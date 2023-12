Das vergangene Jahr hat viele Steirerinnen und Steirer herausgefordert: Massive Teuerungen haben sich beim Lebensmitteleinkauf und bei Strom- und Heizkostenrechnungen schmerzlich bemerkbar gemacht, extreme Hochwasser-Ereignisse Menschen in der Süd- und Weststeiermark in finanzielle Not gestürzt. Doch unzählige Leserinnen und Leser der Kleinen Zeitung haben auf diese Schicksalsschläge geantwortet – mit einer Rekordsumme an Spenden! Unglaubliche 2.004.439,36 Euro sind so zusammengekommen, die viel Leid lindern konnten. Ein herzliches Danke an Sie für jeden Euro, den Sie gegeben haben!

Ein Dankeschön möchten wir auch all jenen steirischen Firmen aussprechen, die uns Jahr für Jahr mit großzügigen Spenden unterstützen – einige dieser treuen Unterstützer finden sich stellvertretend auf diesen Seiten. Aber auch Chöre, Hobbyvereine und Schulen haben Zeit und Talent eingesetzt, um für „Steirer helfen Steirern“ zu sammeln.

Dass solch ein Einsatz auch richtig gut schmecken kann, davon zeugt Jahr für Jahr der Keksverkauf von steirischen Bezirksbäuerinnen. So haben die Leibnitzer und Deutschlandsberger Bezirksbäuerinnen rund um Angelika Wechtitsch und Grete Kirchleitner mit vollem Einsatz Kekse gebacken, unterstützt von Fachschülerinnen und Fachschülern der Land- und Ernährungswirtschaft Burgstall sowie der Fachschule Schloss Neudorf.

Viele Zeichen für den Zusammenhalt der Steirerinnen und Steirer und das lebendige Miteinander, das dieses Land ausmacht. Dafür möchten wir Ihnen Danke sagen.

„Glückskekse“: Keksverkauf für den guten Zweck | Deutschlandsberger Bezirksbäuerin Angelika Wechtitsch, Grete Kirchleitner von den Bäuerinnen Leibnitz, Burgstall-Direktorin Maria Haring-Weigl (vorne v. l.) und Barbara Kahr (Kleine Zeitung), Neudorf-Direktorin Roswitha Walch und Bettina Kuzmicki (Kleine Zeitung) (hinten) freuen sich über das tolle Ergebnis: Sensationelle 17.452,- Euro wurden mit dem Verkauf der Kekse eingenommen. © KLZ / Barbara Kahr

Ali Nitzl: Spiel, Satz und Spende | Bereits seit ihrer Gründung 1986 verbindet die Tennisrunde rund um Ali Nitzl den Spaß am gemeinsamen Tennisspielen mit dem Einsatz für die gute Sache. Bei jedem Treffen wird in einen Topf eingezahlt – und so kam auch im heurigen Jahr ein Betrag von 7000 Euro zusammen, der nun sportlich von Jürgen Rainer und Werner Paier (oben) und Ali Nitzl (rechts unten) an Thomas Spann, Präsident von „Steirer helfen Steirern“, übergeben wurde. © Klz / Nicolas Galani

Sommerauer & Marichhofer: Zehnjähriges Spendenjubiläum | Ein beeindruckendes Jubiläum begehen Klaus Sommerauer von Sommerauer Immobilien und Thomas Marichhofer, Autohaus Marichhofer, in diesem Jahr: Bereits zum zehnten Mal unterstützen die beiden Unternehmer die Arbeit von „Steirer helfen Steirern“ mit einer großzügigen Spende. 6000 Euro übergaben die treuen Spender heuer an den Verein. © Privat

Strabag: Unbürokratische Hilfe | Der Strabag AG, vertreten durch Stefan Better, Jürgen Aldrian und Uwe Becker, ist es ein großes Anliegen, Menschen, die in Not geraten sind, zu unterstützen. Für „Steirer helfen Steirern“ als Spendenempfängerin hat sich das Unternehmen entschieden, „weil wir davon überzeugt sind, dass die Hilfe so rasch und unbürokratisch dort ankommt, wo sie am dringendsten benötigt wird“. © Klz / Nicolas Galani

Metallbau Ferk: Besonderer Weihnachtsschmuck | Die Metallbau Ferk GmbH hat sich etwas Besonderes einfallen lassen und lasergeschnittene, pulverbeschichtete weihnachtliche Dekoartikel angefertigt. Im Rahmen eines Weihnachtsmarkts konnten mit dem Verkauf der hübschen Objekte 3500 Euro eingenommen werden. Den Scheck überbrachten Elisabeth und Karl Ferk. © Klz / Nicolas Galani

Kellner & Kunz: Unbeschwerte Weihnachten | Das Traditionsunternehmen Kellner & Kunz zeigt auch heuer wieder soziales Engagement. Wie bereits in den vergangenen Jahren verzichtet das Unternehmen erneut auf Kundengeschenke und spendet stattdessen 3000 Euro: „Mit dieser Spende möchten wir Menschen unterstützen, die in Not geraten sind, damit auch sie ein unbeschwertes Weihnachtsfest feiern können.“ Den Scheck übergaben Bernd Nedoma (li), Sabrina Friedl (Mitte) und Klaus Heinrich an die „Steirer helfen Steiren“-Mitarbeiterinnen Anneliese Horvath und Carina Tacer. © Klz / Nicolas Galani

Rabel & Partner: Herausfordernde Zeiten | Für den guten Zweck zu spenden, ist bei Rabel & Partner vorweihnachtliche Tradition. Die rund 120 Mitarbeiter durften abstimmen und entschieden sich für „Steirer helfen Steirern“. Partner Peter Kofler: „Gerade in den aktuell herausfordernden Zeiten ist es uns wichtig, auch jenen zu helfen, denen es nicht so gut geht. Deshalb unterstützen wir die Aktion ,Steirer helfen Steirern‘ mit 5000 Euro.“ Den Scheck nahm „Steirer helfen Steirern“-Vorstandsmitglied Andreas Prückler entgegen. © Klz / Nicolas Galani

SPAR: Gutes bewirken | Christoph Holzer, Geschäftsführer Spar Steiermark/ Südburgenland: „Wir haben uns auch heuer dazu entschieden, anstelle von Weihnachtgeschenken für unsere Spar-Kaufleute mit dem dafür vorgesehenen Betrag etwas Gutes zu bewirken. Daher freut es uns, gemeinsam mit unserem Spar-Kaufmann Piere Gaber 5000 Euro an ,Steirer helfen Steirern‘ übergeben zu dürfen.“ „Steirer helfen Steirern“-Präsident Thomas Spann bei der Scheckübergabe mit Pierre Gaber (SPAR Kaufmann in Fürstenfeld, links) und SPAR-Steiermark-Geschäftsführer Christoph Holzer. © Ivo Velchev

Pisk & Wenger: Soziale Verantwortung | Für Peter Wenger und Walter Pisk vom Notariat Pisk & Wenger ist soziales Engagement eine Selbstverständlichkeit: „Als Botschafter der Hilfsaktion ,Steirer helfen Steirern‘ sehen wir uns natürlich in besonderer Verantwortung und sind, wie jedes Jahr, gerne dabei!“ Den Scheck über 3000 Euro übernahm „Steirer helfen Steirern“-Vorstandsmitglied Andreas Prückler. © Klz / Nicolas Galani

Friebe & Korp: Eine helfende Hand | Menschen zu unterstützen, die sich in einer Notlage befinden, war der Impuls für Thomas Marek, Geschäftsführer des Elektro-Planungsbüros Friebe & Korp, eine Spende in der Höhe von 2000 Euro an die Hilfsaktion der Kleinen Zeitung „Steirer helfen Steirern“ zu übergeben. Jennifer Witek (li) und Thomas Marek überbrachten den symbolischen Scheck. © Klz / Nicolas Galani

Steiermärkische Sparkasse: „Aufsteirern“-Ausschank | Der Jungwinzerinnen und -winzer Benefiz-Weinstand der Steiermärkischen Sparkasse war beim heurigen „Aufsteirern“ ein Magnet für alle Weinliebhaber. Ausgeschenkt wurde für den guten Zweck, am Hauptplatz sorgte die „Fotogaudi“ für lustige Erinnerungsfotos. Der Erlös von 2685,03 Euro kommt „Steierer helfen STeirern“ zugute. Bei der Scheckübergabe: Michael Gradischnig (Leiter Werbung), Mario Wintschnig (Regionalleiter Graz-Umland), Andreas Prückler (Steirer helfen Steirern) und Ekkehard Koch (Regionalleiter Graz-Schlossberg) © Klz / Nicolas Galani

Preglau GmbH: Hilfe möglich machen | Auch in diesem Jahr hat sich die Preglau GmbH, Fachbetrieb für Fliesen, Sanitär und Kachelöfen, entschlossen, hilfsbedürftige Steirerinnen und Steirer mit einer Spende zu unterstützen. Den Scheck über 2000 Euro übergab Christoph Preglau an Anneliese Horvath von „Steirer helfen Steirern“. © Klz/ Verena Pöschl

PS Logistics/Sager Gruppe: Jeder Auftrag eine Spende | Die Logistikspezialisten PS Logistics GmbH – ein Unternehmen der Sager Gruppe aus Peggau – hat in diesem Advent eine besondere Aktion gestartet: Für jeden Kundenauftrag, den das Unterneh-men im Advent erhalten hat, wurde ein Euro an „Steirer helfen Steirern“ gespendet. Nach 917 erledigten Aufträgen wurde die Spendensumme durch die Sager Gruppe noch auf 1.834 Euro verdoppelt. Den Scheck überbrachten Angelika Töntsch (li) und Siegfried Cvörnjek. © Klz / Nicolas Galani

HC Pro Gralla: Ein glühender Abend | Die Mitglieder des HC Pro Gralla verstehen nicht nur etwas vom Fußballspielen, sondern haben auch ein Talent fürs Glühweinkochen und Keksebacken. Davon konnten sich zahlreiche Gäste bei einem fröhlichen Glühweinabend in Gralla überzeugen. Der Erlös von 2300 Euro geht an „Steirer helfen Steirern“. © Privat