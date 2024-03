Fehler sollten sich die 52 Polyschülerinnen und -schüler beim Landeswettbewerb für bautechnische Berufe keine erlauben, denn bereits millimetergroße Abweichungen führen zu Punkteabzug. Und selbst wenn doch, dürfe man halt nicht die Nerven schmeißen, erklärt Larissa Krachler. Sie holte für die Polytechnische Schule (PTS) Feldbach den Sieg bei dem Bewerb in Übelbach.

Kühler Kopf und genaues Arbeiten führten zu Landessieg

Mit 154 von 160 möglichen Punkten setzte sich die 16-Jährige gegen 51 andere Teilnehmerinnen und Teilnehmer durch. Den Sieg konnte sie gar nicht fassen: „Eigentlich habe ich nur aus Spaß mitgemacht, dass ich den ersten Platz erreiche, hätte ich nicht erwartet.“ Vor allem ein kühler Kopf, genaues Arbeiten und die Wettbewerbserfahrung durch die Freiwillige Feuerwehr Auersbach, bei der sie seit sieben Jahren Mitglied ist, verhalfen ihr als eine von sechs teilnehmenden Maurerinnen zum Landessieg. Damit triumphierte sie in einer nach wie vor Männer dominierten Branche – zwar bessern sich die Zahlen seit Jahren minimal, trotzdem liegt in der Baubranche der Frauenanteil, laut Zahlen des AMS, bei nur rund zwölf Prozent.

Und auch im Baubereich in der PTS Feldbach sind mit Krachler nur drei junge Frauen vertreten. Eine davon ist Lisa Hütter: Sie erreichte übrigens den zweiten Platz beim Wettbewerb und wird mit Krachler die Steiermark bei den Staatsmeisterschaften im Juni vertreten. Doch die Gemeinschaft in der Klasse und Werkstatt sei gut: „Es sind alle fleißig, also geschlechtsunabhängig, und wir motivieren uns bei so Wettbewerben gegenseitig.“ Klar werde manchmal in der Klasse blöd gewitzelt, aber man wisse immer, dass das ein Spaß sei, so Krachler: „Ich wollte dann aber schon auch zeigen, was ich kann.“

Gute Vorbereitung in der PTS Feldbach

Das Handwerkliche wurde ihr dabei durchaus in die Wiege gelegt. „Mein Papa war Schlosser und Baggerfahrer und als wir daheim eine Hütte gebaut haben, war das lustig zuzuschauen“, sagt die Bauchampionne aus Auersbach (Gemeinde Feldbach). Aber „Maurerin werde ich jetzt nicht“, schiebt sie schnell hinterher.

Mit Lisa Hütter (l.) und Valentin Leinweber (r.) wird Krachler die Steiermark bei den Staatsmeisterschaften vertreten © Helmut Lunghammer

Derzeit habe sie eher Interesse an einer Ausbildung zur bautechnischen Assistentin. So oder so ist sie froh, dass sie die PTS Feldbach gewählt hat, denn gerade die Unterstützung des Lehrers Christian Narnhofer und die Chance, viele Sachen auszuprobieren, würden den Schülerinnen und Schülern viele berufliche Möglichkeiten aufzeigen. Und besonders wichtig: „Wir haben in der Schule immer so eine mega Gaude miteinander.“