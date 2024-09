Wie so oft begann die musikalische Karriere von Franziska Hatz früh in der Kindheit mit Vorbildern aus dem Familienkreis. „Meine große Schwester hat schon Akkordeon gespielt und darin sogar maturiert“, erzählt die 45-jährige Pöltenerin (Gemeinde Klöch), die heute in Wien lebt. Sie als jüngstes von fünf Kindern wollte das natürlich nachmachen. Eines war ihr dabei jedoch wichtig: „Ich wollte immer Akkordeon spielen, nie Steirische.“