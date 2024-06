Mit Maibock und Kürbiskern-Cordon-bleu zum „Spitzenplatz 2024“

Bis 1. Juli läuft die Wahl zum Spitzenplatz, bei der die Kleine-Zeitung-Leser die beliebtesten Wirte des Landes küren. Im Rennen sind auch der Kulmberghof in Feldbach, das Gasthaus Tieber in Pirching am Traubenberg und das Radhotel Schischek in Halbenrain.