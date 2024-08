„In diesem Jahr war eine Nacht ausschlaggebend, ob wir eine Ernte haben oder nicht. Es geht an die Existenz“, sagt Stefan Haberl, Apfelbauer in Oberweißenbach bei Feldbach. Drastischer könnte man die Situation der Apfel- und Obstbauern nicht auf den Punkt bringen. Denn die Spätfröste sorgen für große Einbußen, mitunter für Totalausfälle. Das stellt den steirischen Obstbau vor enorme Herausforderungen. Und ist nun, da die Apfelernte (zwei Wochen früher als üblich) bereits begonnen hat, Anlass für Agrarlandesrätin Simone Schmiedtbauer, gemeinsam mit Funktionären der Landwirtschaftskammer, am Hof der Haberls konkrete Maßnahmen vorzustellen.