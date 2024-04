In der Gemeinde Jagerberg werden im Rahmen des Projektes „Junge Südoststeiermark“, initiiert durch das Regionalmanagement Südoststeiermark Steirisches Vulkanland, bereits seit 2022 Jugendliche aktiv in die Gestaltung ihrer Gemeinde eingebunden. Im Vorjahr startete die Initiative in einer zweiten Ausführung unter „Junge Südoststeiermark 2.0“ auch in den Gemeinden St. Anna am Aigen und Fehring – ebenso mit dem Ziel, junge Menschen in die Gemeindeentwicklung einzubinden.