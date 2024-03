„Es ist eine harte Zeit, aber alles ist machbar“, mit diesen Worten beschrieb Diplomkrankenschwester Manuela Dresler ihren Weg zu ihrem Traumberuf in der Pflege. Im Rahmen eines Schulinformationstages am Landeskrankenhaus Südsteiermark, Standort Bad Radkersburg gab die gelernte Köchin Jugendlichen aus der Fachschule Halbenrain, der Mittelschule Bad Radkersburg und der Mittelschule Mureck einen Einblick in die Welt der Pflegeberufe.