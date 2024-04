Wer das rund 300 Quadratmeter große Kamin- und Ofenstudio Baumgartner in Gnas betritt, wird sofort von wohliger Wärme und dem Duft von verbranntem Holz umhüllt. Klassische Kaminöfen reihen sich an moderne mit Koch- und Backfunktion, an innovative Tischherde sowie Kachelöfen aller Art. Auch Grillgeräte und Outdoor-Küchen sind hier zu finden. „Insgesamt stehen im Verkaufsraum rund 80 Ausstellungsstücke zum Anschauen und Anfassen bereit“, erklärt Inhaber und Geschäftsführer Karl Baumgartner.