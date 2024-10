Er ist eine Institution, der Lasslhof in Riegersburg. Das lag vor allem am legendären Wirt Walter Lassl, einem Riegersburger Original. Nach seinem Tod 2009 wurde es still um das Traditionswirtshaus, 2011 wurde es ganz geschlossen. Einige Jahre tat sich nichts, bis sich die Gemeinde daran machte, ein Projekt für das Objekt direkt an der Ortsdurchfahrt der B 66 auf die Beine zu stellen.