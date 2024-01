Nunmehr zum zehnten Mal findet in der ganzen Südoststeiermark von Jänner bis Oktober 2024 die Vortragsreihe „Zukunftsfähiger Lebensraum im Steirischen Vulkanland“ statt. Auch im Jubiläumsjahr will die Reihe mit spannenden Themen und guten Vorträgen locken. Denn, um das Bewusstsein zu schaffen, brauche es einen längeren Zeitraum, so Josef Ober, Obmann des Vereins Steirisches Vulkanland: „Wir müssen da dranbleiben und sind deshalb auf der Langstrecke aktiv.“