In Deutsch Goritz dürfte es bereits ein offenes Geheimnis sein, dass Heinrich Tomschitz nach mehr als 16 Jahren als Bürgermeister zurücktritt. „Es war immer mein Ziel, meinen Rücktritt selbst zu bestimmen und das Gefühl zu haben, die Gemeinde in gute Hände zu legen“, sagt Tomschitz. Zurücktreten wollte der 63-Jährige eigentlich schon bei der letzten Gemeinderatswahl im Jahr 2020. „Damals hat sich aber niemand bereit erklärt, die Nachfolge anzutreten.“

Mit 15. Jänner 2024 zieht sich Heinrich Tomschitz nun aber endgültig aus allen politischen Funktionen – er ist auch Obmann des Abfallwirtschaftsverbandes – zurück. Vorerst wird noch Vizebürgermeister Gerhard Kaufmann die Geschicke der Gemeinde lenken, im Februar geht das Amt in die Hände des erst 29-jährigen David Tischler über.

Bildung und Sicherheit waren wichtigste Projekte

Tomschitz war seit 2000 im Gemeinderat der Gemeinde Deutsch Goritz tätig. Im Jahr 2005 wurde er Vizebürgermeister und am 7. September 2007 schließlich zum Ortschef von Deutsch Goritz gewählt. Was für ihn die bedeutendsten Projekte seiner Amtszeit waren? „Ein wichtiger Schwerpunkt waren die Kinder-, Bildungs- und Betreuungseinrichtungen. Viel Zeit und Geld floss in die Kinderkrippe, den Kindergarten oder auch in den Bau des Turnsaals der Mittelschule.“

Mit 15. Jänner 2024 zieht sich Heinrich Tomschitz nach mehr als 23 Jahren aus der Politik zurück © Sissi Furgler Fotografie

Auch die Sicherheit in seiner Gemeinde war ihm ein großes Anliegen, so wurden Geh- und Radwege errichtet, die Ortsdurchfahrten in Salsach und Deutsch Goritz neu gestaltet, die fünf Freiwilligen Feuerwehren der Gemeinde durften sich über neue Einsatzfahrzeuge freuen und die Straßenbeleuchtung wurde auf LED umgestellt. „Das alles war dank der sehr guten Zusammenarbeit, die es im Gemeindevorstand mit allen politischen Fraktionen und Ämtern gegeben hat, möglich“, ist Tomschitz am Ende seiner Politkarriere dankbar.

Mit 30 Jahren Bürgermeister

Voraussichtlich im Februar des kommenden Jahres wird Gemeinderat David Tischler – nur wenige Wochen nach seinem 30. Geburtstag – zum neuen Bürgermeister gewählt. „Ich bin überzeugt, dass er eine große Bereicherung für unsere Gemeinde ist und sie positiv weiterentwickeln wird. Er bringt Wissen, Kompetenz und Menschlichkeit mit“, so Tomschitz. Der 29-Jährige studierte Agrarwissenschaften an der Universität für Bodenkultur (Boku) in Wien und sitzt seit 2020 im Gemeinderat von Deutsch Goritz. Warum er sich entschieden hat, Bürgermeister zu werden? „Es ist eine Ehre, die Gemeinde, in der man lebt, mitgestalten zu dürfen und der Zuspruch der Bevölkerung hat mich in meiner Entscheidung bestärkt.“

Mit 30 Jahren wird David Tischler im Februar 2024 das Amt des Bürgermeisters in Deutsch Goritz übernehmen © Gemeinde Deutsch Goritz

Seiner neuen Aufgabe fühlt er sich gewachsen: „Ich konnte in den letzten Monaten schon bei wichtigen Gesprächen und Sitzungen dabei sein, das macht es viel einfacher und während meines Studiums war ich auch als parlamentarischer Mitarbeiter tätig“, so Tischler.

Als neuer Bürgermeister hat Tischler im kommenden Jahr gleich ein Großprojekt zu stemmen: In Deutsch Goritz ist ein Cluster aus Volks- und Mittelschule geplant. „Es steht der Neubau der Volksschule am Standort der Mittelschule an. Grund dafür ist, dass die Volksschule in Ratschendorf zu klein geworden ist und die Schülerzahlen in Zukunft steigen werden“, so der zukünftige Bürgermeister.