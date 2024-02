Die Wasserleitungen in der Region sind in die Jahre gekommen und müssen erneuert werden. Aus diesem Grund plant der Wasserverband Wasserversorgung Vulkanland (WVL) 2024 verschiedene Leitungssanierungen in seinem Versorgungsgebiet. „Insgesamt handelt es sich um sechs Kilometer, die saniert werden müssen“, erklärt Geschäftsführer Stefan Theissl.