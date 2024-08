In der Nacht auf den 24. Februar 2024 kam es in einer Trafik in Hatzendorf (Gemeinde Fehring) zu einem Einbruchsdiebstahl. Die Täter flohen mit einem Tresor mit Bargeld, Zigaretten und Asfinag-Vignetten. Das Diebesgut dürften sie laut Angaben der Polizei in den Kofferraum ihres Fahrzeugs geladen haben. Die Polizeiinspektion Fehring konnte nach ausgiebigen Ermittlungen die Tat aufklären. Durch akribische Tatortarbeit und Zeugenbefragungen gelang es, einen 40-jährigen Syrer auszuforschen.