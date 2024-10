„Du reibst dir die Hände, dann kommt der Text“, gibt Franz Altenburger eine Regieanweisung an Franz Stradner. Auf der Bühne in der Sporthalle in Merkendorf wird schon intensiv für das aktuelle Stück der Laienschauspieler aus Merkendorf geprobt. Heuer ist ein besonderes Jahr, denn „Die Theaterer Merkendorf“ feiern ihren 20. Geburtstag. Auf dem Programm steht das Lustspiel „D‘ Moral is beim Deifi“ von Ulla Kling. Spielleiter Altenburger hat genau im Auge, wie „seine“ Spielerinnen und Spieler agieren. Mit einer Mischung aus Lob und Tipps bringt er seine Vorstellungen, wie eine Szene anzulegen ist, den Akteuren näher: „Das war schon super, aber da würde ich mich jetzt so hinstellen.“ Wenn er etwas anders haben will, geht es der Spielleiter diplomatisch an: „Es geht darum, einen Konsens zu finden.“