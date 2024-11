Aufregung an einem burgenländischen Gymnasium: Ein aus der Ukraine stammender Schüler, der im Burgenland eine Oberstufe besucht, postete kürzlich auf Social Media ein Foto, auf dem er sich in einer ukrainischen Militäruniform mit einem Gegenstand in der Hand zeigt, der aussieht wie eine Pistole – um diese herum malte er kleine Herzen. Ein anonymes Schreiben von „sehr besorgten Eltern“, das an Medien, die Polizei, das Bundesministerium und an die Schule erging, stieß nun die polizeilichen Ermittlungen an: Wie die Landespolizeidirektion Burgenland gegenüber der Kleinen Zeitung bestätigte, ermittelt nun das Landesamt für Staatsschutz und Extremismusbekämpfung.

Tickende Zeitbombe?

„Unsere Befürchtungen gehen nun dahin, dass der Schüler diese Waffe mit nach Österreich gebracht hat“, schreiben Eltern in diesem Brief. Darin fragen sie sich auch, ob der Schüler bereits in der Ukraine gekämpft hat und wie hoch seine Gewaltbereitschaft ist. In fett gedruckten Lettern und unterstrichen liest man: „Wer kann uns Eltern garantieren, dass er keine ‚tickende Zeitbombe‘ ist?“

Laut Informationen, die der Kleinen Zeitung vorliegen, soll der Schüler seine Heimat lediglich besucht haben, um Prüfungen für die ukrainische Matura abzulegen, und nicht um zu kämpfen. Man nehme den 16-Jährigen total unpolitisch wahr, er sei gut integriert und kooperativ. Die Uniform, die er am Foto trägt, habe er von seinem Vater, der im Krieg kämpft. Und bei der „Waffe“ handle es sich nur um ein Feuerzeug, das einer echten Schusswaffe lediglich zum Verwechseln ähnlich sähe. Dahingehend bearbeitete der Schüler nun auch das Posting auf Social Media. Dort steht nun, dass es sich um keine echte Pistole handle und er für Frieden steht.

Ein Ausschnitt aus dem Foto des Jugendlichen auf Social Media: Beim Gegenstand in seiner Hand handle es sich um ein Feuerzeug, keine Waffe © Screenshot Foto Social Media

Niemand muss sich sorgen

„So ein Fall ist mir noch nicht bekannt, vor allem nicht aus der Ukraine“, erzählt der burgenländische Bildungsdirektor Alfred Lehner. Vorbereitet sei man indes dennoch: „Wir haben eine Krisenmappe, die jedes Jahr überarbeitet wird. Sie beinhaltet Notfallpläne für jede Form der Krise.“ In diesem konkreten Fall müsse der Direktor die örtliche Polizei informieren und sich beim Schulqualitätsmanager melden, der den Sachverhalt weiter an die Bildungsdirektion gibt und vor Ort Experten wie Schulpsychologen oder das Kriseninterventionsteam zu Rate zieht. Diese Maßnahmen seien auch im aktuellen Fall ergriffen worden.

Alfred Lehner, Bildungsdirektion Burgenland © Matthias Vlasits BD BGLD

„Jedes Schreiben wird ernst genommen. Es muss sich niemand Sorgen machen“, beruhigt Lehner und erklärt, dass in der Schule Klassengespräche stattgefunden haben und die Kinder informiert sind, dass ein solches Schreiben im Umlauf ist. Zudem werden Veranstaltungen zur Aufklärung in Bezug auf Gewalt und Internet organisiert. Was Lehner auch zu bedenken gibt: „Diese Kinder sind zum Teil schwerst traumatisiert, haben Ängste und bekommen die Krisen von daheim mit.“ Wichtig sei, nicht vorzuverurteilen und den Sachverhalt abzuklären.