Ein technischer Defekt an einem 1000kV-Trafo sorgte am Donnerstag am Nachmittag für einen Großeinsatz der Feuerwehr in Ungerdorf (Gemeinde Jagerberg). Denn das hatte einen Stromausfall in einem Schweinebetrieb zur Folge. Dadurch gab es keine Frisch- und Abluftversorgung mehr und auch die Trinkwasserversorgung für die Tiere war total ausgefallen. Die Betreiber alarmierten unverzüglich die Einsatzkräfte.