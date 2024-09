Warum sich rund 300 Einsatzkräfte rund um den See tummelten

An die 300 Einsatzkräfte von Steirischer Wasserrettung, ÖWR und dem Wasserdienst der Freiwilligen Feuerwehren sowie Polizei und Rettung beteiligten sich an den Vorführungen am Wasser-Sicherheitstag, organisiert von der Feuerwehr Stubenberg.