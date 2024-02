Am 17. Februar 1924, vor genau 100 Jahren, begann mit der ersten Aufführung in Hatzendorf eine lange Tradition des Theaterspielens, die bis heute anhält. Mit einem Festakt, der mit einem glanzvollen „Jubiläumsball“ endete, feierte das „Theater in Hatzendorf“ kürzlich im Gasthaus Kraxner sein 100-jähriges Bestehen.