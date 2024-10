Großes Benefizkonzert für „Steirer helfen Steirern“ in Edelstauden

Der ÖAAB Kirchbach-Zerlach-Pirching lädt am 5. Oktober zum großen Benefizkonzert in die Mehrzweckhalle Edelstauden. Mit dabei sind die Marktmusik Heiligenkreuz am Waasen, die Brassaböhmika und „Prima la Musica“-Goldpreisträger Peter Feyertag.