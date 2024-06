Am kommenden Wochenende drehen sich in Bad Gleichenberg die Uhren um einige Jahrhunderte in die Biedermeierzeit (1815–1848) zurück. Der Grund: das alljährliche Biedermeierfest. Dieses werden wieder Tausende Besucherinnen und Besucher zum Anlass nehmen, in prachtvolle Kleider und feinste Fräcke zu schlüpfen und durch den von historischen Villen gesäumten Kurpark zu flanieren.