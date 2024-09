Die Sonne steht schon etwas tiefer, der Kürbis ist abgeerntet und vereinzelt ist schon der erste frische Sturm angeschrieben – der Herbst scheint in der Südoststeiermark angekommen zu sein. Doch am Liebmannsee in Bad Radkersburg wurde noch lange gebadet – zumindest bis zum Kälteeinbruch durch das Italientief. „Wir hatten ein sehr gutes Jahr“, erklärt die Betreiberin Iris Liebmann. Nach einem schwierigen Mai brachte das Wetter viele Badegäste an den idyllisch gelegenen See irgendwo zwischen Mur und Woazacker. Auch mit der Wasserqualität habe man Glück gehabt, so die Betreiberin: „Trotz der Hitze und Trockenheit hatten wir genug Wasser, auch mit Algen gabs keine Probleme.“