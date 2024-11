Das sind die ersten Schneefotos aus der Südoststeiermark

Über Nacht sind die ersten Schneeflocken gefallen und so mancher Ort in der Südoststeiermark präsentiert sich angezuckert. Grund genug, um die Kamera zu zücken und die herrlichen Ansichten festzuhalten. Schicken Sie uns Ihre Schneefotos an feldred@kleinezeitung.at.