Rund vier Monate ist es her, dass heftige Regenfälle über der Südoststeiermark niedergingen und Häuser unter Wasser setzten. Besonders betroffen war die Ortschaft Gosdorf (Gemeinde Mureck). Mittlerweile sind die Sirenen verstummt, geblieben ist die Verzweiflung der Betroffenen, denn viele kämpfen noch immer mit den Folgen des Hochwassers: „Das Wasser kam so schnell, dass man die Schäden gar nicht abschätzen konnte. Jetzt erst habe ich gemerkt, dass alle meine Kochbücher und selbstgeschriebenen Rezepte verloren sind. Du glaubst, du kannst Dinge retten, aber es ist alles kaputt. Alles, was mein Mann und ich uns aufgebaut haben, ist weg“, schildert Roswitha Fasching.