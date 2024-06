In knapp zwei Wochen starten zahlreiche Schülerinnen und Schüler in die Sommerferien. Neun Wochen schulfreie Zeit liegen dann vor ihnen – Zeit, die es zu füllen gilt. Für Kinder und Jugendliche in der Südoststeiermark bieten 26 Gemeinden im Rahmen des „Ferien(s)pass im Steirischen Vulkanland“ wieder ein abwechslungsreiches Ferienprogramm – geboten werden etwa Gruppenspiele, Sportturniere, Rätselrallyes oder Lagerfeuer.