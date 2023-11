Es ist noch etwas frisch, als die Sonne durch die Wolken in Bierbaum am Auersbach blinzelt. Über dem Berg, auf dem die Fatima-Kapelle eingebettet ist, durchbricht ein Lichtstrahl die dichte Wolkendecke und wirft erleuchtet ein kleines Waldstück, in dem sich die Kinder des hiesigen Kindergartens um ein Lagerfeuer versammelt haben. Auf dicken Holzstämmen haben sie Platz genommen und lauschen mit ihren fünf Betreuerinnen den Worten von Werner Wogrin.