In St. Stefan im Rosental stehen 2024 viele Projekte an: „Wir haben heuer einiges vor“, sagt Bürgermeister Johann Kaufmann und ergänzt: „Wir investieren laufend in die Infrastruktur, um die Versorgungssicherheit mit Wasser auch in Zukunft zu gewährleisten. Derzeit wird ein achter Brunnen bei der Rosenhalle errichtet.“