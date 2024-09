Aus schwindelerregender Höhe seilen sich die Mitglieder der Einsatzgruppe Cobra vom Polizeihubschrauber ab. Am Boden befinden sich die dazugehörigen Hunde schon im Einsatz gegen vermeintliche Verbrecher. Schüsse fallen, die Flüchtigen werden überwältigt. Bei solchen Szenen konnten die mehr als 4000 Besucherinnen und Besucher am Tag der Einsatzorganisationen in Feldbach nur noch staunen.