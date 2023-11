Die Freiwillige Feuerwehr Bierbaum am Auersbach organisierte zum zweiten Mal einen Perchtenlauf in ihrem Ort der anderen Art: „Das Besondere an dem Lauf ist, dass nur unsere zwei heimischen Gruppen daran teilnehmen und dieser familienfreundlich ist“, erklärt Hauptbrandinspektor Christian Suppan. Die Au-Perchten und die Bierbaumer Street Devils zeigten sich äußerlich zwar furchteinflößend und teuflisch: Doch hinter den Fellmasken versteckten sich zahme Wesen. Es gibt kein Auspeitschen, sondern freundliche Interaktionen mit den Zusehenden.