Geschwindigkeitsbegrenzungen sorgen bei so manchem Autofahrer für Unmut. Die 50er Beschränkung an der Liebmannsee-Kreuzung ruft bei Lenkern aber auch Verwirrung hervor. Konkret handelt es sich um ein nur rund 100 Meter kurzes Stück an der Einfahrt zum Liebmannsee, auf dem man seit Sommer nur mehr 50 Kilometer pro Stunde fahren darf – davor und danach ist ein 80er. Das Problem: Viele Autofahrer kennen sich nicht aus, was gilt, demnach dürfte auch nur ein Bruchteil die Begrenzung einhalten.