgemeinde Mureck, der Landesberufsschule Mureck, dem Pfarrgemeinderat, Volkskultur Steiermark und Seba Mureck durch Arbeits- und Geldleistungen übernommen.

26. November: Neue Veranstaltungsrunde zu „Boden, von dem wir leben“

Im Jahr 2013 wurde im Vulkanland das Projekt „Boden- und Wald-Charta – Boden, von dem wir leben“ gegründet. Jetzt geht die erfolgreiche Veranstaltungsreihe in eine neue Runde. Bis zum Frühjahr 2025 finden 15 Veranstaltungen im Steirischen Vulkanland zum Thema Boden und Wald statt. Alleine im vergangenen Jahr nahmen an den Vorträgen, Stammtischen, Feld- und Waldexkursionen und Kursen 630 Personen teil. „Der Boden ist ein Zukunftsthema, das uns alle betrifft. Vor allem ist uns auch wichtig, dass wir junge Menschen ansprechen und für das Thema begeistern“, sagte Vulkanlandobmann Josef Ober bei der Programmvorstellung.

Passend dazu wurde die neue Veranstaltungsreihe mit einem Vortrag vom Meteorologen Josef Rohregger gestartet: „Hauptbetroffen ist die Landwirtschaft vom Klimawandel. Doch andererseits kann die Landwirtschaft eine Schlüsselrolle beim Klimaschutz einnehmen.“ Organisiert wird das Bildungsprogramm vom Steirischen Vulkanland mit der Landwirtschaftskammer, der Klima- und Energie-Modellregion und dem Förderprogramm „KLAR! – Klimawandel-Anpassungsmodellregionen“. Johann Schleich

Landwirtschaftskammerobmann Franz Uller, Martina Lepschi (Leader Projektmanagement Steirisches Vulkanland), Katharina Sommer (Lokale Energie Agentur - LEA) und Vulkanlandobmann Josef Ober (v.l.) stellten das Boden-Waldprogramm vor © KLZ / Johann Schleich

26. November: FF Bad Radkersburg und Altneudörfl zündeten Pkw an

Mit zwei Unfallübungen bereiteten sich kürzlich die Feuerwehren Bad Radkersburg und Altneudörfl auf den Ernstfall vor. Bei der ersten Übung wurden die 19 Mitglieder der beiden Wehren zu einem Verkehrsunfall zwischen zwei Pkw gerufen. Dabei wurden vor allem das Bergen der Fahrzeuge und der Insassen geübt. „Hier wurde nicht auf Schnelligkeit Wert gelegt, sondern auf die verschiedenen Möglichkeiten der Personenrettung“, so Oberbrandinspektor Erwin Irzl.

Die beiden Pkw wurden dann auch sogleich für die nächste Übung genutzt: Dabei fanden die Gruppenkommandanten die Fahrzeuge im Vollbrand stehend vor und mussten sie mit einem Hochdruck-Rohr mit Zugabe eines Netzmittels löschen. Abschnittsbrandinspektor Armin Christandl überzeugte sich bei beiden Übungen von der professionellen Zusammenarbeit der beiden Wehren.

24. November: Geglückte Idee: Kapfenstein feiert „10 Jahre Nahversorger“-Verein

Vor zehn Jahren wurde in Kapfenstein eine Idee realisiert, die bis heute erfolgreich umgesetzt wird: Der Verein „Unser G’schäft in Kapfenstein wurde gegründet, um einen Nahversorger im südoststeirischen Ort zu behalten. Seit 2014 betreibt der Verein erfolgreich das Nah&Frisch-Geschäft mitten in der mit 1.550 Einwohnergemeinde. „Eine Bereicherung für die Menschen im Ort wie auch für viele Pendler“, freut sich Bürgermeister Ferdinand Groß (ÖVP).

Ferdinand Groß samt Team © Friedl

Das Gebäude ist im Eigentum der Raiffeisenbank Region Fehring. Diese entschloss sich, den gesamten Komplex komplett zu sanieren. So konnte auch der Nah&Frisch Markt erweitert und völlig erneuert werden. Zusätzlich gibt es nun einen neuen Lager- und Bürobereich. Im Foyer wurden Selbstbedienungsautomaten mit über einhundert Produkten des täglichen Bedarfes eingerichtet, die den Kundinnen und Kunden rund um die Uhr zur Verfügung stehen.

22. November: Rotary Club präsentiert Weihnachtsklassiker unvergessener Stars im Zentrum Feldbach

Am Samstag, 30. November, veranstaltet der Rotary Club Feldbach mit Beginn um 19 Uhr im Veranstaltungs-Zentrum Feldbach ein festliches Adventkonzert unter dem Titel „X-Mas Sinatra & Friends“. Das Konzert wird vom Big Band Orchester unter der Leitung von Sigi Feigl, renommierter Leiter der Jazzabteilung an der Kunstuniversität Graz, musikalisch gestaltet.

An diesem Abend werden zeitlose Weihnachtsklassiker von Frank Sinatra, Sammy Davis Jr. und anderen großen Namen dieser Ära erklingen. Ein ganz besonderer Höhepunkt soll der Auftritt des Gesangssolisten Erwin Adelmann sein. Rotary-Präsident Manfred Schiffer hebt hervor: „Es ist ein Geschenk, einen Künstler wie Erwin Adelmann bei unserem Adventkonzert begrüßen zu dürfen. Mit seiner außergewöhnlichen Stimme und seiner Ausstrahlung wird er die Herzen unserer Gäste berühren und den Zauber der Advent- und Weihnachtszeit spürbar machen.“ Neben Präsident Schiffer freut sich auch Sekretär Sascha Krobath auf das Konzert.

Am Samstag, 30. November, veranstaltet der Rotary Club Feldbach Zentrum Feldbach ein Adventkonzert unter dem Titel „X-Mas Sinatra & Friends“ © Rotary Club Feldbach

Die Eintrittskarten für das Konzert sind limitiert und zum Preis von 30 Euro pro Stück bei allen Feldbacher Rotary-Mitgliedern sowie in der Kulturabteilung der Stadtgemeinde Feldbach erhältlich. Der gesamte Reinerlös des Abends fließt direkt in soziale Projekte in der Region.

22. November: Unesco Biosphärenpark Unteres Murtal will mit dem „Biosphärenpark Camp“ durchstarten

Das Thema Biosphärenpark soll für alle Menschen greifbarer werden. Dies soll durch das erste „Biosphärenpark Camp“ gelingen, das für Jänner 2025 geplant ist. Denn wie Regionalvorsitzender Franz Fartek betont, „muss das fünf Länder umfassende Projekt mit Tempo weiter umgesetzt werden“. Dabei gelte es vor allem, das Thema breit in der Bevölkerung zu kommunizieren und den Grundbesitzern in den Gemeinden Bad Radkersburg, Halbenrain, Mureck, St. Veit und Straß die Ängste zu nehmen. „Das Projekt bringt keine Einschränkungen für die Grundbesitzer. Es wird ein Zukunftsprogramm gemeinsam mit den Menschen der Region ausgearbeitet“, betont Fartek.

Andreas Schuster, Franz Fartek, Julia Paar, Sandra Höbel und Michael Fend stellten das Biosphärenparkprojekt vor © KLZ / Schleich-presse

Für die zukünftige Gestaltung des Parks werden die Erfahrungen der bereits bestehenden Biosphärenparkbetreiber gesammelt und auf das Murtal adaptiert. Das kann nur unter Einbeziehung vieler Bürgerinnen und Bürger, der Politik, der Wirtschaft und der Landwirtschaft gelingen. „Beim Camp wird es einen Wissensaustausch zwischen den Teilnehmenden aus Landwirtschaft, Wirtschaft und Tourismus geben. Wichtigstes Ziel ist es, den Park mit Leben zu füllen“, erklärt Sandra Höbel von der Landentwicklung Steiermark.

Noch bis 4. Dezember kann man sich unter https://forms.office.com/e/Pc72LrJA1s für die Teilnahme am Projekt bewerben. Starten wird das „Biosphärenpark Camp“ dann am 17. Jänner 2025. Johann Schleich

22. November: Spatenstich für neues Hochwasserschutzprojekt am Lahnbach in Feldbach

Obwohl in Feldbach in den vergangenen Jahren zahlreiche Hochwasserschutzmaßnahmen wie Rückhaltebecken, Raabregulierungen und Schutzmauern errichtet wurden, geht von den in die Raab mündenden Zubringern nach wie vor eine Hochwassergefahr aus. Daher wird nun in Feldbach ein weiteres Hochwasserschutzprojekt gestartet: Nördlich der ÖBB-Gleisanlagen, im Bereich der Agrarunion, werden 1,7 Kilometer des Lahnbaches in zwei Bauabschnitten schutzgerecht ausgebaut.

Spatenstich mit Landesrätin Simone Schmiedtbauer © KLZ / Schleich-presse

In der ersten Ausbaustufe werden bestehende Leitungen, darunter eine zentrale Gasleitung, verlegt und eine Brücke errichtet. Im zweiten Bauabschnitt wird der Lahnbach mit einem Retentionsbecken ausgebaut. „Nach Abschluss beider Bauabschnitte werden rund 250 Menschen und 140 Gebäude nachhaltig vor Hochwasser geschützt. Der Lahnbach erhält eine ökologische Aufwertung. Gniebing Ost wird hochwassersicher“, so Bürgermeister Josef Ober. Die Kosten, die von Bund, Land und Gemeinde getragen werden, belaufen sich auf 4,1 Millionen Euro. Am Spatenstich nahmen Landesrätin Simone Schmiedtbauer sowie Landtagsabgeordneter Franz Fartek teil. Johann Schleich

21. November: St. Anna am Aigen präsentierte Blackout-Vorsorge

„Die Blackout-Vorsorge ist uns ein großes Anliegen“, so Bürgermeister Johannes Weidinger. Zu diesem Zweck wurde gemeinsam mit den Einsatzorganisationen und dem Zivilschutzverband Steiermark ein Blackout-Vorsorgeplan ausgearbeitet. „Der Plan beinhaltet Abläufe und Verantwortlichkeiten im Blackout-Fall“, erklärt Martha Schuster von der Marktgemeinde St. Anna am Aigen. Nicht nur die organisatorischen Abläufe wurden erarbeitet, es wurde auch in die Infrastruktur investiert. „Die Feuerwehren St. Anna am Aigen und Jamm wurden mit einer PV-Anlage mit Speicher und Notstromfunktion ausgestattet“, erzählt Abschnittsfeuerwehrkommandant Erwin Schober. Nicht nur das: Die Feuerwehren werden jetzt mit umweltfreundlichem Sonnenstrom versorgt.

„Beim Sporthaus und dem Haus der Bildung St. Anna am Aigen wird im Blackout-Fall eine Anlaufstelle für die Bevölkerung eingerichtet. Die Notstromversorgung beim Sporthaus ist bereits umgesetzt, beim Haus der Bildung folgt diese im nächsten Jahr“, erklärt Vize-Bürgermeister Franz Maitz. Auch im Bereich der Abwasserentsorgung wurde vorgesorgt. Eine PV-Anlage mit 462 kWp und einem Speicher von 154 kWh wurde im Vorjahr errichtet. Die Kläranlage ist zu 100 Prozent notstromfähig und netzunabhängig. Die Errichtung der Anlagen erfolgte durch lokale und regionale Betriebe. Maria Eder von der Klima- und Energiemodellregion Netzwerk Südost freut sich über den PV-Ausbau in der Marktgemeinde St. Anna am Aigen: „Die Projekte bringen uns weiter in Richtung nachhaltiger und regionaler Energieversorgung.“ Bereits mehr als 700 kWp PV-Leistung und über 200 kWh Speicherkapazität befinden sich bei Gemeinde-Gebäuden in St. Anna am Aigen.

Vizebürgermeister Franz Maitz, Bürgermeister Johannes Weidinger, KEM-Managerin Maria Eder, Gemeinde-Verantwortliche Martha Schuster, Abschnittsfeuerwehrkommandant Erwin Schober (v.l.) © Kem Netzwerk Südost

21. November: Bio-Modellregion Vulkanland feierte einjähriges Bestehen

Die Bio-Modellregion im Vulkanland zelebrierte ihr einjähriges Jubiläum und freute sich dabei über folgende Erfolgsbilanz: Mehr als 20 Veranstaltungen wurden organisiert. Die hunderten Besucherinnen und Besucher verdeutlichten den Akteuren das Interesse an Bio aus der Region. Das Ziel der Initiative: regionale Bio-Betriebe sichtbarer zu machen und die Bevölkerung mit regionalen Bio-Lebensmitteln zu versorgen. „Bio-Modellregionen sind eine Chance für neue Vermarktungswege und Kooperationen“, sagte Obmann Thomas Gschier. Ziel ist es, langfristige, tragfähige Verbindungen und Strukturen in der Region aufzubauen, um neue Wege in der Bio-Direktvermarktung zu gehen und einfache Zugänge zu Lebensmittel zu schaffen.

Eine treibende Kraft hinter der Initiative ist Biobauer Daniel Kickenweiz. Er führt den Biohof SteKi in Riegersburg. Produziert und vermarktet werden Eier, Nudeln, Apfelsaft und saisonales Obst. Einerseits profitiert der Hof vom gemeinsamen Außenauftritt der Region, kann sich anderseits aber auch aktiv einbringen. 2024 führte Kickenweiz beispielsweise im Auftrag der Initiative einen Sensorik-Workshop für Schüler durch. Als Projektleiterin der Steirischen Bio-Modelregionen hat Karin Magometschnigg noch vieles vor: „Wir wollen möglichst früh das Bewusstsein für nachhaltige Ernährung und Lebensmittelkompetenz schaffen. Daher liegt der Schwerpunkt unserer Aktivitäten im nächsten Jahr auf der Vernetzung mit den Schulen in der Region.“

(v.l.) Biobauer Daniel Kickenweiz, Karin Magometschnigg (Verein Steirische Bio-Modellregionen), Raphaela Fink (Vulkanland Steiermark), Bio Ernte Steiermark-Obmann Thomas Gschier, Schlossherr und Biobauer Georg Winkler-Hermaden, Stefanie Schöffmann (look! design) und Bio Ernte Steiermark-Geschäftsführer Josef Renner © Lienhardt

21. November: Feldbach setzte den Spatenstich zum Breitbandausbau

In Feldbach erfolgte kürzlich der Spatenstich für den flächendeckenden Breitbandausbau. Das Projekt sieht mehr als 3000 Hausanschlüsse vor, wobei der Anschluss zum Haus kostenlos ist. Wie Ingo Lorenzoni von Alpen Glasfaser bekanntgab, wird ab sofort mit den Baumaßnahmen begonnen: „Ist es zu kalt, dann kommt es zu einem Baustopp. Im Jahr 2025 wird ein Großteil abgeschlossen. Ausbauende ist 2026.“

Im Zuge des Breitbandausbaus werden umfangreiche Grabungsarbeiten durchgeführt. Die betroffenen Stadtbewohner werden über die Arbeiten bei ihrem Wohnbereich rechtzeitig informiert. Der Ausbau erfolgt in sieben Bauabschnitten. „Für Feldbach ist Breitband von größter Bedeutung. Der Stadtgemeinde fallen fast keine Kosten an“, so Bürgermeister Josef Ober.

In Feldbach nahm man den Spaten in die Hand © KLZ / Schleich-Presse

21. November: Bienenzuchtverein Mureck freut sich über Medaillenregen

Bei der steirischen Honigprämierung 2024 gab es insgesamt 682 verschiedene Honigkostproben. Dabei durfte sich der Imkerverein Mureck über einen wahren Medaillenregen freuen: 14 Mal Gold und 4 Mal Silber wurden erzielt. Insgesamt wurden die Imkerinnen und Imker des Bienenzuchtvereins Mureck und Umgebung, dieser umfasst 18 Mitglieder und acht Unterstützer, mit 35 Qualitätszertifikaten ausgezeichnet. Zusätzlich kommt mit Thomas Lorber der Gesamtsieger in der Kategorie „Cremehonig“ aus der Region. Nach 2022 hat Thomas Lorber als Gewinner des „Medaillenspiegels“ (steirischer Gesamtsieger) diese Auszeichnung abermals geschafft.

Im Zuge einer feierlichen Medaillenpräsentation wurde das Edelmetall durch Alfred Zaruba, Vizebürgermeister aus Mureck und Imkerkollege, sowie durch Obmann Thomas Lorber den Gewinnern übergeben.

Karlheinz Stamminger, Albert Konrad, Kurt Kern, Dora Pitzl, Alfred Zaruba und Thomas Lorber (v.l.) © BZV Mureck

20. November: Musikgruppe „Ensemble Vocativ“ lud zum Jubiläumskonzert nach Trautmannsdorf

Das „Ensemble Vocativ“, eine Gruppe von 23 Sängerinnen und Sängern die sich der A-cappella-Musik verschrieben haben, feierte in der Pfarrkirche Trautmannsdorf kürzlich ihr 25-jähriges Bestehen.

Unter der Leitung von Karin Leitgeb entführte das Ensemble das Publikum auf eine musikalische Reise. Der Bogen spannte sich von Renaissanceklängen über sakrale Stücke bis hin zu Melodien aus Musicals und Popsongs. Brigitte Pichler bereicherte das Konzert an der Orgel und am Klavier. Verena Maier-Mohamed begleitete die Sängerinnen und Sänger ebenfalls am Klavier. Für die stimmungsvolle Atmosphäre sorgten auch die Bläser der Trachtenmusikkapelle Trautmannsdorf unter der Leitung von Stephan Kaufmann.

Im Anschluss an das Konzert luden die Veranstalter ins Trauteum ein, um den Abend gemütlich ausklingen zu lassen.

Das „Ensemble Vocativ“ feierte kürzlich in der Pfarrkirche in Trautmannsdorf mit zahlreichen Gästen ihr 25-Jahr-Jubiläum © Ensemble Vocativ

20. November: Künstler Lui Schaberl stellt wieder in der Kunsthalle Feldbach aus

Mit der Ausstellung „Reset:Restart“ kehrt Lui Schaberl auf seinen künstlerischen Weg zurück, den er vor 30 Jahren verlassen hat. In der Kunsthalle Feldbach zeigt der Mühldorfer nun Arbeiten aus seiner langjährigen Beschäftigung mit Farbmonotypien und Mischtechniken sowie aktuelle Werke.

Letztere markieren einen radikalen Neuanfang: Schaberl hat kleine Roboter, ähnlich einem Staubsauger, konstruiert, die bei der Eröffnung in der Kunsthalle vor den Augen der Besucherinnen und Besucher ein Bild malten. „Dabei vermischen sich zufällige Bewegungen und malerische Dynamik zu eindrucksvollen Kompositionen, die menschliche und maschinelle Handschrift vereinen“, erklärte Schaberl.

Lui Schaberl, Michael Mehsner, Thomas Rossmann und Bürgermeister Josef Ober (v.l.) vor den malenden Robotern bei der Ausstellungseröffnung © KLZ / Schleich-Presse

Eröffnet wurde die Ausstellung von Kulturreferent Michael Mehsner und Bürgermeister Josef Ober. Zur Vernissage kamen unter anderem Roswitha Dautermann, Stefan Maitz, Franz Wieser, Robert Schaberl, Wolfgang Wiedner sowie Thomas Rossmann und EAV-Legende Kurt Kainrath. Sie ist bis 15. Dezember dienstags bis sonntags von 11 bis 17 Uhr geöffnet.

20. November: Grüne Politiker diskutieren Bibermanagement und Naturschutz-Euro in Hohenbrugg an der Raab

Kürzlich trafen sich die Grünen Politiker Thomas Waitz (EU-Abgeordneter und Agrarsprecher im EU-Parlament), Andreas Lackner (Landtagsabgeordneter und Bundesobmann der Grünen Bäuerinnen und Bauern) und der Fehringer Grüne Gemeinderat und Landwirt Ernst Heuberger in Hohenbrugg an der Raab. Der Grund: Sie wollen auf die Bedeutung der Zusammenarbeit zwischen Naturschutz und Landwirtschaft aufmerksam machen.

ösungsansätze wie das Bibermanagement wurden diskutiert. So betonte Heuberger, dass es hier eine stärkere Einbindung der Bevölkerung, eine umfassende Information für Landwirtinnen und Landwirte, eine Überwachung der Biberpopulation und unbürokratische Maßnahmen sowie faire Entschädigungen für die landwirtschaftlichen Betriebe brauche. Dem stimmte auch Andreas Lackner zu. Er lenkte die Diskussion auf den Naturschutz-Euro, den er als pragmatische Lösung zur Finanzierung von Renaturierungsmaßnahmen und Landschaftspflege sieht.

Ernst Heuberger und Thomas Waitz, Agrarsprecher der Grünen im EU-Parlament, betonten, dass der Biber als „Baumeister“ wichtige Arbeit leiste. Mit seinen Bauten verlangsame er die Fließgeschwindigkeit, was sich positiv auf den Grundwasserspiegel auswirke.

19. November: Lions Club Feldbach feierte rauschende Ballnacht für den guten Zweck

Kürzlich ging die mittlerweile 19. Benefiz-Ballnacht des Lions Club Feldbach über die Bühne. Unter dem Motto „Technik für Kinder“ tanzten wieder zahlreiche Gäste aus Politik, Wirtschaft und Gesellschaft für den guten Zweck. Dem Motto entsprechend wurde heuer für das Projekt „Technik für Kinder“ gesammelt.

Durch die Spendenbereitschaft der Besucherinnen und Besucher kamen so am Ende des Abends 4000 Euro zusammen. „Wir sind überwältigt von der Unterstützung und dem Engagement unserer Gäste. Mit den gesammelten Spenden können wir Kinder für Technik begeistern und ihnen einen Zugang zu wertvollen Bildungsmöglichkeiten schaffen,“ so Philipp Angerer, Präsident des Lions Club Feldbach.

Die Bands Egon 7 und die Passion Embrace Band sorgten für die musikalische Umrahmung. Die Dekoration des Festsaales stammte von Andreas Stern, der mit raffinierten Gestaltungselementen das Motto des Ballabends zum Leben erweckte.

19. November: Palliativeinrichtung am LKH Oststeiermark beging 20-jähriges Jubiläum

Seit 20 Jahren betreut das Mobile Palliativteam Fürstenfeld-Feldbach sterbenskranke Menschen und deren Angehörige. Anlässlich dieses Jubiläums wurde kürzlich ins Grabher-Haus in Fürstenfeld geladen. Im Beisein zahlreicher Gäste ließ der ärztliche Leiter Peter Krippl die vergangenen Jahre Revue passieren und bedankte sich bei Gerald Mussnig, Geschäftsführer des Hilfswerks Steiermark, für die gute Zusammenarbeit.

Anschließend gab die Leiterin der Klinischen Abteilung für Palliativmedizin am AKH Wien, Eva Katharina Masel, in ihrem Vortrag „Gut gelaufen?“ Einblicke in die Herausforderungen der Palliativmedizin. Musikalisch umrahmt wurde die Veranstaltung von der Band Soko Dixie aus Fehring.

19. November: Die „Wilden Alten“ präsentierten ihr Programm in Bad Radkersburg

Vor rund einem halben Jahr formierte sich – nach einem Aufruf von Otto und Gabriele Köhlmeier – die Initiative „Die Wilden Alten – eine kreative Eingreiftruppe zur Rettung der Welt“. Kürzlich gastierte die mittlerweile auf 30 Stammmitglieder angewachsene Gruppe mit ihrem Programm im Zehnerhaus in Bad Radkersburg. In einer Mischung aus Szenen, Liedern, theatralischen Momenten und erklärenden Worten machten die „Wilden Alten“ auf unterhaltsame Weise klar, warum sie wild sind und bescherten den zahlreichen Gästen einen amüsanten Abend.

18. November: Optik Titz ergattert zweiten Platz beim „Follow me“-Award

Der Optiker Raphael Titz aus Feldbach sammelte beim Online-Voting von „Follow me“ 2444 Stimmen und belegte damit den zweiten Platz in der Kategorie „Familienexterne Nachfolge“. Insgesamt belief sich die Zahl der online abgegebenen Stimmen für die zwölf nominierten Unternehmen auf 16.168.

„Vom Lehrling über die Meisterprüfung bis hin zum Unternehmer – Raphael Titz hat seinen Weg mit einer ordentlichen Portion Leidenschaft und Hingabe beschritten“, so Thomas Heuberger, Leiter der WKO Regionalstelle Südoststeiermark, der Titz für den Award nominierte

Raphael Titz von Optik Titz belegte beim diesjährigen „Follow me“-Award der Wirtschaftskammer den zweiten Platz in der Kategorie „Familienexterne Nachfolge“ © Foto Fischer

Vor zwei Jahren übernahm Titz die Leitung der Optiker-Filiale in der Bürgergasse in Feldbach. „Schon vor der Lehre hatte ich den Wunsch, einmal selbstständig zu sein. Nach 17 Jahren bin ich nun mein eigener Chef und es fühlt sich wunderbar an“, so Titz. Künftig plant er, seine Erfahrungen und sein Wissen als Optiker auch an Lehrlinge weiterzugeben.

18. November: Steirisches Vulkanland macht auf Lichtverschmutzung aufmerksam

Im Rahmen des Leader-Projekts „Achtsamer Umgang mit Licht“ widmet sich das Steirische Vulkanland den Themen Lichtverschwendung und Lichtverschmutzung. Denn obwohl Licht ein wesentlicher Bestandteil unseres Lebens ist, kann übermäßige Beleuchtung und Lichtverschmutzung das empfindliche Gleichgewicht der Natur stören und die Lebensqualität der Menschen beeinträchtigen.

Bürgermeister Josef Ober initiierte mit Günter Kleinschuster und einem Team die Lichtkampagne © KLZ / Schleich-Presse

Die Stadtgemeinde Feldbach gilt mit weiteren Gemeinden im Steirischen Vulkanland bereits als Vorbild, indem diese etwa 80 Prozent der öffentlichen Lichtquellen auf LED umgestellt und deren Brenndauer reduziert hat. „Wir sind die erste Region in Österreich, die sich umfassend mit dem Thema Licht beschäftigt. Ein Leitbild zum Projekt mit Beleuchtungsstrategie, Nachtlichtabsenkung, Lichtfarbe, Lichtrichtung und öffentlicher Beleuchtung ist bereits in einer Broschüre erhältlich. Lichtinformationskarten können auch bei den Gemeinden abgeholt werden“, so Ober. Ziel des breit angelegten Projekts sei es vor allem Kinder für das Thema zu sensibilisieren. Johann Schleich

18. November: Klimaschutzministerin Leonore Gewessler besuchte den Blaurackenverein in Stainz bei Straden

Im Rahmen einer Bezirkstour der Grünen besuchte Klimaschutzministerin Leonore Gewessler kürzlich gemeinsam mit der Klubobfrau der Grünen Steiermark Sandra Krautwaschl den Blaurackenverein „Lebende Erde im Vulkanland (L.E.i.V.)“ in Stainz bei Straden. Geschäftsführer Bernd Wieser führte durch den Naturgarten beim Haus der Vulkane und zeigte zwei wichtige Projekte des Vereins: die Streuobstwiese der Familie Knöfler in Stainzberg sowie eine drei Hektar große Fläche am Sulzbach, die den Blauracken als Brut- und Jagdgebiet dient.

Leonore Gewessler und Sandra Krautwaschl waren zu Besuch beim Blaurackenverein „Lebende Erde im Vulkanland (L.E.i.V.)“ in Stainz bei Straden © KLZ / Ramona Lenz

Bei dieser Gelegenheit verwies Gewessler einmal mehr auf die Notwendigkeit, der Natur Raum zu geben und lobte den Blaurackenverein: „Das Renaturierungsgesetz sichert unsere Lebensgrundlagen und sorgt dafür, dass auch künftige Generationen unsere Natur noch erleben können.“

15. November: Styrassic Park in Bad Gleichenberg erstrahlt wieder im „Lichterzauber“

Eine klavierspielende Eisprinzessin, die Melodien aus Disneys „Die Eiskönigin“ spielt, lichtinszenierte Dinosaurier und ein Hologrammfilm, der die Besucherinnen und Besucher auf eine Reise durch die Evolution mitnimmt. Der „Lichterzauber“ im Styrassic Park in Bad Gleichenberg öffnete kürzlich wieder seine Pforten.

Mit dabei waren rund 150 Besucherinnen und Besucher, darunter Vertreterinnen und Vertreter aus Politik, Wirtschaft und Tourismus. Sie alle verfolgten auch den Höhepunkt des Abends: die feierliche Enthüllung des jodelnden Dinosauriers „Johann – der Ursteirer“. Der Winter-Dino-Park ist vom 15. November bis 22. Dezember und vom 25. Dezember bis 6. Jänner jeweils von 15 bis 21 Uhr geöffnet.

15. November: Neuer altersgerechter Rundwanderweg in Feldbach eröffnet

Vom Rollstuhlkarussell, der Schulter-Brust-Station über einen Murmeltisch bis hin zu Geräten, an denen etwa das Gleichgewicht trainieren werden kann – beim Rundwanderweg entlang der Raab können Wanderer nicht nur die Natur genießen, sondern auch ihre Fitness verbessern.

Der 2,6 Kilometer lange Raabspaziergang wurde von der Stadtgemeinde im Hinblick auf die auch in Feldbach immer älter werdende Bevölkerung angelegt und ist barrierefrei. „Ausgerichtet sind die Stationen für Menschen ab dem 65. Lebensjahr, was nicht heißt, dass sie für jüngere und Kinder weniger unterhaltsam sind. Die Kosten, sie wurden von EU, Bund, Land und Gemeinde finanziert, betrugen 260.000 Euro“, so Bürgermeister Josef Ober.

Bürgermeister Josef Ober präsentierte gemeinsam mit den Initiatoren den seniorengerechten Raabspaziergang, der im Rahmen des Projektes „Altersgerechte Stadt“ entwickelt wurde © KLZ / Schleich-presse

Der neue seniorengerechte Raabspaziergang führt vom Startpunkt, dem Kirchturm, die der Raab entlang vorbei an 16 verschiedenen Stationen bis zum Bahnhof und wieder zurück zu seinem Ausgangspunkt. An der Gestaltung des Weges waren Stadträtin Rosemarie Puchleitner, Finanzreferentin Sonja Skalnik und Robert Schmidt wesentlich beteiligt. Johann Schleich

15. November: Besinnliche Stimmung beim Kirchenkonzert in Trautmannsdorf

Kürzlich lud die Trachtenmusikkapelle Trautmannsdorf zum alljährlichen Kirchenkonzert in die Pfarrkirche Trautmannsdorf ein. Das diesjährige Konzert stand unter dem Motto „Liebe“. Mit einem sorgfältig ausgewählten Repertoire gelang es den Musikerinnen und Musikern, die verschiedensten Aspekte der Liebe – von der romantischen Liebe über die Nächstenliebe bis hin zur Liebe zur Musik – klangvoll zu interpretieren und das Publikum zu verzaubern. Im Anschluss an das Konzert konnten die zahlreich erschienenen Gäste bei Glühwein, Punsch und Keksen den Abend in gemütlicher Atmosphäre ausklingen lassen.

15. November: Zone Kirchberg präsentiert musikalisches Bühnenstück „Clara“

Nach der erfolgreichen Aufführung von Lorenz Maierhofers musikalischer Zukunftsgeschichte „Clara“ im Rahmen des Psalm Festivals in der Grazer Helmut List Halle im vergangenen Frühjahr wird das musikalische Bühnenstück „Clara“ nun auch am 22. November in der Pfarrkirche Kirchberg zu sehen und zu hören sein.

Lorenz Maierhofer schuf mit „Clara“ ein berührendes Bühnenstück © Zone Kirchberg

Unter der Gesamtleitung von Verena Büchsenmeister führt der Kirchenchor Kirchberg an der Raab gemeinsam mit Sprechern und Musikern, einer Solistin und einer Tänzerin das Werk in der Pfarrkirche Kirchberg an der Raab auf. „ ‚Clara‘ ist eine Glücksgeschichte mit Songs, Chansons und Texten, die gut tut“, heißt es in der Presseaussendung der Zone-Kirchberg. Inhaltlich geht es um ein ungeborenes Mädchen, das mit seinen Eltern die schicksalhaften Zyklen des Lebens reflektiert.

12. November: Rekorde beim Sportfest des Borg Bad Radkersburg

Kürzlich fand am Borg Bad Radkersburg ein Sportfest statt. In zahlreichen Disziplinen von Weit- und Hochsprung über Kugelstoßen und Beachvolleyball bis hin zu Fußball und 1500-Meter-Lauf stellten die Schülerinnen und Schüler ihr Können unter Beweis. In zwei Disziplinen wurden auch neue Schulrekorde erzielt. So absolvierte Michelle Mayer aus der 5c-Klasse den 100-Meter-Sprint der Mädchen in 12,33 Sekunden. Beim 1500-Meter-Lauf überzeugte Theresa Schuldes aus der 5b-Klasse. Sie legte die Strecke in 6 Minuten und 14 Sekunden zurück – ebenfalls ein Rekord.

„Die Begeisterung und der Ehrgeiz waren an diesem Tag besonders spürbar. Ich bedanke mich bei Sportprofessor Mate Vig, der dieses Sportfest als Hauptverantwortlicher auf die Beine gestellt hat und kann versprechen, dass es auch im kommenden Schuljahr eines geben wird“, so Direktor Hannes Schuster. Übrigens: Am 23. November von 8.30 bis 12.30 Uhr können sich Interessierte beim Tag der offenen Tür ein Bild vom Schulangebot des Borg Bad Radkersburg machen.

12. November: Traditionelle bilaterale Bürgermeisterkonferenz ging in Bad Radkersburg über die Bühne

Zur bereits traditionellen bilateralen Bürgermeisterkonferenz trafen sich kürzlich 20 Gemeindeverantwortliche aus der Steiermark und Slowenien im Zehnerhaus in Bad Radkersburg. Ziel war es, Netzwerke zu stärken sowie laufende und geplante internationale Projekte zu besprechen.

So wurden bei der Konferenz zwei bereits gestartete Pläne vorgestellt: „Twin City“ und „deProfundis – Aus der Tiefe“. „Twin City“ zielt darauf ab, die institutionelle Zusammenarbeit zwischen den Gemeinden Gornja Radgona und Bad Radkersburg zu vertiefen. Das zweite gemeinsame Projekt „deProfundis – Aus der Tiefe“, das von der slowenischen Naturschutzbehörde (ZRSVN) geleitet wird, befasst sich mit der Erhaltung des Naturerbes, etwa der Mofetten sowie von Mineral- und Thermalwasser. Beide Projekte werden vom Europäischen Fonds für regionale Entwicklung im Rahmen des Programms Interreg Slowenien-Österreich kofinanziert.

Im Rahmen der Konferenz stellte Sabina Zimmerman vom Amt für Regionalentwicklung der Steiermärkischen Landesregierung auch die Möglichkeit vor, sich für die offene Ausschreibung für Kleinprojekte im Rahmen des Interreg-Programms Slowenien-Österreich zu bewerben. Abschließend erinnerten Bad Radkersburgs Bürgermeister Karl Lautner und Urška Mauko Tuš, Ortschefin von Gornja Radgona, noch an die Gründung des grenzüberschreitenden Gemeindeverbandes „B&G-RAD“. Dieser erleichtert unter anderem den Zugang zu EU-Fördermitteln.

12. November: Landeshauptmann Christopher Drexler auf Stippvisite in Fehring

Im Rahmen seiner Steiermark-Tour besuchte Landeshauptmann Christopher Drexler kürzlich den Bezirk Südoststeiermark. Bei der Schallplattenproduktionsfirma Austrovinyl in Fehring traf er mit rund 150 Funktionärinnen und Funktionären sowie Mitgliedern der Steirischen Volkspartei Südoststeiermark zusammen. Landtagsabgeordneter Franz Fartek machte bei dieser Gelegenheit nochmal auf die Bedeutung der bevorstehenden Landtagswahl aufmerksam: „Bei dieser Wahl haben Experimente keinen Platz. Die Landtagswahl ist eine strategische Wahl, in der wir die Zukunft der Steiermark, aber auch der Südoststeiermark und der Gemeinden entscheiden.“

Im Rahmen seiner Steiermark-Tour besuchte Landeshauptmann Christopher Drexler auch den Bezirk Südoststeiermark © Gasser Benjamin

Anschließend präsentierte Drexler die Schwerpunkte seines Teams für die politische Arbeit der kommenden Jahre. In seiner Rede ging er auch auf die viel diskutierte B 68 neu ein und sprach sich für deren Ausbau aus: „Das ist nicht nur ein großes Thema für die Pendlerinnen und Pendler, sondern auch ein wichtiger Wirtschaftsfaktor.“ Weiters standen bei seinen Ausführungen die Themen Werte, Leistung und Sicherheit sowie die steirischen Gemeinden im Mittelpunkt.

11. November: Medaillenregen für Imkerinnen und Imker bei der steirischen Honigprämierung

Bei der Steirischen Honigprämierung konnten die Feldbacher Imkerinnen und Imker mit 32 Goldmedaillen, 17 Silbermedaillen und 13 Bronzemedaillen ein weiteres Jahr erfolgreich abschließen. Alois Rauch, Obmann vom Bienenzuchtverein Feldbach, überreichte die Urkunden und Medaillen an die Imkerinnen und Imker des Bienenzuchtvereins Feldbach.

„Von unserem Verein nahmen 55 Imkerinnen und Imker, die 115 Honigproben vorlegten, an der Prämierung teil“, so Rauch. Bewertet und verkostet wurden unter anderem Wald-, Blüten-, Kastanien-, Linden-, Creme- und Honigtauhonig. Unter den Gratulanten fanden sich der steirische Präsident der Bienenzüchter Werner Kurz, der Landtagsabgeordnete Franz Fartek und die Feldbacher Stadträtin Rosemarie Puchleitner. Johann Schleich

11. November: Das Bauernstadl in Feldbach feierte 30. Geburtstag

Wo einst Freddy Quin, Spartakus, Ben Hur oder die glorreichen Sieben auf der Kinoleinwand zu sehen waren, werden heute ausgewählte Produkte aus bäuerlichen Betrieben angeboten. Die Rede ist vom Feldbacher Bauernstadl. Der größte Regionalmarkt in Österreich feierte kürzlich sein 30-jähriges Bestehen.

Familie Trummer mit Gästen und Produzenten bei der Jubiläumsfeier © KLZ / Schleich-presse

Es ist eine Erfolgsgeschichte, die vor 30 Jahren bescheiden, aber mit viel Engagement der Familie Trummer, mit einem Kiosk in der Altstadtgasse begann. „Wir starteten mit vier Bauern und 30 Produkten. Beim heutigen Standort beliefern uns 250 Bauern mit bis zu 3000 verschiedenen Produkten, natürlich saisonbedingt. Unser Ziel ist, dass der Alltagseinkauf regional möglich ist“, so Hans Trummer, der den Betrieb mit seiner Frau gründete. Nach der Schließung des Kinos in der Bürgergasse übersiedelte der Bauernstadl in das Kinogebäude, das nach Umbauarbeiten zum Verkaufsraum mit Vinothek, Feinkost und Regionalmarkt und im Obergeschoß zu einem Hotelbetrieb wurde.

Zum Jubiläum gratulierten Bürgermeister Josef Ober und Thomas Heuberger von der Wirtschaftskammer und überreichten Verdiensturkunden. Bei der Jubiläumsfeier wurden spezielle regionale Produkte, ein aus mehreren Malzsorten gebrautes Bier und regionale Weine präsentiert. Johann Schleich

11. November: Fotoclub Feldbach kürt Sieger des Jugendfotowettbewerbs

Im Rahmen seines 70-jährigen Bestehens rief der Fotoclub Feldbach gemeinsam mit der Klima- und Energiemodellregion Wein- und Thermenregion Südoststeiermark Jugendliche dazu auf, Fotos zum Thema „Klimawandel im Vulkanland“ einzusenden. Schülerinnen und Schüler aus zwölf Schulen reichten schließlich knapp 90 Werke ein.

Bei der Finissage der Jubiläumsausstellung „70 Jahre Fotoclub Feldbach“ kürte eine sechsköpfige Jury nun die Gewinner. Den ersten Platz belegte Jasmin Ortauf von der Sportmittelschule Feldbach. Zweiter wurde Josef Kargl von der Volksschule St. Peter am Ottersbach. Die Drittplatzierte war Ines Fröhlich von der Mittelschule St. Peter am Ottersbach. Als teilnehmerstärkste Schule durfte sich die Mittelschule St. Peter am Ottersbach über ein eigenes Bienenhotel freuen. Musikalisch umrahmt wurde die Veranstaltung von den Blech Banditen.

11. November: Heimatdichter zu Gast bei Senioren in Bairisch Kölldorf

Im Volkshilfe Seniorenzentrum Bairisch Kölldorf (Gemeinde Bad Gleichenberg) hielt die Aktion „Herzenszeilen“ Einzug. Dabei besuchen steirische Heimatdichterinnen und Heimatdichter monatlich ein Pflegeheim und bescheren den Bewohnerinnen und Bewohnern einen literarischen Nachmittag mit Volksmusik. In Bairisch Köhldorf trug Helmuth Kotzbek, Mitglied des Bundes steirischer Heimatdichter, eigene Gedichte mit autobiografischem Hintergrund vor.

Heimleiterin Monika Trabi, Heimatdichter Helmuth Kotzbek und Musiker Alois Harb, mit Bewohnerinnen und Bewohnern des Volkshilfe Seniorenzentrums Bairisch Kölldorf © KK

„Auch wenn wir den Alltag für unsere Bewohnerinnen und Bewohner so abwechslungsreich wie möglich gestalten - Heimatdichtung und Volksmusik, noch dazu von externen Künstlern vorgetragen, bereiten unseren Seniorinnen und Senioren eine besondere Freude. Ganz einfach, weil der Dialekt und die meisten Melodien den älteren Menschen vertraut sind“, weiß Heimleiterin Monika Trabi. Für die musikalische Umrahmung sorgte Alois Harb aus St. Stefan im Rosental mit seiner Steirischen Ziehharmonika.

11. November: Weltmeister Thomas Frühwirth hielt Vortrag im Zentrum Feldbach

Thomas Frühwirth alias „TiggerTom“ – alleine heuer zweifacher Silbermedaillengewinner bei den Paralympischen Spielen in Paris sowie Weltmeister im Einzelzeitfahren in Zürich – gab Schülerinnen und Schülern der Sportmittelschule Feldbach kürzlich einen Einblick in seine Biografie und sportlichen Erfolge. Dabei war es dem Handbiker wichtig, die Kinder zu motivieren, die Dinge positiv zu sehen. Auch andere Themen, die dem Edelsbacher Ausnahmesportler am Herzen liegen, wie mentale Gesundheit, Selbstvertrauen oder Achtsamkeit, sprach er an.

Die Rennsportgeräte, die Frühwirth den Schülerinnen und Schülern zeigte, die Medaillen der Paralympischen Spiele sowie das Video- und Bildmaterial zählten für die Kinder zu den Höhepunkten seines Vortrages. Organisiert wurde der Einblick in das Leben des Spitzensportlers durch Wolfgang Salchinger, Sportkoordinator der MS Feldbach.

11: November: ÖBG Südoststeiermark präsentierte Werke regionaler Künstler und Hobbykünstler

Zum 25. Mal lud der ÖGB-Regionalvorstand Südoststeiermark zur traditionellen Vernissage in die Arbeiterkammer Südoststeiermark. Drei Tage lang präsentierten kürzlich regionale Künstler und Hobbykünstler ihre Kunstwerke in den Räumlichkeiten der Arbeiterkammer in Feldbach. Unter den Ausstellern waren Johann Rozhon aus Riegersburg, Brigitte Riedl aus Kirchbach, Helga Schaffer aus Raabau, Josef Hackl aus Mühldorf, Karl Fürntrath aus Markt Hartmannsdorf, Helga Jäger aus Fehring, Lisa Zotter aus Riegersburg und Siegfried Poschner aus Fehring.

ÖBG Südoststeiermark präsentierte zum 25. Mal Werke regionaler Künstler und Hobbykünstler © ÖGB Südoststeiermark

Eröffnet wurde die Ausstellung von ÖGB-Landesvorsitzenden Christian Fürntrath und AK-Präsident Josef Pesserl. Moderiert wurde die Veranstaltung von ÖGB-Bildungssekretärin Edith Fuchsbichler. Musikalisch umrahmt wurde die Eröffnung von Clemens Cwikl und Karolina Wiener aus Riegersburg.

6. November: Erste Herbstferienakademie in Riegersburg

In der Gemeinde Riegersburg wurde heuer erstmals eine „Herbstferienakademie“ im Rahmen der Klima- und Energiemodellregion beziehungsweise Klimawandelanpassungsregion Netzwerk Südost umgesetzt. Begleitet wurden die vier Tage von Maria Eder und Katharina Sommer von der Lokalen Energieagentur (LEA). Dabei wurden Kinder ab dem Volksschulalter eingeladen, sich in Workshops jeden Tag mit verschiedenen Umweltthemen auseinanderzusetzen. Ein Tag drehte sich etwa um klimafreundliche Ernährung, einer um Boden, der nächste Tag um den Wald und am letzten Tag ging es um Energie und Abfall.

Bürgermeister Manfred Reisenhofer überreichte allen Kindern eine Urkunde und dankte für die begeisterte Teilnahme. „Wir haben mit der Aktion ein Betreuungsangebot in den Herbstferien geschaffen und gleichzeitig konnten sich die Kinder mit unterschiedlichen Klima- und Umweltthemen auseinandersetzen“, freute sich Reisenhofer abschließend.

6. November: Astrokalender der Vulkanlandsternwarte 2025 unterstützt Astrologie-Projekte mit Kindern

„2024 war ein astronomisch spannendes Jahr. Die Sonne zeigte die höchste Aktivität seit Jahrzehnten, Polarlichter waren bis zu uns sichtbar“, erklärt Günter Kleinschuster, Obmann der Vulkanlandsternwarte. Ebenso der Komet Tsuchinshan-Atlas oder die Verdeckung des Saturns durch unseren Mond sorgten bei Astronomie-Interessierten für Staunen – so auch bei der Vulkanlandsternwarte Auersbach. Die Bilder davon wurden im neuen Astrokalender 2025 festgehalten. Alle Bilder wurden von Mitgliedern der Vulkanlandsternwarte gemacht und um Besonderheiten aus Astronomie und Raumfahrt sowie aktuelle Planetenkonstellationen und Sichtbarkeiten ergänzt. „Mit dem Erlös werden auch Astronomie-Veranstaltungen für Kinder und Jugendliche unterstützt“, so Kleinschuster. Man kann den Kalender unter guenter.kleinschuster@trummer.or.at um 12 Euro bestellen.

Der Astrokalender 2025 finanziert die Arbeit der Vulkanlandsternwarte in Auersbach © Günter Kleinschuster

6. November: Lesefest der Mittelschule Kirchberg mit vielen kreativen Einlagen

Ein Fixpunkt im Schuljahr der Mittelschule Kirchberg ist das traditionelle Lesefest. Auch heuer wurde wieder jeder Klassenraum zur Bühne und das Publikum wurde vom schauspielerischen, musikalischen und tänzerischen Talent der Schülerinnen und Schüler verzaubert. Familien, Freunde sowie ehemalige Schülerinnen und Schüler schauten sich die einstudierten Beiträge der Klassen gebannt an und konnten sich insgesamt dreimal von den einstudierten Stücken überzeugen.

„Die einzelnen Klassen der Mittelschule Kirchberg an der Raab hatten sich intensiv auf ihren Auftritt vorbereitet“, zeigt sich Lehrerin Marion Wackernell von dem Engagement der Kinder und Jugendlichen begeistert. Das Lesefest ist seit einigen Jahren ein Großprojekt an der Mittelschule Kirchberg – alle Beteiligten fieberten dem Event mit viel Vorfreude entgegen.

6. November: Hand-Werk-Spür-Schau in der Zone Kirchberg präsentiert „sechs innovative Macher:innen“

Die Ausstellung „Hand-Werk-Spür-Schau – Ein Raum für alle Sinne“ nimmt ihre Besucher mit in die Welt des Handwerks und will mit achtsamen Impulsen für sie die Türe zum Alltag für einen Moment schließen. Stattdessen soll sich in der Zone Kirchberg zwischen 8. November 2024 und 18. Jänner 2025 ganz nach dem Motto „Handwerk – Spürbare Einblicke“ alles um die menschlichen Sinne drehen – berühren ausdrücklich erwünscht. „Glatte Kanten, weiche Stoffe, feine Linien, die Düfte der verschiedenen Materialien, das alles macht einen Raum besonders, einzigartig und erlebbar“, heißt es vonseiten der Initiatorinnen Regina Monschein und Romana Fink.

Um diese Tasterlebnisse möglichst spannend zu gestalten, haben sich sechs „innovative Hand- und Spürwerker:innen“ zusammengetan. Sie verstehen sich als Schaffende, die aus Altem und Neuem kreative und einzigartige Werke formen. Polsterin Regina Monschein, Papierkünstlerin und Musikerin Anna Tropper, die Tischler Matthias und Sarah Fellner und Lebensraumgestalter Rainer Böhm begeben sich mit der Kräuterpädagogin Romana Fuik und Mentaltrainerin Romana Fink in der Ausstellung und der Vernissage am 8. November um 19 Uhr auf eine philosophische Reise in die Tun-Welt. „Wir schenken ihr oft zu viel Selbstverständnis und zu wenig Wertschätzung“, so die Initiatorinnen. Das sollen die Ausstellung und ihre Workshops ändern. Weitere Informationen unter: https://zone-kirchberg.at/veranstaltung/hand-werk-spuer-schau-a/

Regina Monschein und Romana Fink freuen sich auf die Vernissage der Hand-Werk-Spür-Schau in Kirchberg an der Raab am 8. November um 19 Uhr © Julia Fellner

5. November: 43. Weinachtsaustellung auf Schloss Kornberg eröffnet

Seit kurzem können Liebhaberinnen und Liebhaber der besinnlichen Jahreszeit auf Schloss Kornberg wieder in eine weihnachtliche Wunderwelt eintauchen. 199 Aussteller präsentieren eine Vielfalt an Weihnachtsschmuck, Kunsthandwerk und Kulinarik. Für die Inszenierung und die gesamte Dekoration ist Helmut Prassl verantwortlich. Die Gesamtorganisation übernahmen Gloria Schnuderl-Heinzle und Sonja Skalnik.

Zur Eröffnung der Weihnachtsausstellung konnte Schlossherr Andreas Bardeau zahlreiche Gäste begrüßen, darunter Riegersburgs Bürgermeister Manfred Reisenhofer, Vulkanlandobmann und Feldbachs Bürgermeister Josef Ober, Stadtpfarrer Markus Schöck, Bundesrat Günther Ruprecht, Nationalratsabgeordnete Agnes Totter, Jörg Pfeifer und Finanzreferentin Veronika Kollmanitsch vom Thermen- und Vulkanland. Die Weihnachtsausstellung auf Schloss Kornberg ist bis 23. Dezember täglich von 10 bis 18 Uhr geöffnet. Der Eintritt ist frei.

5. November: Community Nurses in Feldbach laden zur Gesundheitsmesse ein

Die Stadtgemeinde Feldbach veranstaltet im Rahmen des Projektes „Community Nurses“ eine Gesundheitsmesse. Den Auftakt macht am Freitag, 8. November, der Olympiasportler Felix Gottwald mit dem Vortrag „Bewusst. Gemeinsam. Gestalten – Vom Tun und Dranbleiben“ im Zentrum Feldbach um 19 Uhr.

Am 8. und 9. November findet in Feldbach die Gesundheitsmesse statt. © Stadtgemeinde Feldbach

Am Samstag, 9. November (9 bis 18 Uhr), erwarten Interessierte weitere Fachvorträge, Workshops und verschiedene Aussteller im Start-Up Center (Franz-Seiner-Gasse 2) in Feldbach. Darüber hinaus besteht die Möglichkeit, bei verschiedenen Mitmachstationen vor Ort selbst aktiv zu werden, etwa beim Blutdruck- und Blutzuckermessen, beim Hör- und Sehtest sowie beim praktischen Üben der Wiederbelebung oder der Handhabung eines Defibrillators. Zusätzlich kann man sich im Rahmen der Gesundheitsmesse als Stammzellenspender bei „Geben für Leben – Leukämiehilfe Österreich“ registrieren zu lassen.

5.November: Marcus Gordisch einstimmig als Stadtparteivorsitzender der SPÖ Fehring wiedergewählt

Bei der kürzlich abgehaltenen Mitgliederversammlung der SPÖ Stadtpartei Fehring wurde Vizebürgermeister Marcus Gordisch mit 100 Prozent der Stimmen als Stadtparteivorsitzender und Spitzenkandidat für die Gemeinderatswahl 2025 bestätigt.

Marcus Gordisch von der SPÖ Stadtpartei Fehring wurde einstimmig als Stadtparteivorsitzender und Spitzenkandidat für die Gemeinderatswahl 2025 bestätigt © SPÖ

Gordisch, der diese Funktion bereits zuvor innehatte, will gemeinsam mit seinem Team der SPÖ Fehring weiter an der Stärkung der Ortspartei und der Umsetzung der politischen Ziele arbeiten.

31. Oktober: Lindenhof Bad Radkersburg feierte gebührend Platz 2 bei der Spitzenplatz-Wahl

Wie berichtet, sammelte die Familie Kollmanitsch vom Lindenhof Bad Radkersburg im Zuge der heurigen Spitzenplatz-Wahl der Kleinen Zeitung knapp 9000 Stimmen – damit erreichte sie den fulminanten zweiten Platz und darf sich zu den beliebtesten Wirtsleuten der Steiermark zählen. Kürzlich feierte die Familie mit all ihren Stammgästen und Freunden einen kulinarisch-gemütlichen Nachmittag bei Freibier und ihrer Hausspezialität: Backhendl. Für beste musikalische Stimmung sorgte die Band „Mike & Friends“. „Wir waren sehr berührt, dass sehr viele Gäste und Freunde unserer Einladung gefolgt sind“, zeigte sich die Familie Kollmanitsch dankbar für die vielen Besucher.

30. Oktober: Kultige 80er Party mit Stars und Überraschungen im Max

Die 1980er Jahre waren nicht nur geprägt von bunter Mode, ausgelassener Lebensfreude und hochkarätiger Musik. Sie waren auch die Startrampe der beiden Moderatoren Udo Huber und Erich Fuchs, die am Samstag, 2. November, ab 20.30 Uhr im Rahmen einer 80er Kultparty ihre persönlichen Jubiläen in der Feldbacher Diskothek „Max“ feiern.

„Mr. Ö3-Hitparade“ Udo Huber ist seit 50 Jahren am Radio Mikro und hat mit „Die Großen 10“ in den 1980er Jahren TV-Geschichte geschrieben. „Ein Millionenpublikum hat damals die Wertung in der Hitparade mitbestimmt, die Leute haben heute noch die Telefonnummer und meine bunten Overalls im Gedächtnis“, schwelgt Udo Huber in Erinnerungen. Mit 17 Jahren stand DJ Erich Fuchs vor 40 Jahren bei der HAK-Party in Feldbach erstmals auf einer DJ Bühne. „Die Haare sind futsch, geblieben sind schöne Erinnerungen. Ich habe damals Schallplatten aufgelegt und Tanzmusik vom Kassettenrecorder gespielt“, erzählt Fuchs. Der ORF Moderator und Hobby-DJ spielte hunderte Tanzpartys, unter anderem in großen Stadien für Helene Fischer, Lionel Richie, Andrea Berg oder Thomas Gottschalk.

Deshalb wird Kult-Moderator Udo Huber gemeinsam mit DJ Erich Fuchs im „Max“ auflegen und das Jahrzehnt mit vielen Erinnerungen hochleben lassen. Zur Musikshow kommen auch einige steirische Ikonen aus der Zeit: Ewald Pfleger (Opus), Carl Peyer (Romeo & Julia), Alex Rehab & ECO (Hexen) und Kurt Gober (Motorboot). Mit der Party werden Familien über „Licht ins Dunkel“ unterstützt, konkret geht es um eine Familie in Leitersdorf.

30. Oktober: Zwei Bundessiege für die Tourismusschulen Bad Gleichenberg

Nach dem Sieg beim diesjährigen Jungsommelier-Bundeswettbewerb haben Schüler der Tourismusschulen Bad Gleichenberg nun auch den Käse-Sommelier-Wettbewerb gewonnen. Die Schüler Jakob Huber aus Lassing und Johanna Kogler aus Gratwein-Straßengel der 5. Klasse der Höheren Lehranstalt für Tourismus setzten sich mit ihrem Engagement und Fachwissen durch.

Die stolzen Sieger des Käse-Sommelier-Wettbewerbs: Johanna Kogler und Jakob Huber © Tourismusschulen Bad Gleichenberg

Sie gewannen dabei gegen die Schülerteams der besten 22 Schulen Österreichs und beeindruckten die Jury in Innsbruck. Die beiden Käseprofis betonen auch, dass neben dem Wissen und Können vor allem die Begeisterung für Käse zählt: „Wir hatten nie das Gefühl, gegeneinander anzutreten, sondern haben uns gegenseitig unterstützt und neue Freundschaften geschlossen. Der Zusammenhalt und die gemeinsame Freude am Wettbewerb waren einmalig,“ berichtet Huber.

30. Oktober: Große Premiere des Great Austrian Songbooks in Bad Radkersburg

Im Rahmen des Jazzfestes „Jazzliebe“ lud das Kulturforum Bad Radkersburg die „OSTstyrian Rhythm Section“ mit Lukas Meißl, Maximilian Kreuzer und Andreas Reisenhofer samt „special guests“ Ines Reiger, Christian Bakanic und Peter Kunsek in den Puchsaal des Bad Radkersburger Zehnerhauses ein.

Am Programm standen ausgewählte Stücke der österreichischen Unterhaltungs- und Popularmusik aus zwei Jahrhunderten, gesammelt im Album „Great Austrian Songbook“. Jedoch waren sie nur in Fragmenten erkennbar, „gedreht durch den Jazzwolf“, wie es Bandleader und Komponist Lukas Meißl in seinen Moderationen erläuterte. „Mit dem Album verbinde ich zwei musikalische Welten, die ich liebe und die mich schon als Kind geprägt haben“, meint Lukas Meißl, der mit der Musik von STS, Fendrich, Ambros, Danzer und der EAV aufgewachsen ist. „Österreichische Musik mit Jazz zu verbinden, liegt auf der Hand“, so der oststeirische Künstler.

Das kürzlich erschienene Album fand angesichts des beeindruckenden Konzertes reißenden Absatz. Kulturforum-Obmann Günther Zweidick freute sich über den gut gefüllten Saal und über die Begeisterung des Publikums. Bad Radkersburg war zudem Ausgangspunkt für die beginnende Tournee der Jazzgruppe um Meißl. Sie führt über Graz und Wien wieder zurück nach Gamlitz.

30. Oktober: Herbert Kober einstimmig als Stadtparteiobmann der FPÖ Feldbach bestätigt

Im Gasthaus Amschl in Mühldorf (Gemeinde Feldbach) fand kürzlich der Stadtparteitag der FPÖ Feldbach statt. In einer geheimen Wahl wählten die stimmberechtigten Delegierten Landtagsabgeordneten und Gemeinderat Herbert Kober einstimmig zum Stadtparteiobmann. An seiner Seite stehen die Stellvertreter Karl-Heinz Herbst, Mario Halbedl und Manuel Triebl.

„Eines ist gewiss: Mit ihm ist die Stadtpartei in sicheren Händen. Ich wünsche dem neuen Team der FPÖ Feldbach alles Gute für die Zukunft“, gratulierte FPÖ-Bezirksparteiobmann Michael Wagner. Auch Kober dankte den Mitgliedern für das ihm entgegengebrachte Vertrauen und fasste direkt die Gemeinderatswahlen 2025 ins Auge: „Unser Ziel ist klar: Wir wollen die absolute Mehrheit von Ober und seiner ÖVP brechen.“

Zu den Ehrengästen des Stadtparteitags in Feldbach gehörte auch FPÖ-Bezirksparteiobmann Michael Wagner (l.), der sich mit dem bestätigten Stadtparteiobmann Herbert Kober freute © FPÖ Feldbach

29. Oktober: Feuerwehrübung: Was tun, wenn der Wald in Bad Gleichenberg brennt?

Eine Großübung mit der Übungsannahme „Waldbrand am Parapluiberg“ (B09) in der Gemeinde Bad Gleichenberg hatte nicht nur den Sinn, solche Szenarien im Allgemeinen zu proben, sondern sollte auch die Feuerwehren auf das örtliche Feiern vorbereiten. Beim jährlichen Waldfest am 15. August der FF Bairisch Kölldorf könnte dieses Szenario doch Wirklichkeit werden. Die beiden Übungsleiter Michael Maier und Patrick Neumeister hatten eine anspruchsvolle Übung vorbereitet. Ziel war es, die Wasserzubringung zur Brandstelle sicherzustellen.

Am Parapluiberg in Bad Gleichenberg probten sieben Feuerwehren den Ernstfall © Karl Lenz / Andreas Altenburger

Die Brandstelle lag sehr abgelegen, sodass eine Zuleitung mit circa einem Kilometer Länge gelegt werden musste. Bis es so weit war, wurde bereits ein Pendelverkehr von den Feuerwehren Bad Gleichenberg und Trautmannsdorf eingerichtet. Auf der höchsten Stelle wurde ein künstlicher Löschteich als Pufferbecken mittels Paletten und einer Plane gebaut. Die Wehren aus Jamm, Merkendorf und Kapfenstein hatten die Aufgabe, die Zubringerleitung zu legen und Tragkraftspritzen, dort wo notwendig, einzubauen. Zusätzlich war das Einsatzleitfahrzeug (ELF) aus dem Bereichskommando Feldbach mit David Kohl vor Ort.

Insgesamt waren sieben Feuerwehren mit 52 Einsatzkräften und elf Fahrzeugen unter Einsatzleiter Robert Prutsch vor Ort. Als Beobachter war auch Abschnittskommandant Erwin Schober an der „Einsatzstelle“.

29. Oktober: Österreichs größte Kleintierschau in Feldbach

Mit mehr als 1000 ausgestellten Kleintieren ist die Kleintierschau bei Blumen Posch in Untergiem (Gemeinde Feldbach) die größte derartige Ausstellung in Österreich. Unter den kürzlich gezeigten Tieren befanden sich Welt- und Europameister sowie eine Vielzahl von Landes- und Regionalmeistern.

Der Kleintierzuchtverein Feldbach besteht seit dem Jahr 1978. Rund 100 Mitglieder züchten die unterschiedlichsten Vogelarten, Kaninchen und Meerschweinchen, Hühner und Enten. „Unsere Mitglieder sind bemüht, den an der Kleintierzucht interessierten Personen, rund um Zucht, Haltung, Fütterung und Aufzucht beratend zur Seite zu stehen“, sagte Vereinsobmann Johann Gütl bei der Veranstaltung. Alleine 700 gefiederte Tiere waren Teil der Ausstellung, „was in Österreich einzigartig ist“.

Den Züchtern merkt man die Leidenschaft an, euphorisch berichtete etwa Johann Fößl über seine Zuchterfolge: „In Spanien erreichte ich vor kurzem mit meinen Sittichen unter 25.000 Vögeln zwei Weltmeistertitel. Die Weltmeister sind ein Nymphensittich und ein Rotflügelsittich.“ Außerdem wurden Fößls Vögel mit weiteren zwei zweiten und einem dritten Weltmeisterrang prämiert. Bereits über elf Weltmeistertitel kann sich Johann Fößl aus St. Stefan im Rosental freuen. Johann Schleich

29. Oktober: ESV Oberweißenbach erhielt neues Vereinshaus

Mit 3500 Stunden Eigenleistungen und finanzieller Unterstützung der Stadtgemeinde Feldbach wurde auf der Freizeitanlage des Eisschützenvereines Oberweißenbach ein neues Vereinshaus gebaut. Mit überdachter Asphaltstockschießanlage, Kinderspielplatz, Sportplatz und Tennisplatz bietet diese Freizeitanlage ein breites Angebot. Errichtet wurde auch ein Hochwasserschutzdamm und eine Hochwasserschutzbetonwand.

Die offizielle Inbetriebnahme des neuen Vereinshauses erfolgte durch Obmann Karl Brandl und Bürgermeister Josef Ober: „Eine derartige Anlage ist für die Festigung der Dorfgemeinschaft und für ein gut funktionierendes Gesellschaftsleben von größter Bedeutung.“ Der ESV hat 120 Mitglieder, viele davon sind Jugendliche. „Der Zusammenhalt ist groß. Vor allem sieht man es, wenn der Verein eine Großveranstaltung, wie den jährlich stattfindenden Frühschoppen, organisiert, der auch das Haus mitfinanziert hat. Der Bau war nur durch die Mithilfe der Vereinsmitglieder, die auch Maschinen und Geräte zur Verfügung stellten, möglich“, erklärte Brandl. Johann Schleich

29. Oktober: Vom Amazonas ins Vulkanland – Ausstellung „Klimagerechtigkeit“ in Fehring

„Bem-vindo à Fehring“, zu Deutsch: „Herzlich willkommen in Fehring“, begrüßte kürzlich Landtagsabgeordnete Cornelia Schweiner (SPÖ) die Klimabündnis-Delegation auf Portugiesisch. Vertreterinnen und Vertreter des Landes, der Gemeinden, der Region, der Schulen und der Vereine hatten sich im Gerberhaus Fehring eingefunden, um die Ausstellung „Klimagerechtigkeit“ zu eröffnen. Als Ehrengäste werden Dario Casimiro Baniwa vom Volk der Baniwa, Janete Figueredo Alves vom Volk der Desana und Ana-Letícia Pastore Trindade von Rio Negro, Brasilien begrüßt. Die Delegation macht auf ihrer dreiwöchigen Reise Station in Fehring.

„In der Steiermark leisten das Land Steiermark und 87 Klimabündnis-Gemeinden im Rahmen der Klimabündnis-Partnerschaft einen wichtigen Beitrag zum Erhalt des Amazonas-Regenwaldes“, so Fritz Hofer, Geschäftsführer vom Klimabündnis Steiermark. Die Stadtgemeinde Fehring ist seit 26 Jahren Teil des Klimabündnisses und setze sich stark für Klimaschutz ein, so Bürgermeister Johann Winkelmaier (ÖVP). Die Fotoausstellung „Klimagerechtigkeit“ soll nun Folgen der Klimakatastrophe im Amazonas und Lösungsansätze dafür zeigen. Sie ist bis 30. November 2024 im Gerberhaus Fehring bei kostenlosem Eintritt zu sehen.

Fritz Hofer (Klimabündnis Steiermark), Raphaela Fink (Steirisches Vulkanland), Janete Figueredo Alves, Bürgermeister Johann Winkelmaier (Fehring), Ana-Letícia Pastore Trindade, Bürgermeister Ferdinand Groß (Kapfenstein), Dario Casimiro Baniwa, Bürgermeister Robert Hammer, Kerstin Bär (Klimabündnis Österreich), Tamara Petschnigg (Klimabündnis Steiermark), Landtagsabgeordnete Cornelia Schweiner, Maskottchen Edgar und Maria Eder (Klima- und Energiemodellregion Netzwerk Südost) bei der Eröffnung © klimabündnis.at

28. Oktober: In Gnas eröffnet die dritte Filiale des Spielwarengeschäfts „Brickcomplete“

Spielzeugfans dürfte diese Nachricht besonders freuen: In Gnas eröffnet am Mittwoch, 30. Oktober, ein neues Spielwarengeschäft namens „Brickcomplete“. Bei „Brickcomplete“ gibt es eine große Auswahl an Spielzeug – darunter bekannte Marken wie Ravensburger, Bruder, Lego oder Playmobil – für alle Altersgruppen, heißt es auf der Website des Spielwarengeschäfts.

Für Betreiber Martin Buritsch, der auch als größter Lego-Fachhändler Mitteleuropas bekannt ist, ist es bereits die dritte Filiale. Er betreibt bereits Geschäfte in Gleisdorf (Franz-Tanner-Straße 3) und in Graz (Gleisdorfer-Straße 3) sowie einen Versandhandel (www.brickcomplete.com). Das neue Spielwarengeschäft in Gnas (Burgfried 127) öffnet für alle Interessierten am Mittwoch um 10 Uhr seine Pforten.

25. Oktober: Equal Pay Day – In der Südoststeiermark arbeiten Frauen ab 28. Oktober „gratis“

Der sogenannte Gender Pay Gap liegt in der Südoststeiermark bei 17,7 Prozent (steiermarkweit bei 18,5 Prozent). Das heißt, bereits am 28. Oktober haben Südost-Steirer jenes Einkommen erreicht, für das Südost-Steirerinnen noch bis Jahresende arbeiten müssen – Frauen somit 65 Tage „gratis“ arbeiten.

„Jedes Jahr erkämpfen wir Verbesserungen, aber der Einkommensunterschied zwischen Mann und Frau ist nach wie vor sehr groß. Das gilt auch für Frauen, die Vollzeit und ganzjährig arbeiten“, stellt Maria Hauer, Frauenvorsitzende des Österreichischen Gewerkschaftsbundes (ÖGB) Südoststeiermark, fest: „Damit verlieren Frauen in der Südoststeiermark im Schnitt fast 760 Euro pro Monat beziehungsweise deutlich über 9.100 Euro im Jahr im Vergleich zu ganzjährig beschäftigten Männern in Vollzeit.“ Dabei steht der Bezirk im Vergleich etwas besser da: Nur in Graz ist der Equal Pay Day noch später, heißt der Unterschied zwischen dem Einkommen von Frauen und Männern ist geringer.

Der ÖGB Südoststeiermark um Frauenvorsitzende macht auf den hohen Einkommensunterschied zwischen Männer und Frauen in der Region aufmerksam und präsentiert Maßnahmen © ÖGB Südoststeiermark

Trotzdem müsse noch viel getan werden, um die hohen Einkommensunterschiede auszumerzen, sind sich die südoststeirischen ÖGB-Frauen sicher. Maßnahmen seien etwa ein Lohntransparenzgesetz, ein kollektivvertraglichen Mindestlohn von 2000 Euro und familienfreundliche Arbeitszeitmodelle.

25. Oktober: Neuer Vizebürgermeister und neue Projekte nach Bürgermeisterwechsel

Am 8. September kam es in Rudersdorf (Bezirk Jennersdorf) zu einem politischen Paukenschlag: Nach dem Rücktritt des ÖVP-Bürgermeisters Manuel Weber konnte in der darauffolgenden Wahl der SPÖ-Kandidat David Venus das Rennen mit 62,67 Prozent für sich entscheiden. In der ersten Gemeinderatssitzung danach wurde nun Thomas König einstimmig zum zweiten Vizebürgermeister gewählt: „Besonders hervorzuheben ist, dass Thomas König auf den Teil des Gehaltes verzichtet, der das eines Gemeindevorstandes übersteigt. Dieser Verzicht unterstreicht sein Engagement für die Gemeinde. Wir gratulieren herzlich zu seiner Wahl und danken ihm für seinen Einsatz“, so die SPÖ Rudersdorf.

Bürgermeister David Venus (l.) freut sich über die Wahl von Thomas König zum zweiten Vizebürgermeister © SPÖ Rudersdorf

Zudem wurde eine neue Beleuchtung für die örtliche Mittelschule, die Neuerrichtung der vom Hochwasser zerstörten Stege und die Nachnutzung der alten Volksschule Dobersdorf als „Pflegestützpunkt Light“ besprochen und das weitere Vorgehen beschlossen.

25. Oktober: Ungarischer Porzellanmaler zeigte seine Kunst im Altstadtladen in Feldbach

Zum ersten Mal seit sechs Jahren konnten Interessierte wieder einem Meistermaler aus der größten Porzellan-Manufaktur in Ungarn im Altstadtladen über die Schultern blicken. Die Porzellan-Manufaktur Herend ist nicht nur groß, sondern sie zählt auch zu den bedeutendsten in Europa und ist die älteste in Ungarn. Damit sei sie eine Bastion der Porzellanmalerei, denn ihre Porzellankünstler bemalen bis heute jedes Stück von Hand, schwärmt Katrin Hierzer vom Altstadtladen.

Der Künstler zeigte im Altstadtladen, wie aus strahlend weißen Tellern Unikate nach historischen Vorlagen entstehen. Beim Abendempfang mit den Ehrengästen aus Herend luden Beatrix Kögler und Katrin Hierzer mit Team zu einem guten Glas Tokajer und genussvollen Leckereien, um in künstlerischer Atmosphäre in netten Gesprächen über Herend zu plaudern.

25. Oktober: Lionsclub Bad Radkersburg-Mureck spendete Benzingutscheine an Besuchsdienst

Die ehrenamtlichen Helferinnen und Helfer des Besuchsdienstes „Zualousn und mehr“ besuchen einsame Menschen in der Region um Halbenrain und verbringen mit Ihnen wöchentlich einige gemeinsame Stunden. „Für die Menschen sind unsere Besuche das Highlight der Woche“, erläutert Ingrid Fischer-Reisacher in der Clubversammlung. Immer mehr Menschen seien von Einsamkeit betroffen, hätten oft keine Familie und würden die Besuche sehr schätzen. Leider gäbe es keinerlei finanzielle Zuwendung an die Gruppe, die neben Fahrtkosten auch Supervision und Vorträge selbst finanziert.

Spendenübergabe an die Gruppe „Zualosn und mehr“ aus Halbenrain © Hannes Schuster

Der Lionsclub Bad Radkersburg – Mureck spendete nun kürzlich Benzingutscheine an die Mitglieder des Besuchsdienstes, Ingrid Fischer-Reisacher und Andrea Hasenhüttl nahmen beim Clubabend im Gasthof Wagner den Gutschein von Lionspräsident Mario Gepp und Clubsekretär Günther Zweidick entgegen. Gepp dankte den Freiwilligen für Ihre aufopfernde Arbeit und stellt auch für die Folgejahre die Unterstützung des Lionsclubs in Aussicht.

25. Oktober: Überraschungsfinale beim 9. ESV Raiffeisencup in Petersdorf II

Die südostösterreichische Stocksportszene gab sich beim 9. Raiffeisencup in Petersdorf II (Gemeinde St. Marein bei Graz) kürzlich erneut ein Stelldichein und ermittelte an fünf Vorrundentagen ihre Streiter für das Finale am 12. Oktober. Und dieses sorgte für einige Überraschungen: Einerseits konnte sich der ESV Deurotherm Feldkirchen in Kärnten im Finale durchsetzen und löste somit den Seriensieger des Turniers RSU Leitersdorf ab. Andererseits sorgten die Finalgegner ESV Laßnitzthal mit drei Jugendspielern im Alter von 16 und 17 Jahren für Aufsehen. Als Überraschungsstars konnten sie sich in Vorrunde und am Finaltag durchsetzen und eine beeindruckende Leistung abliefern. „Erst im großen Finale, das vor den Augen von vielen Besuchern und Gönnern der Höhepunkt des Turniers darstelle, setzte sich die große Erfahrung der Staatsligatruppe aus Kärnten durch“, resümiert man seitens des Veranstaltervereins ESV Petersdorf II.

Der örtliche Stocksportverein macht mit dem jährlich stattfindenden Turnier das sportlich hohe Leistungsspektrum der Stocksportszene sichtbar und kann auch selbst auf eine gute Jugendarbeit und entsprechende Erfolge blicken. Wie zum Beweis holten sich am Tag nach dem Raiffeisencup Finale zwei Jugendliche des ESV Petersdorf II den Landes- und Vizelandesmeistertitel im Stocksport Weitschießen (U16). „Der Verein blickt auch dank der ausgezeichneten Jugendarbeit in den eigenen Reihen einer glanzvollen Zukunft entgegen“, ist sich etwa der erste Vizebürgermeister Mario Hofer sicher.

Landesmeister Luca Loidl und Vizelandesmeister Raphael Gasper © Thomas Voit

24. Oktober: Acht Feuerwehren übten am Firmengelände der Schokoladenmanufaktur Zotter für den Ernstfall

Vorbeugender Brandschutz und der damit verbundene bauliche Brandschutz ist für Unternehmen sehr oft ein notwendiges „Übel“. Nicht so für die Zotter Schokoladen Manufaktur und ihre Verantwortlichen. Gemeinsam mit der Feuerwehr Kornberg-Bergl wurde kürzlich eine Brandschutzübung auf dem Betriebsgelände durchgeführt.

Geübt wurde die Löschwasserversorgung und der Aufbau von fünf Löschleitungen aus den umliegenden Löschwasserbehältern und Teichen auf dem Gelände. Rund 75 Feuerwehrmitglieder aus acht Feuerwehren (Kornberg-Bergl, Schützing, Lödersdorf, Riegersburg, Auersbach, Raabau, Feldbach und Hatzendorf) sowie die Polizei Feldbach nahmen an der Übung teil.

Nach erfolgreichem Abschluss der Übung verköstigte der Brauchtumsverein Kornberg die Feuerwehrmitglieder. Auch Josef Zotter überzeugte sich von der guten Bewirtung. Zum Nachtisch wurden die Feuerwehrleute mit Zotter Pralinen verwöhnt.

24. Oktober: Fehringer Schülerinnen und Schüler wurden zu Graffitikünstlern

Die Tafel am Radrastplatz zwischen Umfahrung und Berghofer-Mühle in Fehring erstrahlt in neuem Glanz. Ein modernes Graffiti in leuchtenden, bunten Farben ziert den Platz. Gestaltet haben es Schülerinnen und Schüler der Mittelschule Fehring. „Die Idee ist beim Vorbeiradeln im Sommer entstanden“, erzählt Direktorin Regina Halbedl.

Der Künstler und Tätowierer Michael Potzinger aus Hirzenriegl hat Schülerinnen und Schüler dabei unterstützt: „Die Arbeit mit den Jugendlichen macht mir großen Spaß. Die Kreativität zu fördern und anschließend ein Erfolgserlebnis zu haben, das ist das Ziel“, so Potzinger.

Schülerinnen und Schüler der Mittelschule Fehring gestalteten die Tafel am Radrastplatz zwischen Umfahrung und Berhofer-Mühle neu © Ms Fehring

Und wie ist es entstanden? „Zuerst haben wir grundiert und danach die Schablonen gemacht. Ali, Kristian und Lea waren unsere Modelle“, erzählt eine Schülerin schmunzelnd. „Wir haben alles selbst gemacht. Das war viel Arbeit, aber es hat sich gelohnt“, ergänzt ein Bursche. Die Tischlerei Groß montierte schließlich den Holzrahmen. „Es war eine Freude, ihnen zuzusehen. Die Jungs und Mädels sind über sich hinausgewachsen“, so Katarina Schmidt, die verantwortliche Pädagogin. Finanziert wurde das Projekt von der Stadtgemeinde Fehring. Der Workshop fand im Rahmen der Europäischen Mobilitätswoche in der Klima- und Energiemodellregion Netzwerk Süd-Ost statt.

24. Oktober: Blaurackenverein lädt zum Pilzkurs nach Stainz bei Straden

Was für Arten von Pilzen gibt es in der Südoststeiermark? Welche sind essbar und von welchen sollte man lieber die Finger lassen? Diese und andere Fragen werden Interessierten am kommenden Sonntag, 28. Oktober, beim Pilzkurs des Vereins Lebende Erde im Vulkanland (L.E.i.V.) beantwortet. „Außerdem wird das Thema Pilze und Boden behandelt“, so Bernard Wieser. Wieser und der Mykologe Heinz Detlef Prelicz werden Vorträge halten. Treffpunkt ist um 10 Uhr beim Naturschutzzentrum L.E.I.V. in Stainz bei Straden.

Übrigens: Noch bis Sonntag ist in Stainz bei Straden im Naturgarten hinter dem Restaurant Liebeck zudem eine Pilzausstellung mit rund 200 Pilzarten zu besichtigen.

Der Blaurackenverein L.E.I.V lädt am Sonntag, 28. Oktober, zum Pilzkurs nach Stainz bei Straden ein © Bernd Wieser

24. Oktober: Schülerinnen und Schüler des Borg Jennersdorf schossen Fotos aus dem All

Schülerinnen und Schüler der 5c-Informatikgruppe des Borg Jennersdorf hatte kürzlich die Möglichkeit, eine an einen PC angeschlossene Kamera an Bord der Internationalen Raumstation (ISS) fernzusteuern, um Fotos zu machen.

Konkret gaben sie ein, wann und wo während des Überflugs der ISS Aufnahmen von der Erdoberfläche gemacht werden sollten. Diese entstandenen Fotos wurden kürzlich übermittelt. Zustande kam diese Möglichkeit für die Schülerinnen und Schüler übrigens durch eine Kooperation mit der Vulkanlandsternwarte Auersbach.

23. Oktober: Murecker Florianis laden zur Feuerwehr-Disco

Zum zweiten Mal steigt am Samstag, dem 26. Oktober, ab 20 Uhr im Kulturzentrum Mureck die Feuerwehr-Disco. Zwischen 300 und 500 Gäste werden erwartet, so Alexander Amschl, Kommandant der Freiwilligen Feuerwehr Mureck. Auflegen wird DJ ZerOne – The next generation. „Für uns ist die Disco natürlich wichtig als Einnahmequelle. Wir sind darauf angewiesen, weil wir zu unserem Budget dazuzahlen müssen“, betont Amschl.

Die Murecker Florianis sind in Sachen Events sehr aktiv. Ihr Hauptevent ist der Feuerwehrball, der seit 76 Jahren veranstaltet wird. Sie betreiben in der Vorweihnachtszeit immer einen Adventstand und im kommenden Jahr ist nach längerer Unterbrechung wieder ein Fetzenmarkt geplant.

23. Oktober: Zonta-Kabarett in Feldbach: Weinzettl und Rudle begeisterten Publikum



Auf Einladung des Zonta Clubs Feldbach begeisterten im Zentrum Monica Weinzettl und Gernot Rudle mit ihrem Programm „5*Sterne Beziehung...und andere Märchen" das Publikum. Präsidentin Michaela Künzel-Painsipp begrüßte eine große Gästeschar mit Bürgermeister Josef Ober an der Spitze.

„Das aus der Sprache der Sioux abgeleitete Symbol von Zonta steht für ehrenhaftes und integres Handeln, für Obhut und Hilfe für die Menschenfamilie", erklärte Künzel-Painsipp. Der Stadtchef betonte, dass ein Besuch des alljährlichen Kabarettabends für ihn nicht Pflichtübung, sondern Herzensangelegenheit sei. „Ich danke für das gute Miteinander und dafür, dass der Zonta Club Feldbach sich des Themas Gewalt so mutig annimmt und nicht wegschaut", so Ober.

Zonta Präsidentin Michaela Künzel-Painsipp mit Monica Weinzettl und Gernot Rudle © Zonta

22. Oktober: Bad Radkersburg: 16 neue Kranführer für die Feuerwehr

Nach zahlreichen internen Schulungen und Übungen mit dem Wechselladefahrzeug-Kran ­– taktische Bezeichnung: WLF-K – folgte der Ausbildungskurs zum Kranführer. Unter der Leitung von Bernd Buchgraber vom TÜV Austria wurden im Rüsthaus der Stadtfeuerwehr Bad Radkersburg die 16 Kursteilnehmer der Freiwilligen Feuerwehren Bad Radkersburg und Altneudörfl in der Theorie geschult sowie der praktische Umgang mit dem Kran geübt.

Kürzlich fand nun die schriftliche und praktische Prüfung statt. Unterstützung erhielt Bernd Buchgraber dabei von Andreas Kußmann ebenfalls vom TÜV Austria. Dabei konnte die weiße Fahne gehisst werden, alle Kursteilnehmer haben bestanden.

Um das Gelernte weiter zu vertiefen, folgen in den nächsten Wochen weitere Übungen, um den Umgang mit dem Kran sowie der Abrollmulde weiter zu verbessern.

22. Oktober: MS Kirchberg bei Mint-Festival und auf KinderUni in Graz

Schon kurz nach Schulbeginn konnten die Mint-Klassen der MS Kirchberg/R. das erste Highlight des Jahres genießen. Für die 1b, 2b und 3b ging es an die TU Graz, zum ersten steirischen Mint-Festival unter dem Motto „Wissenschaft und Technik zum Anfassen“. Dort gab es für die Schülerinnen und Schüler mehr als 50 Mitmachstationen und den längsten Experimentiertisch der Steiermark zu bestaunen. Die Themen reichten von Biologie und Medizin über Akustik, Robotik und Virtual Reality bis Weltall und Raumfahrt.

Die 2b nahm kurz darauf an zwei Workshops der KinderUni-Initiative teil, die mit Forscherinnen und Forschern an der Medizinischen Universität Graz durchgeführt wurden. In den Workshops „NANO – im Reich der Zwerge & Ran an die Mikroskope!“ erhielten die Schülerinnen und Schüler Einblicke in die aktuellsten Forschungen im Bereich Medizin. Im ersten Teil beschäftigten sich die Schüler mit winzig kleinen Nanoteilchen und fanden heraus, wie man sie für die Herstellung neuer Medikamente nutzen kann. Im zweiten Teil wurden die Arbeitsweisen der Pathologie und der Biobank nähergebracht. So konnten die Schüler etwa unter dem Mikroskop Gewebeproben ansehen.

Bei der KinderUni Graz ging es für die Kirchberger MS-Schüler ran an die Mikroskope © MS Kirchberg an der Raab

22. Oktober: Fehring: Gordisch an der Spitze der Stadt-SPÖ bestätigt

Bei der Mitgliederversammlung der SPÖ Stadtpartei von Fehring, wurde Vizebürgermeister Marcus Gordisch mit 100 Prozent der Stimmen als Stadtparteivorsitzender und auch als Spitzenkandidat für die Gemeinderatswahl 2025 bestätigt. Der einstimmige Beschluss zeugt von großer Unterstützung und Vertrauen innerhalb der Partei. Gordisch will weiterhin mit seinem Team der, an der Stärkung der lokalen Partei und der Umsetzung ihrer politischen Ziele arbeiten.

Marcus Gordisch wurde als Fehringer SPÖ-Stadtparteiobmann einstimmig bestätigt © SPÖ

21. Oktober: Maturantinnen der HLW Mureck tanzten Polonaise mit all ihren Gästen

„Im Glanz der vergangenen Jahre“ feierten die zwölf Maturantinnen der HLW Mureck ihren Maturaball in der Mehrzweckhalle Gamlitz. „Wir sind sehr zufrieden, es war ein wunderschöner Ballabend“, resümiert Maturantin Helena Gruber. Als Ehrengäste durften die Maturantinnen den Bürgermeister von Gamlitz Friedrich Partl sowie Clusterleiter Christof Biener-Oberzaucher begrüßen.

Die Polonaise beeindruckte die Gäste mit einem klassischen und einem modernen Teil. Ebenso für tosenden Applaus sorgte die Mitternachtseinlage, dabei führten die Maturantinnen verschiedene Tänze zu unterschiedlichen Liedern auf – darunter das Flieger-Lied, „Verlieben verloren“ und „Bauch Beine Po“ von Shirin David. Zum Abschluss machten die Maturantinnen mit all ihren Gästen eine Polonaise durch den ganzen Ballsaal. Zur Ballkönigin kürte das Publikum Nina Reinecker, zum Ballkönig ihren Tanzpartner Matteo Freigassner. Für beste musikalische Unterhaltung bis zwei Uhr in der Früh sorgten die Band „Take Seven“, in der Disco heizte „RM Disco“ den Partygästen ein.

21. Oktober: Streckensperre zwischen Spielfeld-Straß und Bad Radkersburg

Von Montag, 21. Oktober, bis Donnerstag, 31. Oktober, ist die Strecke zwischen Spielfeld-Straß und Bad Radkersburg für den Bahnverkehr aufgrund von Vermessungsarbeiten für die geplante Streckenattraktivierung auf der Radkersburger Bahn gesperrt. Die Sperre gilt von Montag bis Freitag beziehungsweise Montag bis Donnerstag ganztags, am Freitag in der Zeit von 8 bis 14 Uhr. Ein Schienenersatzverkehr mit Bussen ist eingerichtet. Im Zuge der Sperre werden auch Instandhaltungsarbeiten entlang der Strecke durchgeführt.

18. Oktober: Neue Volksschule Straden wurde feierlich eröffnet

Nach der Generalsanierung erstrahlt die Volksschule Straden in neuem Glanz. Die Schülerinnen und Schüler und das Lehrpersonal können bereits seit Schulbeginn die Vorzüge des modernisierten Schulgebäudes genießen. Kürzlich fand die Eröffnungsfeier mit zahlreichen Gästen statt.

Der bestehende eingeschoßige Zubau auf der Südseite wurde um ein weiteres Stockwerk nach oben erweitert. Im Erdgeschoß steht nun ein Multifunktionsraum zur Verfügung, der als Pausenhalle, Veranstaltungsraum oder Mensa genutzt werden kann. Im Obergeschoß ist eine Freiluftklasse untergebracht.

In einem weiteren Zubau sind der Aufzug, für einen barrierefreien Zugang ins Schulgebäude, und die Garderobe untergebracht. Bei der Gestaltung der neuen Zubauten wurde besonderes Augenmerk auf den Ortsbildschutz gelegt. Die tragenden Bauteile bestehen daher aus Holz, die Fassade aus beschichtetem Titanzink, das optisch die Ästhetik einer Holzfassade aufnimmt.

Im Innenbereich sorgte man durch Öffnungen zwischen den Klassen, Lernzonen und Gruppenräumen für Helligkeit und zeitgemäße Lehr- und Lernbedingungen. Insgesamt kostete die Sanierung rund vier Millionen Euro – 50 Prozent der Kosten übernahm das Land Steiermark.

18. Oktober: Lions Club Bad Radkersburg – Mureck holte oberösterreichisches Klarinettenorchester nach Deutsch Goritz

Zwölf Klarinettisten vom oberösterreichischen Klarinettenorchester gastierten auf Einladung des Lions Clubs Bad Radkersburg – Mureck im Theatersaal in Deutsch Goritz. Das Programm war breit gefächert, von klassischen bis modernen Stücken war für jeden Geschmack etwas dabei. Die Benefizveranstaltung war durch die langjährige Lions-Partnerschaft zum LC Bad Hall möglich, dessen Kulturbeauftragter Andreas Festner das Konzert vermittelte. Das Orchester spielte ohne Gage. Der Reinerlös kam den heurigen Hochwasseropfern zugute.

Präsident Mario Gepp betonte, dass die oberösterreichischen Lions Clubs im Vorjahr eine beachtliche Summe für die Hochwasseropfer im Raum Mureck spendeten und dass der Lions Club Bad Radkersburg – Mureck aus Dankbarkeit auch den heurigen Opfern in Oberösterreich helfen möchte.



17. Oktober: Feuerwehr hat 25 neue Spezialisten zur Waldbrandbekämpfung

Kürzlich führte der Bereichsfeuerwehrverband Radkersburg zum zweiten Mal eine Grundausbildung in der Waldbrandbekämpfung durch. Ein Team rund um Stefan Kaufmann und seine Stellvertreter Andreas Cepe und Jürgen Kaufmann vermittelte insgesamt 25 Feuerwehrmitgliedern die Grundlagen der Waldbrandbekämpfung.

Dazu gehören beispielsweise Kenntnisse über Einsatztechniken, Sicherheit im Einsatz oder der richtige Umgang mit der Waldbrandausrüstung. Das Erlernte wurde anschließend bei einem direkten und indirekten Löschangriff nach einem Brandversuch geübt. Da mit dieser Grundausbildung erst der Grundstein gelegt wurde, sind bereits weitere Übungseinheiten in Planung, um die Mitglieder bestmöglich auf zukünftige Einsätze vorzubereiten. Insgesamt ist der Waldbrandzug des Katastrophenhilfsdienstes (KHD) 55 auf mehr als 60 Feuerwehrmitglieder angewachsen.

17. Oktober: Michael Wagner bleibt Ortsparteiobmann der FPÖ Bad Gleichenberg und ist Spitzenkandidat für die Gemeinderatswahl

Beim jüngsten Ortsparteitag der FPÖ Bad Gleichenberg im „Gasthaus zur Sonne“ bestätigten die wahlberechtigten Mitglieder den bisherigen Ortsparteiobmann Michael Wagner einstimmig in seinem Amt. „Ich danke allen Delegierten sehr herzlich für das mir entgegengebrachte Vertrauen“, so Wanger. Oberstes Ziel sei es, bei der Landtagswahl im November ein möglichst starkes Ergebnis zu erzielen. Als Stellvertreter stehen ihm Robert Reiterbauer, Brigitte Ranftl, Lukas Sucher und Christian Eichner zur Seite. Neben der Wiederwahl als Ortsparteiobmann wurde Wagner auch als Spitzenkandidat für die Gemeinderatswahl im März 2025 nominiert. Hier sei das vorrangige Ziel, in den Gemeindevorstand einzuziehen.

17. Oktober: Neu eröffnetes Generationenhaus soll Jagerbergs Ortskern beleben

Kürzlich fand in der Marktgemeinde Jagerberg die feierliche Eröffnung von „Mittendrin – das Generationenhaus in Jagerberg“ statt. Das Generationenhaus, in dem sich auch die öffentliche Bücherei befindet, steht sowohl Privatpersonen als auch Vereinen für Besprechungen, Vorträge, Workshops oder einfach nur zum geselligen Beisammensein zur Verfügung.

Von Donnerstag bis Sonntag besteht zudem die Möglichkeit, in gemütlicher Atmosphäre Kaffee und Kuchen zu genießen. Auch die Bibliothek kann zu dieser Zeit uneingeschränkt genutzt werden. Ein ehrenamtliches Team betreibt das Café auf gemeinnütziger Basis. Ziel des Projektes ist es, das Zusammenleben von Jung und Alt in der Gemeinde Jagerberg zu stärken und den Ortskern zu beleben.

Das neue Generationenhaus in Jagerberg steht sowohl Privatpersonen als auch Vereinen etwa für Besprechungen, Vorträge oder Workshops zur Verfügung © Gemeinde Jagerberg

Neben zahlreichen Gästen konnten die Veranstalter auch Bundesrat Günther Ruprecht, den Bürgermeister von Jagerberg Karl Resch sowie Altpfarrer Wolfgang Koschat begrüßen.

17. Oktober: Südost- und oststeirische Regionalvertreter der ÖGB auf Tagung in Weiz

Kürzlich trafen sich 45 Funktionärinnen und Funktionäre des Österreichischen Gewerkschaftsbundes (ÖGB) aus den Regionen Südoststeiermark und Oststeiermark zur Tagung im Jufa Weiz. Vertieft wurde das Wissen zu Themen wie Arbeitsrecht, Teuerung und ihre Auswirkungen auf die Wirtschaft oder die Entwicklung der Sozialwirtschaft.

Karl Heinz Platzer (ÖGB Regionalsekretär Südoststeiermark) und Astrid Knapp (ÖGB Regionalsekretärin Oststeiermark) begrüßten ein Referententeam rund um Robert Hauser, Leiter der Rechtsabteilung der PRO-GE Wien, Dinah Djalinous-Glatz und Martina Lackner von der Abteilung Sozialversicherungspolitik des ÖGB Wien und Helga Kromp-Kolb zum Thema Klimawandel.

45 südost- und oststeirische Funktionärinnen und Funktionäre der ÖGB trafen sich kürzlich zur Tagung im Jufa Hotel in Weiz © ÖGB Südoststeiermark

Zudem statteten ÖGB-Steiermark Vorsitzender Horst Schachner und ÖGB-Landesgeschäftsführer Wolfgang Waxenengger den Teilnehmenden einen Besuch ab und bedankten sich für ihre Funktionärsarbeit. Nach den Vorträgen fand eine Betriebsbesichtigung bei der Rosendahl Nextrom GmbH in Pischelsdorf am Kulm statt.

16. Oktober: Paldauer mit dem „Poldi-Award“ ausgezeichnet

Die Gemeinde Paldau zeichnete kürzlich verdienstvolle Gemeindebewohnerinnen und -bewohner mit dem „Poldi-Award“ aus. Der diesjährige „Poldi“ wurde in den Kategorien Sport, Beruf, Schule, Feuerwehr und Musik verliehen. Bekommen haben ihn 30 Paldauerinnen und Paldauer.

Unter den Geehrten befanden sich auch Staats- und Landesmeisterinnen und -meister sowie junge Talente aus der Musikschule und erfolgreiche Teilnehmerinnen und Teilnehmer an Bundes- und Landeslehrlingswettbewerben. Zudem wurde auch eine Promotion sowie eine Verleihung des Verdienstzeichens der Republik Österreich geehrt.

30 Paldauerinnen und Paldauer bekamen kürzlich den „Poldi-Award“ für besondere Leistungen überreicht © Marktgemeinde Paldau

Die Übergabe der kleinen „Poldi“-Statue erfolgte durch Bürgermeister Karl Konrad und die beiden Vizebürgermeister Anton Sommer und Alois Hirschmann sowie Nationalratsabgeordnete Agnes Totter. Der Marktmusikverein Paldau umrahmte die Verleihung.

16. Oktober: „Piwi Smaragd“ versteigert Weine für den guten Zweck

Der gemeinnützige Club „Piwi Smaragd“ lädt am kommenden Sonntag, 20. Oktober, zu einer Matinee für den guten Zweck in Sissi‘s Weinbar in Feldbach ein. Die Gäste erwartet neben kulinarischen Köstlichkeiten auch eine Versteigerung ausgewählter Weine. Der Reinerlös der Weinversteigerung kommt dem Projekt „Technik für Kinder“ zugute. Die Veranstaltung beginnt um 10.30 Uhr. Die öffentliche Weinversteigerung findet um 11 Uhr statt.

Der gemeinnützige Club „Piwi Smaragd“ versteigert am 20. Oktober in Sissi‘s Weinbar edle Tropfen für den guten Zweck © Piwi Smaragd

16. Oktober: Stadtmusik Feldbach spielte beim Maxlaunmarkt in Niederwölz auf

Die Stadtmusik Feldbach hat vor kurzem eine Reise ins obersteirische Niederwölz (Bezirk Murau) unternommen. Der Grund: Die Feuerwehr Niederwölz lud sie ein, beim Maxlaunmarkt aufzutreten. Der Maxlaunmarkt findet bereits seit dem 16. Jahrhundert statt und zählt zu den größten Märkten Österreichs. Durchschnittlich werden jährlich zwischen 60.000 und 80.000 Besucherinnen und Besucher am Maxlaunmarkt gezählt.

Das zweistündige Gastkonzert der Stadtmusik Feldbach im Festzelt der Feuerwehr Niederwölz sorgte für ausgelassene Stimmung bei den zahlreichen Gästen. Bevor am nächsten Tag die Heimreise angetreten wurde, erkundeten die Musikerinnen und Musiker Murau.

16. Oktober: Ausbau der B 68 wurde in der Landtagssitzung diskutiert

Landwirtschaftssprecher Andreas Lackner und Verkehrssprecher Lambert Schönleiter von den Grünen kritisierten bei der jüngsten Landtagssitzung die Landesregierung für ihre angeblich „irreführende Darstellung“ des geplanten Ausbaus der B 68. Der von der Landesregierung verteilte Informationsfolder, der die Straße als Beitrag zur Erhaltung der Natur darstellt, sei für Lackner „nichts anderes als Greenwashing“.

Die Grünen schlugen in einer Landtagsinitiative vor, die im Folder genannten Renaturierungsmaßnahmen ohne den Bau der B 68 neu umzusetzen. Der Antrag der Grünen wurde mit den Stimmen der Regierungsparteien und der FPÖ abgelehnt.

15. Oktober: Montagsakademie der Universität Graz wieder in Feldbach

Alljährlich, wenn die bunten Blätter fallen, öffnet die Montagsakademie ihre Pforten und so steht am 21. Oktober der erste Vortrag von insgesamt zwölf bis Juni 2025 auf dem Programm. Thematisch sucht das Zentrum für Weiterbildung an der Universität Graz Antworten auf die Frage „Welche Wissens-Wellen schlägt das Mittelmeer?“

Helmut Saurugg, Leiter der Montagsakademie Außenstelle Feldbach, freut sich, dass die Montagsakademie auch dieses Jahr wieder live nach Feldbach übertragen wird © Helmut Saurugg

Gleich der Auftakt „Der Mittelmeerraum im Klimawandel – Ende einer Idylle?“ am kommenden Montag (21. Oktober) um 19 Uhr mit Douglas Maraun vom Wegener Center für Klima und Globalen Wandel der Uni Graz könnte angesichts des Rekordsommers und seiner dramatischen Folgen aktueller nicht sein. Beleuchtet werden in den nächsten Monaten unter anderem Aspekte wie Migration, Pflanzenwelt, das vielfältige Leben in der Antike im Mittelmeerraum, aber auch Glanz und Elend mediterraner Hafenstädte am Beispiel von Marseille und Tanger.

„Seit 2015 wird die Montagsakademie aus der Aula der Grazer Universität auch nach Feldbach übertragen, bis jetzt verzeichnen wir 5000 Besucherinnen und Besucher, damit ist Feldbach nach Graz die stärkste Region“, rechnet Helmut Saurugg, Leiter der Montagsakademie Feldbach, auch heuer mit regem Zuspruch. Er betont, dass im „K4“ im Keller des Feldbacher Rathauses alle Interessierten willkommen sind: „Die Vorlesungen sind von den hochkarätigen Wissenschaftlern allgemein verständlich formuliert, die Teilnahme ist kostenlos.“

14. Oktober: „Radkersburg-Fenster“ von Radio Agora feierte 9-jähriges Jubiläum

Vor neun Jahren startete das mehrsprachige Radioprogramm „Radio Agora“ mit „Downtown Bad Radkersburg“, einem eigenen Sendefenster für Bad Radkersburg. Anlässlich dieses Jubiläums lud Christian Neuhold, der seit der ersten Stunde mit an Bord ist, kürzlich zahlreiche Gäste zu einer zweistündigen Live-Radiosendung ins Pavelhaus in Bad Radkersburg ein.

Mit dabei waren die Museologin Christine Braunersreuther, Heinz Kranzelbinder, der über das Projekt „Wer bist du: Steiermark?“ berichtete, der Soziologe und Zukunftsforscher Franz Nahrada, die „Wilden Schwestern“ Elisabeth Gindl und Roswitha Fauster vom Kellerstüberl Bad Gleichenberg, der Liedermacher Georg Laube, der Musik aus seinem aktuellen Album „Meisterwerke der Bedeutungslosigkeit“ mitbrachte, sowie Franz Wetzelsberger und David Dresler alias „Sladoled Lovekomet“. Letzterer präsentierte seine Debüt-LP und Single-Auskopplung „Radlfoan“. Abgerundet wurde die Jubiläumsausgabe mit einem Gartenfest im Pavelhaus, wo Georg Laube und David Dresler live auftraten.

14. Oktober: Radwanderweg „Lebensraum Edelsbach-Eichkögl“ in Edelsbach eröffnet

Kürzlich wurde in Edelsbach ein neuer Radwanderweg eröffnet. Der Einstieg kann bei den Bahnhöfen Studenzen-Fladnitz oder Rohr erfolgen. Von dort aus erreicht man 26 mögliche Zwischenstationen. Auf dem Weg liegen unter anderem das Brückenmuseum, der Bienengarten Edelsbach, Gsellmanns Weltmaschine, aber auch die Wallfahrtskirche Klein Mariazell in Eichkögl, die nahe gelegene Nikolauskapelle oder die Dorfkapelle Ebersdorf. Stärken können sich die Radlerinnen und Radler entlang der rund 25 Kilometer langen Route bei Buschenschänken, Gasthäusern und Direktvermarktern.

Edelsbachs Vizebürgermeister Gerhard Krainer, Eichkögls Bürgermeister Heinz Konrad und die beiden Landjugendfunktionäre Carina Sailer und Raphael Dunkl bei der Radwegekarte © KLZ / Johann Schleich

„Auf diesen Lebensraumrouten erreicht man einige Aussichtspunkte, von denen aus man weit in das oststeirische Hügelland sieht. Bei der Durchquerung der Gesamtstrecke muss schon etwas in die Pedale getreten werden, da etwa 410 Höhenmeter überwunden werden müssen“, so Obmann des Vereines „Lebensraum Edelsbach-Eichkögl“ Gerhard Krainer. Die Strecke ist aber nicht nur für Radsportlerinnen und -sportler ideal, sondern auch für Ausflugsradlerinnen und - radler. Für Interessierte liegt bei den Gemeinden Edelsbach und Eichkögl eine Streckenkarte bereit.

Die Eröffnung der Radstrecke erfolgte durch Bürgermeister Heinz Konrad aus Eichkögl, Vizebürgermeister Gerhard Krainer aus Edelsbach und den Landjugendleitern Raphael Dunkl und Carina Sailer. Johann Schleich

11. Oktober: Feldbach: Zonta Club lädt zum Kabarettabend mit Weinzettl und Rudle

Auch heuer lädt der Zonta Club Feldbach wieder zum Kabarettabend für den guten Zweck. Am Donnerstag, dem 17. Oktober, präsentieren sie im Zentrum Feldbach Weinzettl und Rudle mit ihrem neuen Programm „5 Sterne Beziehung … und andere Märchen“. Einlass ist um 18 Uhr, Beginn um 19.30 Uhr. Kartenpreis: 25 Euro.

Der Reinerlös kommt dem Zonta Hafen zugute, einer Wohnung, in der Frauen, die von Gewalt betroffen sind, eine sichere Zuflucht finden.

Monica Weinzettl und Gernot Rudle treten im Zentrum Feldbach am 17. Oktober mit ihrem neuen Programm auf © Lukas Beck

11. Oktober: Mureck: FPÖ hat neuen Stadtparteiobmann

Beim Stadtparteitag der FPÖ Mureck im Gasthaus Gutmann wurde Tim Tschinkel in geheimer Wahl einstimmig zum neuen Stadtparteiobmann gewählt. Zur Seite steht ihm Gernot Maier als Stellvertreter. Tschinkel blickt mit großer Zuversicht auf die kommende Gemeinderatswahl.

Unter den Ehrengästen war FPÖ-Bezirksparteiobmann Michael Wagner, der unter anderem die bisherige Arbeit Tschinkels als parlamentarischer Mitarbeiter in Wien, in der Bezirkspartei und im Ring Freiheitlicher Jugend lobte.

FPÖ-Bezirksparteiobmann Michael Wagner und der neue Murecker FPÖ-Stadtparteiobmann Tim Tschinkel © FPÖ

10. Oktober: Kinder der Kinderkrebsstation Graz besuchten Riegersburg mit heißen Boliden

Kürzlich machten einige Kinder der Kinderkrebsstation Graz mit ihren Familien einen Ausflug nach Riegersburg. Die Gruppe reiste ganz besonders an: nämlich in verschiedenen „heißen Boliden“ wurden die Familien von ihrem „privaten Chauffeurs“ ganz sportlich ans Ziel gebracht. In Riegersburg ging es mit dem Schrägaufzug auf die Burg und weiter zur spektakulären Greifvogelflugschau.

Danach wurde die beeindruckende Veste Riegersburg besichtigt. Den gemütlichen Abschluss bildete dann ein Essen im Gasthof Lassl. Anschließend ging es mit den tollen Sportwagen wieder zurück nach Graz.

10. Oktober: Ausbildung zum Rettungsschwimmer im Hallenbad Feldbach

Retten will gelernt und geübt sein. Deshalb führt die Steirische Wasserrettung Bezirksstelle Feldbach im kommenden Jahr wieder einen 16-stündigen Wasserrettungslehrgang für Kinder und Jugendliche ab 12 beziehungsweise 16 Jahren durch. Angeboten werden die Ausbildung zum Rettungshelfer, dem „Water Lifeguard Bronze“ und der Aufbaulehrgang „Water Lifeguard Silber“.

Stattfinden wird der Lehrgang von 7. Jänner bis 6. Februar 2025 im Hallenbad Feldbach jeweils dienstags und donnerstags von 19 bis 21 Uhr. Die Ausbildung umfasst Theorie und Praxis und schließt mit einer vierstündigen Prüfung ab. Voraussetzung für die Teilnahme ist ein bereits absolvierter 16-stündiger Erste-Hilfe-Kurs, der nicht länger als drei Jahre zurückliegt, sowie eine ärztliche Bestätigung über die gesundheitliche Eignung zum Schwimmen und Tauchen (3 Meter Tiefe).

Der Rettungsschwimmerlehrgang 2025 findet zwischen 7. Jänner und 6. Februar im Hallenbad Feldbach statt. Anmelden können sich Interessierte bis 18. Dezember online. © Wasser-rettung Feldbach

Interessierte können sich bis 18. Dezember online unter swr.erxbout.at anmelden. Die Teilnehmerzahl ist begrenzt. Die Kosten für die Urkunde, das Handbuch „Leben Retten Lernen“ und den allgemeinen Aufwand betragen 75 Euro. Weitere Informationen zu den beiden Wasserrettungslehrgängen finden Sie hier!

10. Oktober: Auwaldwiese in Bad Radkersburg ist steiermarks 800. gesichertes Biotop

Vom Ennstal bis zur Grenzmur erstrecken sich die vom Naturschutzbund Steiermark betreuten Biodiversitätsflächen. Kürzlich kam die 800. Naturschutzfläche hinzu – eine Auwaldwiese mit Lahnenbach beim Liebmannsee in Bad Radkersburg.

Renaturierung und Naturwiederherstellung sind für den Naturschutzbund tägliche Praxis. So gelten die Waldflächen, die sich im Besitz des Naturschutzbundes befinden, größtenteils als „Urwälder von Morgen“ und Blumenwiesen etwa werden jahreszeitlich und naturschutzgerecht gemäht. Mehr als sieben Dutzend bäuerliche Betreuerinnen und Betreuer pflegen Wiesen, Hecken, Feldgehölze, Gewässer oder Wälder nach ökologischen Kriterien.

Die Landesrätin Ursula Lackner (3.v.l.) gratuliert dem Naturschutzbund zum 800. Biotop. Am Bild mit Romana Ull, Johannes Gepp und Markus Ehrenpaar (v.l.) © Manfred Pölzlbauer

„Der Naturschutzbund ist für das Land Steiermark ein wichtiger Partner bei der Umsetzung von Projekten zur Erhaltung der Natur und zur Stärkung der Biodiversität“, so Umweltlandesrätin Ursula Lackner. Gemeinsam habe man zahlreiche Projekte umgesetzt, wie etwa die Patenschaftsaktion für Baumnaturdenkmäler mit der Berg- und Naturwacht. Der Ankauf der Naturschutzfläche in Bad Radkersburg wurde vom Land Steiermark gefördert.

9. Oktober: Radio Agora feiert im Pavelhaus in Laafeld

Das Radkersburger Sendefenster von Radio Agora feiert seinen 9. Geburtstag. Aus diesem Anlass gibt es am Samstag, dem 12. Oktober, von 13 bis 15 Uhr zwei Stunden Live-Radio aus dem Pavelhaus in Laafeld (Gemeinde Bad Radkersburg). Im Anschluss daran findet im Pavelhaus das schon traditionelle gesellige Zusammensein bei Kastanien und Sturm statt.

9. Oktober: Initiative lebenswertes Fladnitz lädt zum Fest

Mehr Gemeinschaft im Ort ist das Ziel der Initiative lebenswertes Fladnitz (ILF). Der Verein ILF wurde im April 2024 in Fladnitz im Raabtal (Gemeinde Kirchberg an der Raab) gegründet. Über die Ortsgrenzen hinaus seien alle willkommen, zusammenzurücken, gemeinsam anzupacken, sich gut zu unterhalten und zu feiern, betont man seitens des Vereins.

Von der ILF wurde schon einiges organisiert. So rückten etwa im August Vereinsmitglieder aus, um Schäden an Banketten von Gemeindestraßen im Ortsteil zu beseitigen, die im Frühjahr bei Unwettern in Mitleidenschaft gezogen worden waren, aber bis dahin noch nicht ausgebessert worden waren.

Auch Kultur- und Brauchtumsveranstaltungen standen schon am Programm der ILF. Am 19. Oktober lädt der Verein zum Suppen, Sterz und Strudelfest ab 15 Uhr im Gemeindehaus in Fladnitz ein.

Vereinsmitglieder haben angepackt und Schäden bei Banketten von Gemeindestraßen ausgebessert © Katja Maurer



8. Oktober: Playback-Show und Modenschau kehren nach Tieschen zurück

In der Königsberghalle in Tieschen werden sich am 12. Oktober die Stars der Musikwelt wieder ein Stelldichein geben, denn ab 19 Uhr (Einlass 18 Uhr) findet dort zum ersten Mal seit 2018 wieder die Playback-Show statt. Etwa 25 Interpreten von klein bis groß werden auftreten und ihre Lieblingssongs performen. Auch die Modenschau mit Kleidung von Modehaus Hufnagl wird wieder Teil des Spektakels sein, das für den guten Zweck stattfindet: „Der Reinerlös kommt den heimischen Kinder-Veranstaltungen (Ostereier suchen, Ausflüge, Kinderbetreuung am ‚Heiligen Abend‘ usw.) zugute“, erklärt Tieschens Bürgermeister Martin Weber. Für die Organisation sorgen die Kinderfreunde Tieschen sowie der Tieschener Jugendgemeinderat Stefan Lamprecht und sein Team.

8. Oktober: Bauhof in Fehring nach Umbau feierlich in Betrieb genommen

1981 entstand in der Lindaustraße der Bauhof Fehring, der bis dahin im Keller des Gemeindeamtes untergebracht war. 1992 erfolgte die erste Erweiterung. „Man stelle sich vor, dass man 1992 nur über einen Unimog und mehrere Schaufeln verfügte. Heute hat die Stadtgemeinde über 240 Kilometer Straße zu betreuen, was natürlich auch einen entsprechenden Fahrzeugpark erfordert“, so Bürgermeister Johann Winkelmeier bei der Bauhoferöffnung. Daher wurde der Bauhof Fehring nun für rund 2,3 Millionen Euro – wovon das Land Steiermark 50 Prozent übernahm – umgebaut und saniert.

Der neue Bauhof verfügt über neue Mannschaftsräume, eine Maschinen- und Fahrzeughalle mit überdachtem Lager, einem Heizhaus samt Hackschnitzelheizung und einer Photovoltaikanlage. An der Eröffnung nahmen neben den Bauhofbeschäftigten auch Landtagsabgeordneter und Fehrings Vizebürgermeister Franz Fartek und die Bürgermeister Ferdinand Groß und Robert Hammer teil. Die Segnung des Bauhofes erfolgte durch Pfarrer Christoph Wiesler. Das Bläserquartett der Musikschule Fehring unter der Leitung von Peter List umrahmte die Eröffnungsfeier musikalisch. Johann Schleich

8. Oktober: Der Lionsclub Bad Radkersburg-Mureck präsentiert: OÖ Klarinettenorchester

Für ein Benefiz-Konzert im Theatersaal Deutsch Goritz bringt der Lionsclub Bad Radkersburg-Mureck das „OÖ Klarinetten-Orchester“ auf die Bühne. Das Ensemble wurde 2014 gegründet und setzt sich aus Lehrerinnen und Lehrern der oberösterreichischen Landesmusikschulen zusammen. Unter der Leitung von Alexander Neubauer, Soloklarinettist der Wiener Philharmoniker und Universitätsprofessor am Konservatorium Wien, bringen sie virtuos die verschiedensten Klangfarben des Holzblasinstruments auf die Bühne.

„Klarinette pur, unverfälschter Klarinettenklang in allen nur denkbaren Schattierungen, sowohl virtuose, farbenreich nuancierte als auch kraftvolle Klänge zeichnen das Ensemble aus“, freut man sich beim Lions Club bereits auf den Konzertabend. Das Konzert findet am Samstag, dem 12. Oktober, um 19.30 Uhr im Theatersaal Deutsch Goritz statt. Vorverkauf unter www.kufo.eu, bei der Gästeinfo Bad Radkersburg sowie in der Gemeinde Deutsch Groitz. Der Reinerlös kommt Hochwasseropfern zu Gute.

8. Oktober: Neue Stelle „Biotopverbundmanager:in“ im Regionalmanagement zu besetzen

Zu Beginn des Jahres wurde die Initiative „NaturVerbunden Steiermark“ von Umweltlandesrätin Ursula Lackner ins Leben gerufen, um einen landesweiten Biotopverbund zu etablieren. In vier Modellregionen werden Erfahrungen gesammelt, wie die Vernetzung von Lebensräumen und die nachhaltige Entwicklung der steirischen Natur- und Kulturlandschaften gezielt vorangetrieben werden können – die Südoststeiermark ist eine davon. Dafür ist nun seitens des „Regionalmanagements Südoststeiermark. Steirisches Vulkanland“ eine Stelle für „Biotopverbundmanager:in“ ausgeschrieben.

Biotopverbund-Managerinnen werden gemeinsam mit Menschen in der Region, Maßnahmen entwickeln und umsetzen. Die Erfahrungen aus den Modellregionen werden als Grundlage für die Weiterführung in weiteren Regionen der Steiermark dienen. Die Bewerbungsfrist für die Stelle im Steirischen Vulkanland läuft noch bis 18. Oktober. Mehr dazu unter: www.vulkanland.at/stellenausschreibung

Landesrätin Ursula Lackner mit den Landtagsabgeordneten Franz Fartek und Cornelia Schweiner sowie Regionalmanagement-Geschäftsführer Michael Fend © Strasser

8. Oktober: Steirische ÖKB-Schießmeisterschaften in Kornberg

Bei den ÖKB-Landesverbandschießmeisterschaften auf der Bundesheerschießanlage in Kornberg (Gemeinde Feldbach) standen 177 Frauen und Männer an den Schießständen. Bis die ÖKB-Meister feststanden, wurden 2301 Schüsse auf die Ringtafeln abgefeuert. Die Erstplatzierten sind Thomas Winkler aus St. Lorenzen, Severin Binder aus Mariahof und Berta Kracher aus Mellach.

Bei der Mannschaftswertung siegten die Schützen aus dem Bezirk Murau vor den Schützen aus Feldbach und Hartberg. Die Übergabe der Preise erfolgte durch den Bezirkssportreferenten Erwin Zeiringer, den ÖKB-Präsidenten Rudolf Behr, Sportreferent Peter Paulitsch, Brigadier a. D. Josef Paul Puntigam und Veranstaltungsorganisator Oberstleutnant Manfred Scheucher. Johann Schleich

Das erfolgreiche Mannschaftsteam aus Feldbach © KLZ / Johann Schleich

7. Oktober: Viele Besucher bei der Langen Nacht der Museen im Gerberhaus Fehring

Bei der Langen Nacht der Museen fanden sich zur Kinderlesung im Gerberhaus Fehring rund um das Bibliotheksmaskottchen BiBär und seinen Freund Chicco zahlreiche Gäste ein. Schülerinnen und Schüler der Volksschule Fehring/Hohenbrugg und Hatzendorf präsentierten spannende Reise- und Abenteuergeschichten der beiden Protagonisten. Im Rahmen der Langen Nacht der Museen war auch die Ausstellung „Volley“ von Sarah Bogner zu sehen.

Zahlreiche Kinder und ihre Eltern fanden sich zur Kinderlesung im Gerberhaus ein © Gerberhaus Fehring

4. Oktober: Weinbauverein Tieschen lädt zum traditionellen Kellergasslfest

Edle Tropfen und feine Kulinarik: Das erwartet die Besucherinnen und Besucher am kommenden Sonntag, 6. Oktober, beim traditionellen Kellergasslfest am Marktplatz in Tieschen. Organisiert wird es auch heuer wieder vom Weinbauverein Tieschen.

Am 6. Oktober geht das traditionelle Kellergasslfest in Tieschen über die Bühne © Weinbauverein Tieschen

Beginn ist um 11 Uhr. An insgesamt 16 Ständen werden dann kulinarische Köstlichkeiten aus der Region serviert. Auf der Speisekarte ist für jeden Geschmack etwas dabei: „Es gibt Feinstes vom Reh, Beiried vom Almochsen, Backhendl, Schweinsbraten, aber auch Schwammerlsuppe mit Heidensterz“, so die Veranstalter.

Auch für die Weinliebhaberinnen und -liebhaber ist gesorgt: Zahlreiche (TAU-)Winzer aus der Region locken wieder mit erlesenen Qualitätsweinen. Sturm und Säfte stehen ebenfalls auf der Getränkekarte. Außerdem sorgen verschiedene Musikgruppen für gute Stimmung auf der Flaniermeile.

4. Oktober: Im Styrassic Park in Bad Gleichenberg verstummen die Dinosaurier wieder

Der Styrassic Park in Bad Gleichenberg veranstaltet am 11. und 12. Oktober wieder die „Stillen Tage“, um Familien mit Kindern aus dem Autismus-Spektrum ein entspanntes Freizeiterlebnis zu ermöglichen. Dazu werden alle beweglichen und lauten Dinosaurierfiguren und Fahrgeschäfte stundenweise abgestellt. Außerdem werden spezielle Lärmschutzkopfhörer ausgegeben.

„Etwa ein Drittel der Besucher kommt wirklich speziell wegen dieses Angebots an den ‚Stillen Tagen‘. Auffallend war im Sommer auch, dass wir immer wieder gefragt wurden, wann sie das nächste Mal stattfinden“, erzählt Katharina Ulrich, die die Aktion organisiert und bereits plant, das barrierefreie Angebot im Styrassic Park weiter auszubauen.

Am Samstag, 11. Oktober, wird zudem ein Expertenteam der gemeinnützigen Organisation „LebensGroß“ mit einem Infostand zum Thema Autismus und Asperger“ vor Ort sein.

4. Oktober: Feuerwehrhauszubau in Rudersdorf-Berg feierlich eröffnet

Kürzlich wurde in der Marktgemeinde Rudersdorf-Berg (Bezirk Jennersdorf) der 90 Quadratmeter große Zubau zum Feuerwehrhaus feierlich eingeweiht. Er kostete rund 240.000 Euro.

Besonderen Wert legte die Feuerwehr Rudersdorf-Berg auf Anschaffungen für die rasche Befüllung von Atemschutzflaschen bei Großschadensereignissen. So ist es nun möglich, 14 Atemschutzflaschen in zwölf Minuten zu befüllen. Weiters wurde eine spezielle Waschmaschine zur Reinigung der Atemschutzmasken installiert.

Dominik Weber und Siegried Knar von der FF Rudersdorf-Berg konnten zahlreiche Ehrengäste begrüßen, darunter Rudersdorfs Bürgermeister David Venus, Landesfeuerwehrkommandant Franz Knopf, Landtagsabgeordneter Ewald Schnecker und Vertreter der Partnerfeuerwehr aus Silberborn (Deutschland). Die Segnung des Erweiterungsbaus erfolgte durch Pfarrer Karl-Heinz Böhmer.

3. Oktober: Neuer Spielplatz in Pertlstein sorgt für Spiel und Spaß

Im Ortszentrum von Pertlstein (Gemeinde Fehring) wurde vor kurzem ein neuer Kinderspielplatz eröffnet. Eine wichtige infrastrukturelle Entwicklung für Pertlstein, das seit Jahren von vielen jungen Familien als Wohnort gewählt wird. Konkret bieten nun zehn Spielgeräte sowie eine Wasserspielstraße den Pertlsteiner Kindern weitere Möglichkeiten für Spiel und Spaß.

Im Ortszentrum Pertlstein (Gemeinde Fehring) wurde kürzlich ein neuer Spielplatz eröffnet © KLZ / Johann Schleich

Besonders engagiert bei der Planung und Umsetzung des neuen Spielplatzes war der ehemalige Bürgermeister der Gemeinde Pertlstein, Walter Jansl. „Die Kosten betrugen 50.000 Euro, die Hälfte davon wurde vom Land übernommen. Der Platz soll nicht nur den kleinsten Gemeindebürgern, sondern auch den Großeltern und Eltern als Erholungsraum dienen“, so der Fehringer Bürgermeister Johann Winkelmaier bei der Eröffnung des Spielplatzes.

Musikalisch umrahmt wurde die Spielplatzeröffnung von den beiden Kindergartenpädagoginnen Julia Gradwohl und Maria Koller sowie den Kindergartenkindern. Die Segnung der Anlage erfolgte durch Pfarrer Christoph Wiesler. Johann Schleich

3. Oktober: „Coffee with Cops“: Polizeiinspektion Feldbach geht gegen „Neffentricks“ vor

Zu einem Kaffeeklatsch mit Vorträgen rund um das große Thema Sicherheit lud die Polizeiinspektion Feldbach kürzlich den Pensionistenverband Leitersdorf im Raabtal ins Komm-Zentrum in Leitersdorf ein.

Insgesamt 25 Seniorinnen und Senioren folgten der Einladung und lauschten den Vorträgen von Chefinspektor Leo Josefus vom Bundesministerium für Inneres zum Thema „Gemeinsam sicher“ sowie von Gruppeninspektor Josef Gsöls und Inspektor Klaus Flasser von der Polizeiinspektion Feldbach zu den Themen „Eigenheimsicherung“ und „Richtiges Verhalten bei einem möglichen Einbruch“.

Bei den Zuhörerinnen und Zuhörern stieß zudem das Thema Cyberkriminalität und die aktuellen Deliktsformen des sogenannten „Neffentricks“ auf großes Interesse. Nach den Vorträgen klang der Nachmittag beim gemütlichen Kaffeetrinken im Sinne von „Coffee with Cops“ aus. Dabei stellten die Pensionistinnen und Pensionisten der Polizei zahlreiche Fragen zu allgemeinen polizeilichen, aber auch verkehrsrechtlichen Themen.

2. Oktober: Rotary Club Feldbach feierte 30 Jahre Clubpartnerschaft mit Bietigheim-Vaihingen

Seit drei Jahrzehnten pflegen die Rotary Clubs Feldbach und Bietigheim-Vaihingen (Deutschland) eine enge Clubpartnerschaft. Jedes Jahr am letzten Septemberwochenende kommen die Mitglieder zu einem gemeinsamen Treffen zusammen, das abwechselnd in Deutschland oder Österreich stattfindet. Dieses Jahr feierten die Clubs das 30-jährige Jubiläum der Partnerschaft. Organisiert vom Rotary Club Feldbach unter Clubpräsident Manfred Schiffer und Sekretär Sascha Krobath trafen sich Mitglieder beider Clubs direkt in Feldbach.

Der dreizehnköpfigen Delegation aus Deutschland wurde das neue Feldbacher Rathaus präsentiert. Sie besuchte gemeinsam mit dem Feldbacher Rotary Club auch Straden und die umliegende Region – etwa das familiäre Bio-Weingut Tropper sowie die Kaffeerösterei Maitz in Frutten. Der Höhepunkt des Wochenendes war der Festakt auf Schloss Kapfenstein, bei dem die 30-jährige Freundschaft der beiden Clubs in den Mittelpunkt gestellt wurde.

Feldbachs Clubpräsident Manfred Schiffer mit Gattin Elisabeth, Bürgermeister Josef Ober, Präsident Dieter Birk mit Gattin Brigitte © Stadtgemeinde Feldbach

1. Oktober: Qualitätsoffensive an Feldbachs Schulen geht weiter: Volksschule Gossendorf in neuem Glanz

Nach der Fertigstellung der Qualitätsoffensive an der Volksschule II in der Gleichenberger Straße in Feldbach wurde nun auch die Qualitätsoffensive an der Volksschule Gossendorf abgeschlossen. Pünktlich zu Schulbeginn konnten Pädagogen und Schüler in ihr neues Schulgebäude einziehen.

Bürgermeister Josef Ober, Landtagsabgeordneter Franz Fartek, Christine Pichler, Philipp Huemer, Hannah Hutter, Michael Friedberger, Direktorin Anita Bruckgraber, Lena Zernig, Selina Wolf, Stadtrat Franz Halbedl, Gemeinderätin Silvia Hausecker, Vizebürgermeister Erich Hackl, Stadträtin Rosemarie Puchleitner und Gemeinderat Helmut Marbler (v.l.) freuen sich über die Eröffnung der neugestalteten VS Gossendorf © Stadtgemeinde Feldbach

„Besonderes Augenmerk wurde auf die Raumkultur in den Unterrichtsräumen gelegt. Verschiedene Farbkonzepte für jede Klasse, lärmdämmende Deckenelemente, tageslichtgesteuerte Lampen und flexible Möbel bilden das moderne Raumkonzept mit Wohlfühlatmosphäre. Auch wurde die komplette Elektroinstallation erneuert und vernetzte Brandmelder im gesamten Gebäude inklusive Räumungsalarm installiert“, berichtet Bürgermeister Josef Ober bei der Eröffnung. Insgesamt wurden für die „Phase III – Qualitätsoffensive Volksschule Gossendorf“ 410.000 Euro ausgegeben.

„Das Gebäude ist traumhaft schön und die neuen Klassenzimmer sind motivierende Orte mit enorm inspirierendem Potenzial geworden“, freut sich die Direktorin Anita Bruckgraber. Die Erneuerung der Volksschule Gossendorf wurde in Rekordzeit mit regionalen Unternehmen durchgeführt. „Dank der umfassenden Sanierung durch die Stadtgemeinde Feldbach ist für alle Gossendorfer Schüler und Eltern die Zukunft der Volksschule gesichert“, ist sich Gemeinderat Helmut Marbler, Ortsvorsteher von Gossendorf, sicher.

1. Oktober: Musikschule Feldbach kooperiert mit Musikverlag „RenTraud“ bei neuem Literaturkonzept

Seit Beginn des aktuellen Schuljahres ist die Musikschule der Stadt Feldbach offizieller Partner des Musikverlags „RenTraud“ aus Paldau. Der Verlag, geleitet von den erfahrenen Musikpädagoginnen Waltraud Hirschmann und Renate Prassl-Barth, hat in den vergangenen Jahren mehrere innovative Noten- und Lehrbücher entwickelt, die nun auch im Unterricht der Musikschule Feldbach zum Einsatz kommen. „Wir freuen uns sehr, diese hochwertige Literatur in unserer Musikschule verwenden zu dürfen“, erklärt Musikschuldirektor Sascha Krobath: „Die Bücher sind neu, wegweisend und machen den Schülerinnen und Schülern großen Spaß.“

Das umfangreiche Repertoire des Verlags RenTraud reicht von Theoriebüchern wie der „Notenmaus 1-3“ und der „Allgemeinen Musiklehre“ bis hin zu spannenden, praxisnahen Instrumentenbüchern. Hervorzuheben ist das neue Blockflötenbuch „Fli-Fla Flötenhexe“, das durch eine fantasievolle Geschichte und eigens produzierte Playbacks die jungen Musikerinnen und Musiker in die Welt der Musik einführt. Auch das Buch „Harmonikaexpress“ für steirische Harmonika, das Käsehackbrett oder die „Hackbrettmaus“ in Notenschrift sind Teil des Sortiments und erfreuen sich großer Beliebtheit.

Die Musikschule Feldbach kooperiert mit dem Musikverlag RenTraud. Waltraud Hirschmann, Sascha Krobath und Renate Prassl-Barth freuen sich auf die Zusammenarbeit © Sascha Krobath

1. Oktober: Sturm und Kastanien sorgen für gute Stimmung beim „Stoataler Herbsteinklang“

Wie jedes Jahr luden auch heuer wieder Tieschens Bürgermeister Martin Weber, die örtliche SPÖ und ÖVP zum traditionellen „Stoataler Herbsteinklang“. Bei frischen Temperaturen und unter blauem Himmel waren viele Gäste am Marktplatz anzutreffen. Sie stimmten sich bei Sturm, Kastanien und musikalischer Umrahmung auf die herbstliche Jahreszeit ein. „Großes Dankeschön an das Organisationsduo Ronald Ritter und Marianne Gider, an alle Helferinnen und Helfer und Gäste! Gemütlich war's“, resümiert Weber zufrieden.

1. Oktober: Klassentreffen von Edelsbacher Volksschülern nach genau 65 Jahren

Ein Klassentreffen der besonderen Art fand kürzlich in Feldbach statt: Genau 65 Jahre nach ihrem ersten Schultag trafen sich die Schülerinnen und Schüler der ersten Klasse Volksschule Edelsbach mit ihrer Lehrerin Marita Löffler. Nach einem Besuch des Heimatmuseums im Tabor mit einer Führung von Waltraud Buchgraber ließen die Senioren ihr von Rudolf Schwarz organisiertes Wiedersehen gemütlich in Pfeiler‘s Bürgerstüberl ausklingen.

Lehrerin Marita Löffler (1. Reihe 3.v.r.) mit ihren Schülerinnen und Schülern beim Klassentreffen © Waltraud Buchgraber

27. September: Sieger des Schulmilch-Malwettbewerbs am Milchhof Krenn in Feldbach geehrt

Der Milchhof Krenn in Raabau bei Feldbach wurde kürzlich Schauplatz eines der schönsten Wettbewerbe der Milchbranche: dem Schulmilch-Malwettbewerb. Hier, in der gläsernen Manufaktur, wurden den Siegern aus den Bezirken Südoststeiermark, Hartberg-Fürstenfeld, Weiz und Graz Urkunden und Preise überreicht. „Wir sind mit unseren 35 Milchkühen völlig auf Milch und Milchprodukte spezialisiert. An Schulmilchpakete, mit besten Milchinhalt, werden täglich rund 500 produziert“, erklärte Christoph Krenn.

Die Preisträger des Malwettbewerbes mit Funktionären der Landwirtschaftskammer © KLZ / Johann Schleich

Die Steiermark gilt als ein Schlaraffenland in Sachen Milch- und Milchprodukte und besonders die Qualität ist den Produzenten wichtig. Dieses Selbstverständnis veranlasste das Schulmilchforum der Landwirtschaftskammer Steiermark, einen Malwettbewerb für Volksschülerinnen und -schüler zum Thema Milch auszuschreiben. „Es gab mehr als 500 Einsendungen von prachtvollen Zeichnungen“, sagte der Marktreferent Robert Schöttl von der Landwirtschaftskammer zufrieden.

Die ersten Preise in den einzelnen Bezirken gingen an Anton Pieber aus Blumau, Grace Ogunfojure aus Feldbach, Elea Semmernegg aus Straßgang, Ludwig Schieder aus Schönegg bei Pöllau und die Klassenarbeit an die Volksschule Sinabelkirchen. Die Übergabe der Preise erfolgte durch die Vizepräsidentin der Landwirtschaftskammer Maria Pein und den südoststeirischen Kammerobmann Franz Uller.

Johann Schleich

27. September: „Maierhofer&Seitinger“ bringen Jazz, Pop und Volksmusik in die Region

Lauscht man der Musik von Johanna Seitinger und Lukas Maierhofer erscheint vor dem inneren Auge Ludwig Hirsch, der sich mit Édith Piaf und Django Reinhardt zwanglos auf ein Bier trifft und zufällig eine Gitarre dabei hat. Sie musizieren gemeinsam und besingen die Schönheit und die Rauheit des täglichen Lebens – am 4. Oktober bringen sie diese Beschreibungen in das Gasthaus Hirtenfelder in Minihof-Liebau (Bezirk Jennersdorf).

„Maierhofer&Seitinger“ spielen zum drei Gänge Menü auf © Seitinger

„Mit Garantie bringen die Lieder das Publikum zum Schmunzeln, entlocken herzhafte Lacher, und vielleicht sogar die eine oder andere zurückgehaltene Träne“, sind sich die Gastgeber sicher. Als kulinarische Begleitung kredenzt das Team eine 3-gängige Genussfolge, zusammengestellt vom Küchenchef Michi Kahr. Konzert & Kulinarik (3-gängige Genussfolge) kosten 55 Euro pro Person.

26. September: „Follow me“-Award: Raphael Titz geht bei Wahl für Nachfolger des Jahres ins Rennen

Die Wirtschaftskammer Steiermark sucht beim landesweiten „Follow me“-Award wieder den Nachfolger des Jahres. Für die Südoststeiermark geht Raphael Titz aus Feldbach ins Rennen. Abstimmen kann man für ihn unter https://followme.nachfolgen.at/07-titz-feldbach , dort erfährt man auch noch nähere Details.

Raphael Titz ist der neue Kopf bei Optik Titz in Feldbach. Mit einer klaren Vision und großem handwerklichen Geschick sorgt er dafür, dass alle Kund:innen die optimale Brille bekommen – nicht nur in technischer Perfektion, sondern auch mit einem guten Gespür für die individuellen Bedürfnisse. „Ich liebe es, wenn unsere Kund:innen mit einem Lächeln und dem perfekten Durchblick aus dem Geschäft gehen. Das ist für mich der schönste Moment“, so der Nachfolger.

Raphael Titz bei einem Beratungsgespräch © Optik Titz

Thomas Heuberger, Leiter der WKO Regionalstelle Südoststeiermark, erläutert die Gründe für die Nominierung: „Mit Raphael Titz, der sein Handwerk von der Lehre bis zur Meisterprüfung gelernt hat, wird ein Geschäft in der Innenstadt erhalten und neu belebt. Seine Begeisterung für das Optikerhandwerk, seine Liebe zum Detail und sein kommunikatives Wesen sind die besten Voraussetzungen für ein erfolgreiches Unternehmen.“

Bisherige Gewinner des Follow me-Awards waren unter anderem Katrin Hierzer, Emanuel Reindl, Christoph Kagerbauer und Stephan Uller.

26. September: Südoststeiermark ist Pilotregion für landesweiten Biotopverbund

Zu Beginn des Jahres wurde die Initiative „NaturVerbunden Steiermark“ von Umweltlandesrätin Ursula Lackner ins Leben gerufen, um einen landesweiten Biotopverbund zu etablieren. Nun geht es in die Umsetzungsphase.

In vier Modellregionen werden Erfahrungen gesammelt, wie die Vernetzung von Lebensräumen und die nachhaltige Entwicklung der steirischen Natur- und Kulturlandschaften gezielt vorangetrieben, der Erhalt intakter Ökosysteme unterstützt und die Biodiversität in der Steiermark langfristig gesichert werden kann. Die Südoststeiermark ist eine davon.

Biotopverbund-Managerinnen werden gemeinsam mit Menschen in der Region, Maßnahmen entwickeln und umsetzen. Die Erfahrungen aus den Modellregionen werden als Grundlage für die Weiterführung in weiteren Regionen der Steiermark dienen. Informationen zur Initiative: www.naturverbunden-steiermark.org.

Landesrätin Ursula Lackner mit den Abgeordneten Franz Fartek und Cornelia Schweiner sowie Regionalmanagement-Geschäftsführer Michael Fend © Strasser, Land Steiermark/Samec

26. September: „Nebel reißen“ in Feldbach geht in die nächste Runde

Das seit neun Jahren bewährte Kulturformat „Nebel reißen“ in der Stadtgemeinde Feldbach wartet heuer mit vier Events in drei Veranstaltungslokalen auf. Gestartet wird am 19. Oktober um 19.30 Uhr mit einer Lesung des Feldbacher Literaturpreisträgers Mario Huber, der von Florian Trummer musikalisch begleitet wird. Bereits am 20. Oktober wird im Zentrum bei freiem Eintritt das Kindertheater „Der Bär, der nicht da war“ aufgeführt. „Mit dieser Aufführung, bei der ganze Familien unsere Gäste sind, wollen wir Kultur den Kindern näherbringen“, sagte Bürgermeister Josef Ober bei der Programmpräsentation.

Mit einer „One Man Show“ macht Stefano Bernadin die Besucher mit „Hamlet“ bekannt. Der Schauspieler rutscht in diesem Stück in das Kleid verschiedener Darsteller. Die Aufführung findet am 22. Oktober um 19.30 Uhr im Zentrum statt. „Seid einfach still“ heißt es zum Abschluss am 21. November im KGT in der Franz-Josef-Straße. Da wird Hannes Feurer mit der Klanglandschaft scharfe Texte, Lieder und Gedanken zur Weihnacht vortragen.

Das Programm der anderen Art wurde von Kulturreferent Michael Mehsner, unterstützt von Andrea Mayer, zusammengestellt. Das Ziel dieser Kulturreihe ist nach Aussage von Bürgermeister Ober, dass den Menschen mit Kultur eine besondere Lebensqualität geboten werde: „Es handelt sich um Programmpunkte, die sonst in Feldbach nicht zu sehen sind.“ Johann Schleich