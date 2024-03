„Ich denke, in Bad Radkersburg gibt es sicher mehr Erinnerung an 1918 als an 1933/34“, sagt der Historiker Helmut Konrad und blickt dabei fragend in die Gesichter von rund 45 Schülerinnen und Schülern der siebten Klassen des BORG Bad Radkersburg. Eine Antwort auf diese doch eher rhetorische Frage bleibt aus, der ehemalige Rektor der Karl-Franzens-Universität fährt schnell fort mit seinem Vortrag zu den Februarkämpfen 1934 und den Parallelen zu heute. Gemeinsam mit Kleine-Zeitung-Journalist Christian Weniger besucht Konrad mit dem Vortrag höhere Schulen in der ganzen Steiermark.