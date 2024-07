Für die Eisstockschützen des ESV Kirchberg, sie trugen im Vorjahr übrigens die Stocksport Championsleague 2023 in Feldbach aus, steht am kommenden Wochenende ein besonderes Spiel auf dem Programm: Am Samstag, 6. Juli, geht es für die fünfköpfige Kampfmannschaft aus Kirchberg nämlich um nichts Geringeres als den Aufstieg in die Staatsliga.