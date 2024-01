Nachdem Vanillekipferl, Käsefondue und Co. verspeist sind, werden pünktlich zum Jahreswechsel Neujahrsvorsätze gefasst. Besonders beliebt: Der Vorsatz, im neuen Jahr endlich mehr Sport zu treiben. Das freut auch die südoststeirischen Trainingszentren und Fitnesscenter. Sie verzeichnen in der Zeit zwischen Weihnachten und Neujahr einen Zuwachs an Kundinnen und Kunden.