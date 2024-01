Hansi Hinterseer: „Es gibt keine heile Welt, auch bei mir nicht“

Interview. Am 2.2. feiert Hansi Hinterseer seinen 70. Geburtstag und startet noch einmal durch: neues Album, eigene TV-Doku über sein Leben. Der Ex-Skistar, Musiker und Schauspieler über seinen Sieg am Ganslern, schlechte Zeiten, das Missverständnis einer „heilen Welt“ und seinen Glauben an die Zukunft.