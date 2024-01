Für das Gerberhaus in Fehring ist 2024 ein besonderes Jahr, denn der „Verein Kultur Gerberhaus“ feiert seinen 20. Geburtstag. Dafür wurde ein feines Jubiläumsprogramm erstellt. Der Auftakt findet am Sonntag, 21. Jänner, als Matinee statt. Diese startet ab 10 Uhr mit Sektempfang sowie kurzem Rück- und Ausblick. Um 11 Uhr beginnt das Konzert mit den Walzerperlen. Das Damensalonorchester mit Herrenbegleitung begeistert schon seit 30 Jahren sein Publikum.

Ausstellung des Gründers

In diesem Rahmen gibt es auch eine Ausstellung mit Arbeiten von Franz Cserni, dem Gründungsobmann des Vereins. Er stand von 2004 bis 2009 an der Spitze des Gerberhauses. „Er hat ein hervorragendes Sponsoring mit einem Sponsorentopf aufgestellt, mit dem wir frei gestalten können“, betont Gerberhaus-Obmann Karl Hermann.

Weiter geht es am 28. Februar, wo es bei der Lesung des Schauspielers, Regisseurs, Drehbuch- und Bühnenautors Michael Schottenberg um das Entdecken der Welt geht. Schottenberg ist ja seit 2015 als Reisender und Autor unterwegs und wöchentlich als Reiseexperte im „Studio 2“ (ORF 2) zu sehen. „Schotti to go“ lautet das Motto.

Hörgenuss in mehrfacher Form

Im Jubiläumsprogramm darf natürlich ein Konzert im Rahmen der Philharmonischen Klänge (7. April), die Karl Nestelberger organisiert und mit dem man kooperiert, nicht fehlen, wie Hermann unterstreicht. Besonders freut den Gerberhaus-Obmann, dass er den Cellisten Friedrich Kleinhapl, der in vielen großen Konzerthäusern auf der ganzen Welt gastiert, für ein Konzert in Fehring gewinnen konnte: „Er ist ein ehemaliger Studienkollege von mir aus den 1980er-Jahren. Ich habe per E-Mail angefragt und er hat sich umgehend telefonisch gemeldet. Damit habe ich nicht gerechnet. International erfolgreiche Musiker sind ja schwer erreichbar. Er hat dann gleich zugesagt.“ Und so gibt es am 22. Mai im Kleinen Kultursaal ein Konzert mit Kleinhapl und der französischen Pianistin Kim Barbier: „Pluto & Uranus“ mit Werken von Dmitri Shostakovich und Astor Piazzolla.

Kim Barbier und Friedrich Kleinhapl © Timo Hess

Ausstellung als Fortsetzung

Etwas Besonderes hat man sich auch in der bildenden Kunst einfallen lassen. Vor zehn Jahren gab es eine große Überblicksausstellung sämtlicher Künstlerinnen und Künstler, die seit der Eröffnung präsentiert worden waren.

Gerberhaus-Obmann Karl Hermann © Walter Schmidbauer

„Eine weitere Retrospektive wollten wir nicht machen. Kurator Roman Grabner hat die Idee gehabt, dass alle Künstlerinnen und Künstler, die in den vergangenen zehn Jahren eine Einzelausstellung hatten, je eine junge Kollegin oder einen jungen Kollegen vorschlagen, die gewissermaßen die Fackel weitertragen sollen. Wir haben diese Idee als stark empfunden“, erläutert Hermann Hintergrund und Zustandekommen der Ausstellung. Sie trägt den Titel „Fortsetzung folgt …“. Die Vernissage findet am 2. Mai statt.

Gemeinsames Jubiläum

Quasi ein gemeinsames Jubiläum wird das Gerberhaus auf der Kabarett-Schiene feiern. Denn am 11. April gastiert Martin Puntigam mit „Glückskatze 2024“ in Fehring – sein großes Soloprogramm zum 30-jährigen Bühnenjubiläum und 50. Geburtstag.