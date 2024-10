2024 ist ein großes Jahr für Hansi Hinterseer: Vor 70 Jahren kam er im Februar zur Welt, vor 50 Jahren gewann er auf dem legendären Hahnenkamm und vor 30 Jahren begann er seine Karriere als Schlagermusiker. Die wichtigsten Stationen seines Lebens ließ er in einem Film Revue passieren. Bei der Vorstellung von „Willkommen in meinem Leben“ im Gleisdorfer Dieselkino überraschten der ehemalige Direktor Uwe Trummer und der heutige Direktor der Berufsschule Feldbach Franz Winkler den Tiroler und ehemaligen Schüler der hiesigen Berufsschule mit ihrem Besuch. Von 1969 bis 1972 war Hinterseer als Einzelhandels- und Industriekaufmann Schüler in Feldbach. „Nein, es waren nicht lauter Einser im Zeugnis“, kann sich Trummer erinnern.

Am Ende der Veranstaltung wurden mit Hansi Hinterseer noch alte Erinnerungen aufgefrischt © Franz Winkler

Viele Skifahrer waren in Feldbachs Berufsschule

„Der Skiverband hat damals in unseren acht Wochen Pause gesagt, dass wir in die Berufsschule müssen und dann haben die uns nach Feldbach geschickt! Dabei wollten wir eigentlich Spaß haben“, erzählte Hinterseer im Kinosaal lachend. Eine Umstellung sei das gewesen, als er mit Annemarie Moser-Pröll in die Südoststeiermark gefahren war und die Berge immer kleiner geworden waren: „Irgendwann waren dann nur noch so Hügel da.“

Dabei war das kein Einzelfall, viele bekannte Skirennläufer wurden in Feldbach beschult, neben Hinterseer und Moser-Pröll auch Sepp Walcher, Michael Tritscher, Klaus Haidegger, Hans Enn und Hanni Wenzel. Sie alle waren durch ihre Ausbildungen im Einzelhandel oder als Industriekaufmannslehrling hier. „Eine schöne Zeit – wir haben uns schon unseren Spaß gemacht“, erklären Uwe Trummer und Hansi Hinterseer unisono beim Austausch von Anekdoten. Als Geschenk brachten die beiden eine Kopie der Kataloge der drei Lehrgänge des Skistars mit.