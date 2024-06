Hochwasser und Überschwemmungen gehörten in den vergangenen Wochen leider zum Alltag in Österreich, insbesondere auch in der Steiermark. So gesehen war der Zeitpunkt des Sicherheitstages mit dem steirischen Zivilschutz perfekt getimt. Dieser fand mit vielen Besucherinnen und Besuchern vergangenen Samstag rund um das 150-jährige Bestehen der Freiwilligen Feuerwehr Aflenz Kurort statt.